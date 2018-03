Vapaaehtoiset auttavat yksinäisiä vanhempia – "Arki on välillä aika haastavaa"

Helsinkiläinen Heini Mielonen asuu yksin kolmen lapsensa kanssa. Töiden ja lastenhoidon lisäksi Mielonen opiskelee. Omat vanhemmat asuvat Lapissa eikä ystäviäkään ole liikaa, sillä Mielonen on muualta kotoisin.

Siksi vapaaehtoisen äitimentorin tarjoama vertaistuki on Mieloselle erityisen tärkeää.

– Arki on välillä aika haastavaa eikä tukiverkkoja hirveästi ole. On ihana tunne, kun on joku joka jaksaa kuunnella omia juttuja vähän aikaa ja tulee sanomaan, että mennään vaikka leffaan. Sellainen auttaa tosi paljon, Mielonen sanoo ja luo lämpimän katseen äitimentoriinsa Tiina Tervoseen.

Tervonen tuli Mielosen elämään viime keväänä ja naiset kokivat heti olevansa samalla aaltopituudella. Se on auttanut tiiviin mentorisuhteen luomisessa. He tapaavat toisiaan suunnilleen kolmen viikon välein. Joka toinen kerta he tekevät jotain yhdessä lasten kanssa, kuten luistelevat tai leipovat ja joka toinen kerta he tapaavat kahden kesken ja käyvät vaikka syömässä tai elokuvissa.

Vapaaehtoiset äiti- ja isämentorit eivät hoida lapsia tai siivoa kotia, vaan toimivat rinnalla kulkijoina yksinäisten perheiden arjessa. Tervonen kertoo äitimentorina pyrkivänsä antamaan mahdollisimman positiivista tukea.

– Yritän ensisijaisesti kuunnella Heiniä ja hänen tarpeitaan. Mietimme yhdessä ratkaisuja ja erilaisia näkökulmia ongelmatilanteisiin. Tsemppaan häntä eteenpäin ja tuen Heinin omia vahvuuksia.

Apua sadoille perheille

HelsinkiMission mentoritoimintaa (siirryt toiseen palveluun) on ollut vuodesta 2013 lähtien. Toiminta polkaistiin käyntiin, koska monet perheet ja vanhemmat kokivat olevansa yksinäisiä.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla toimivasta mentoripalvelusta saa apua 120 pääkaupunkiseudun perhettä vuosittain. Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa samankaltaista Perhekummi-palvelua (siirryt toiseen palveluun) myös muualla Suomessa.

HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Suvi Koreniuksen mukaan erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat perheet kärsivät tukiverkostojen puutteesta, sillä monien sukulaiset asuvat muualla Suomessa tai heidän ystävillään on eri elämäntilanne. Kysyntä mentoripalvelulle on kova.

Vapaaehtoistyön koordinaattori Suvi Korenius HelsinkiMissiosta. Jaani Lampinen / Yle

– Tuntuu siltä, että lapsiperheet ovat hyvin yksin tänä päivänä. Joku voi sanoa, että onhan näitä lasten kerhoja ja avoimia päiväkoteja ja muita tarjolla, mutta ne eivät sovellu kaikille. Siksi on hyvä, että on tarjolla paljon erilaisia juttuja, joista vanhemmat voivat valita itselleen sopivimman toimintamuodon.

Seuraavan kerran uusia mentoreita koulutetaan huhtikuussa.

– Tämä on aika vaativaa vapaaehtoistyötä, koska tässä täytyy sitoutua vuodeksi tekemään tätä. Mutta ihmiset ovat tosi innostuneita lähtemään mukaan ja monet muistavat, millaista se lapsiperhearki oli, kun lapset olivat pieniä, Korenius sanoo.

Auttaminen tuo iloa puolin ja toisin

Tiina Tervonen teki jo nuorempana vapaaehtoistyötä. Sitten tulivat ruuhkavuodet ja toisten auttaminen jäi vähemmälle. Kun elämäntilanne antoi taas myöten, Tervonen hakeutui mentoriksi. Nyt hän on ehtinyt auttaa jo kahta äitiä ja kokee saavansa mentorina toimimisesta itsekin paljon.

Äitimentori Tiina Tervonen tarjoaa keskusteluapua perheenäiti Heini Mieloselle. Hanna Terävä / Yle

– Olen saanut Heinistä uuden tuttavan ja kyllähän se tuottaa valtavaa mielihyvää jos pystyy vähäisellä aikapanoksella antamaan isonkin merkityksen toisen elämään.

Heini Mielonen on ollut erityisen tyytyväinen siitä, että Tervonen pystyy antamaan hieman kokeneemman äidin perspektiiviä asioihin.

– Koska Tiinalla on ollut nämä kaikki ikävaiheet oman lapsensa kanssa, niin häneltä on saanut hyviä vinkkejä lapsen kasvatukseen.

Myös Mielosen lapset ovat olleet Tervosen seurasta mielissään.

– Lapset ovat tykänneet Tiinasta paljon. Olemme tosi kiitollisia, että Tiina on meidän elämässä, Mielonen iloitsee.

