Vartiosaari herää uuteen eloon ensi kesänä: kursseja villiintyneen puutarhan hoidosta, opastettuja luontokävelyjä, vanhojen talojen kunnostusta

Museovirasto on myöntänyt Vartiosaari-seuralle 6 000 euron avustuksen (siirryt toiseen palveluun) Vartiosaaren kulttuuriperintökohteen turvaamiseen ja hoitoon.

Avustus liittyy eurooppalaista kulttuuriperintöä vaalivaan kokonaisuuteen. Museovirasto on myöntänyt kaikkiaan noin 279 000 euroa 17 hankkeelle ympäri Suomea.

Itä-Helsingin edustalla sijaitsevassa Vartiosaaressa rahat on korvamerkitty kaikille avoimien ja ilmaisten työpajojen järjestämiseen.

– Ajatuksena on pitää korjauspajoja, joissa ihmiset näkevät, miten yksinkertaisin toimenpitein voi itse kunnostaa kulttuuriperintöä, sanoo Vartiosaari-seuran puheenjohtaja Ulla Rahola.

Työpajojen tarkkaa sisältöä ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta Raholalla on mielessään monia ideoita, joita saaren vanhassa huvilaidyllissä voitaisiin toteuttaa.

– Esimerkiksi ikkunoiden ja ovien kunnostusta, pinkopahvin pingottamista, tapettitutkimuksen tekemisestä, punamultamaalin keittämistä ja vaikka öljymaalin hiertämistä.

Vanhat huvilat uuteen loistoon

Työpajojen kestoksi on kaavailtu 1–2 päivää ja niitä voisi olla kuutena viikonloppuna ensi kesänä. Työpajoihin mahtuu parikymmentä ihmistä kerrallaan. Vartiosaari-seura tiedottaa työpajoista sivuillaan (siirryt toiseen palveluun), kun suunnitelmat ovat täsmentyneet.

Niistä hyötyvät kaikki vanhojen talojen kunnostuksesta kiinnostuneet ja erityisesti Vartiosaaressa toimivat seurat ja yhdistykset, jotka toimivat saaren vanhoissa huviloissa.

Vartiosaari on edustava esimerkki höyrylaivaliikenteen varaan rakennetusta huvilayhdyskunnasta. Vartiosaari-seuran puheenjohtaja Ulla Rahola

Vartiosaari-seura neuvottelee parhaillaan kaupungin kanssa, minkä tyhjillään olevista taloista seura saa käyttöönsä työpajoja varten. Jos huvilan alueella on myös puutarha, joka soveltuu kurssien pitämiseen, ohjelmassa saattaa olla myös villiintyneen puutarhan kunnostusta ja hoitoa.

– Täytyy sopia kaupungin kanssa, mitä saamme ja voimme tehdä. Jos emme saa puutarhaa, voi kuitenkin olla luento puutarha-arkkitehtuurista ja sen hoidosta.

Villikasvit tutuksi

Mikäli kunnostettava talo saadaan riittävän hyvään kuntoon, siellä voidaan myöhemmin pitää myös muita tapahtumia.

Lisäksi Vartiosaari-seura suunnittelee opastettuja luontokävelyjä, joilla tutustutaan sammaleisiin, geologiaan, metsätyyppeihin sekä villiyrtteihin ja -kasveihin.

Vartiosaaren luonto on monipuolinen. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asuntorakentaminen toistaiseksi jäissä

Vartiosaaren tulevaisuus virkistyspaikkana on epävarma, sillä Helsingin kaupunki on kaavoittanut saareen asuntoja noin 7 000 asukkaalle. Lokakuun budjettineuvotteluissa rakentamissuunnitelmat kuitenkin keskeytettiin vihreiden, Vasemmistoliiton ja SDP:n vastustuksen vuoksi.

Rakentamissuunnitelmat ottivat takapakkia myös helmikuussa, kun Helsingin hallinto-oikeus päätti, että Vartiosaaren osayleiskaava on lainvastainen.

Havainnekuva pientalovaltaisesta Vartiosaaresta. Helsingin kaupunki

Helsingin yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen on kertonut Ylelle, että kaupunki todennäköisesti hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

– Täytyy odottaa ja katsoa loppuun juridinen menettely, mutta me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että meidän valituksemme huomioitiin hallinto-oikeuden käsittelyssä, Rahola sanoo.

Se on yksi Helsingin helmistä. Vartiosaari-seuran puheenjohtaja Ulla Rahola

Helsinki etsii kuumeisesti uusia alueita asuntorakentamiselle helpottamaan kasvavan kaupungin asuntopulaa.

Raholan mielestä saari tulisi kuitenkin säilyttää virkistysalueena.

–Se on ainutlaatuinen kohde, jonka arvoja ei voi siirtää minnekään muualle. Vartiosaari on edustava esimerkki höyrylaivaliikenteen varaan rakennetusta huvilayhdyskunnasta, ja siellä on hienot luontoarvot. Se on yksi Helsingin helmistä.