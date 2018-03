Väki vaihtuu Valkoisessa talossa ennätystahtia – Trump: "Peli on kovaa ja pidän konflikteista"

Trump on ollut presidentti reilut 13 kuukautta. Jo 43 prosenttia hänen nimittämistään Valkoisen talon työntekijöistä on vaihtanut työpaikkaa.

WASHINGTON Ilmoitus talousneuvonantaja Gary Cohnin eroamisesta maanantaina on alkanut huolettaa Valkoisen talon tarkkailijoita. Cohnia pidetään tolkun ihmisenä. Hän vastusti presidentti Donald Trumpin aikeita asettaa rankaisutulleja tuontiteräkselle ja -alumiinille.

Trump vastasi sekä twiittaamalla että suullisesti, Washingtonissa vierailleen Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa Valkoisessa talossa ei vallitse kaaos. Se päin vastoin pursuaa energiaa.

– Valkoisessa talossa on valtava määrä energiaa ja upea henki. Se on loistava työpaikka. Sen jokaista työtehtävää varten on lukuisia hakijoita, Trump sanoi.

– Mitä tahansa tehtävää varten voin tehdä valinnan kymmenen alan parhaan joukosta. Kaikki haluavat tänne. He pitävät juuri tästä Valkoisesta talosta, koska meidän ansiostamme siellä on energiaa, jota siellä vain harvoin on aiemmin ollut, Trump väitti.

Ketkä seuraavia lähtijöitä?

Media on kertonut koko Trumpin valtakauden ajan jatkuneesta riitelystä presidentin lähipiirissä. Trump ei pidä sitä ongelmana, vaan näkee sen päinvastoin voimaannuttavana asiana.

– Peli on kovaa ja pidän konflikteista. Pidän siitä, että kahdella ihmisellä on erilaiset näkemykset, joiden pohjalta voin tehdä päätöksen, hän sanoi tiistaina.

Myöhemmin hän antoi ymmärtää, että Valkoisesta talosta on Cohnin lisäksi lähdössä lisää korkeatasoisia työntekijöitä. Jo jonkin aikaa on arvuuteltu esimerkiksi sitä, kuinka kauan kansliapäällikkö John Kelly tai turvallisuusneuvonantaja H.R. McMaster jatkavat tehtävissään.

Moni pitää kyseenalaisena myös Trumpin vävyn Jared Kushnerin asemaa erikoisneuvonantajana.

”Asiantuntemusta puuttuu”

Työntekijöiden vaihtuvuus Valkoisessa talossa on ollut ennenkokematonta. Trumpin nimittämistä ylemmän tason virkailijoista ja neuvonantajista 43 prosenttia on joko saanut potkut tai lähtenyt vapaaehtoisesti ensimmäisten 13 virkakuukauden aikana.

Julkisen palvelun mediayhtiön NPR:n haastattelema Brookings-instituutin tutkija Kathryn Dunn Tenpas on sitä mieltä, että tilanne on kestämätön.

– Tällainen ilmapiiri ei ole sopiva hallinnolle, jossa tarvitaan institutionaalista tietoa ja asiantuntemusta. Vapaita virkoja on kasapäin, Dunn Tenpas sanoi NPR:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Trumpin edeltäjän Barack Obaman kahden ensimmäisen virkavuoden aikana Valkoisen talon työntekijöistä vaihtui 24 prosenttia. Ennen Trumpia eniten työntekijöiden vaihtuvuutta oli Bill Clintonin Valkoisessa talossa, 38 prosenttia kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Mikäli Trumpin ovet käyvät samaan tahtiin kuin tähän saakka, hänen hallintonsa työntekijöistä on kahden virkavuoden jälkeen vaihtunut reippaasti yli puolet.

He ovat jo jättäneet Valkoisen talon:

