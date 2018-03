USA maksaa diplomaattiautojen pysäköintisakot, ylivoimainen sakkojohtaja Venäjä ei

Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvonta laati pyynnöstämme tilaston, josta käy ilmi diplomaattiautojen viime vuonna saamat pysäköintivirhemaksut ja niistä tehdyt maksusuoritukset. Tilaston mukaan vuonna 2017 ylivoimaisesti eniten pysäköitiin väärin Venäjän CD-autoilla. Venäjä sai vuoden aikana 72 pysäköintivirhemaksua, joista se maksoi vain yhden.

Toiseksi eniten pysäköintivirhemaksuja annettiin Ranskan diplomaateille. Kukkomaan lähettiläille rapsahti pysäköintivirhemaksu 23 kertaa. Niistä Ranska ei ole maksanut yhtään sakkoa.

Diplomaatteja suojaa niin sanottu Wienin-sopimus, jossa on sovittu diplomaattisesta koskemattomuudesta.

Jaetulle kolmannelle sijalle diplomaattien pysäköintisakkotilastossa sijoittuvat suuret maat Kiina ja Saudi-Arabia. Molemmille kirjoitettiin viime vuonna 22 pysäköintivirhemaksua. Kiina on suorittanut parkkisakoista kolme, Saudi-Arabia kuusi.

Yli kymmenen sakkoa vuoden aikana saivat myös Turkki (19 virhemaksua / 1 maksettu), Kazakstan (19/6) ja USA (14/12).

Diplomaattien pysäköintivirheet ovat vähentyneet

Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila kertoo, että näppituntumalla vuodesta toiseen tilaston kärjessä ovat samat maat, mutta kehitystä on tapahtunut 2000-luvulla myös myönteiseen suuntaan.

– CD-autoille annetut pysäköintivirhemaksut ovat vähentyneet, sanoo Kossila.

Tilastojen mukaan diplomaattien pysäköintivirheet ovat laskeneet merkittävästi, alle kolmasosaan aiemmasta. Vuosituhannen alussa diplomaateille kirjoitettiin yhteensä yli 1000 sakkoa vuodessa. Vuonna 2008 luku oli pudonnut 810 sakkoon ja vuonna 2013 määrä oli enää 534.

Pysäköintivirhemaksujen määrän lasku näyttää jatkuvan, sillä viime vuonna CD-autoille kirjoitettiin Helsingissä yhteensä 333 sakkoa. Kossilan arvion mukaan sakkojen vähenemiseen ovat vaikuttaneet asiasta tehdyt jutut mediassa.

– Kun asiasta on ollut mediassa, lähetystöistä on oltu yhteydessä ja kyselty miten paljon näitä maksuja on, kertoo kunnallinen pysäköinninvalvoja Kossila.

Vuosi toisensa jälkeen tilaston kärjessä keikkuva Venäjäkin näyttää parantaneen tapojaan. Vuonna 2014 sakkokeisari Venäjälle rapsahti 141 pysäköintivirhemaksua, kun vastaava luku oli siis viime vuonna noin puolet siitä eli 72 kappaletta.

Kossila viittaa myös muihin isoihin maihin, kuten Saksaan, Isoon-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Saksa ja Iso-Britannia saivat viime vuonna ainoastaan yhden pysäköintivirhemaksun. USA puolestaan maksoi 14 saamastaan sakosta peräti 12 kappaletta.

– On haluttu korjata tilanne ja näyttää siltä, että on tapahtunut pysyviä muutoksia.

Vain joka viides sakko maksetaan

Viime vuonna lähetystöille Helsingissä annetuista 333 pysäköintivirhemaksusta suoritettiin noin joka viides, yhteensä 65 kappaletta. Sakkojen maksaminen on lähetystöille vapaaehtoista, eikä ulosottotoimiin ryhdytä.

– Diplomaatteja suojaa niin sanottu Wienin-sopimus, jossa on sovittu diplomaattisesta koskemattomuudesta, muistuttaa Kossila.

Tilastosta voi päätellä myös sen, että Helsingissä sijaitsevista 71 lähetystöstä enemmistö pysäköi CD-autonsa sääntöjen mukaan, sillä suuri osa maista sai vuoden aikana ainoastaan 0–2 pysäköintivirhemaksua.

Nollasaldo on lähes parillakymmenellä lähetystöllä. Sellaisia ovat Suomen naapureista Viro ja Norja sekä muista lähetystöistä Itävalta, Belgia, Sveitsi, Hollanti, Espanja, Tšekki, Irlanti, Georgia, Palestiina, Algeria, Liberia, Pohjois-Korea, Malesia, Thaimaa ja Peru.

Eikä Ruotsikaan Helsingissä CD-Volvoillaan kukkoile. Ruotsin saldo viime vuodelta oli vain 2 pysäköintivirhemaksua, jotka se on molemmat maksanut.