Vetykioskin räjähdyksen syynä ilmeisesti viallinen kaasupullo

Lappeenrannan kauppatorilla sijaitsevassa kahvikioskissa sattui torstai aamuna kaasuräjähdys. (siirryt toiseen palveluun) Poliisi epäilee tutkimustensa perusteella syyksi viallista kaasupulloa.

– Meillä on se käsitys, että viallisesta pullosta on vuotanut kaasua ja siitä on aiheutunut tämä räjähdys, kertoo Ilkka Vainikka Kaakkois-Suomen poliisista.

Poliisin mukaan kyseinen kaasupullo menee luultavasti Tukesille jatkotutkimuksiin. Vainikan mukaan vialliset kaasupullot ovat erittäin harvinaisia.

– Tämä töissä ollut nainen oli yrittänyt vaihtaa sinetöityjä pulloja, eikä ollut onnistunut siinä. Se on voinut mahdollisesti jäädä vuotamaan.

Onnettomuudessa ei sattunut vakavia henkilövahinkoja.

Juttua täydennetään.