"Jollain on naru, jolla voi vetää meidät pois täältä" – rahahuolien lisäksi tulivat parisuhdeongelmat, mutta viljelijät ovat oppineet hakemaan apua

– Olen aina ajatellut, että jos tekee parhaansa, sen pitäisi riittää. Mutta nyt se ei enää riittänyt.

Pitkään maatalousyrittäjänä toiminut keskipohjalaisnainen otti yhteyttä maanviljelijöiden tukihankkeeseen jo vuosi sitten, tuolloin vielä yksin. Arkeen on kuulunut parisuhdeongelmia, masennusta ja lasten murrosikään liittyviä haasteita. Nainen halusi estää ongelmien pahenemisen tai uusiutumisen, sillä uhkakuvia oli ilmassa.

Maanviljelijät hakevat yhä useammin ulkopuolista apua. Talousvaikeuksien sijaan keskiöön ovat nyt nousseet jaksamis- ja parisuhdeongelmat.

Melan Välitä viljelijästä -projektin vetäjä Pirjo Ristola kuvailee tilannetta huolestuttavaksi.

– Tilanne on jaksamisen osalta todella paha, mutta tämä ei oikeastaan yllättänyt. Jo syksyllä osattiin arvioida, että koko vuodesta tulee haasteellinen.

Työnteko ei enää taannut toimeentuloa

Viljelijöiden ongelmiin on monia syitä. Yksi on saattanut uupua ensin ja ajautua sitten talousongelmiin, toisella talouden vaikeudet ovat ajaneet uupumukseen. Monella väsymisen takana ovat viime kesän hankaluudet.

– Kesällä uuvuttiin, kun työmäärä oli olosuhteisiin nähden tosi haasteellinen. Se aiheutti myös taloudellista haastetta, projektinvetäjä Pirjo Ristola kertoo.

Toni Pitkänen / Yle

Keskipohjalaispariskunta pyörittää yli sadan eläimen maatilaa kahdestaan, mikä tietää paljon työtä.

– Sitä tekee iloiten niin kauan kun siitä tulee toimeentulo. Se palkitsee, sanoo tilallinen.

Pari on ollut naimisissa 30 vuotta. Kun lapset olivat pieniä, perhe tuli verrattain hyvin toimeen. Muutama vuosi sitten tapahtui käänne huonompaan: tulot pienenivät, mutta menot lähtivät hiljalleen nousuun. Kovempi työnteko ei enää tarkoittanut isompaa tiliä.

Tuotannollisesti mikään ei ole muuttunut: maitoa ja lihaa tuotetaan saman verran kuin ennenkin. Mutta kun maidon hinta lähti alaspäin ja tukien siirtymäkaudet ovat jääneet taakse, pitää pärjätä lihasta ja maidosta saatavalla tulolla.

Olen aina ajatellut, että jos tekee parhaansa, sen pitäisi riittää. Mutta nyt se ei enää riittänyt Keskipohjalaisviljelijä

– Ei ole kyse siitä, etteikö meillä jaksettaisi tehdä työtä. Sohvalla makaamisesta ei ole päädytty tähän tilanteeseen. Molemmat ovat antaneet parhaansa maatilan hyväksi: ammattitaitonsa, kokemuksensa ja tietämyksensä, yrittäjä kuvaa.

Laskuja alkoi jäädä rästiin, maksuajat pitenivät. Tulot ja menot eivät pysyneet tasapainossa. Nainen päätti katsoa tilanteen kehittymistä vuoden loppuun saakka. Kun se ei parantunut, hän otti uudestaan yhteyttä tukihankkeen tuttuun vetäjään ja kertoi ongelmien kasautuneen. Omat neuvot olivat lopussa.

– Kyllä se toivo tuli silloin pöytään: jollain on naru, jolla voi vetää meidät pois täältä.

Eniten tarvetta psyykkiselle avulle

Avuntarve näkyy siinä, että reilu vuosi sitten aloittanut Välitä viljelijästä -projekti on myöntänyt maatalousyrittäjille tänä vuonna jo 200 ostopalvelusitoumusta. Niillä voi hakea asiantuntijapalveluita esimerkiksi uupumisen ja masennuksen hoitamiseen tai taloudelliseen ja lainopilliseen apuun.

Määrä on suuri, sillä pelkästään koko viime vuonna sitoumuksia kirjoitettiin 660. Sitoumuksia haetaan yhtä vilkkaasti lähes koko maassa, hiljaisinta on Uudellamaalla.

Petri Lassheikki / Yle

Talousneuvontaa tarvitsee nyt silti vain pieni osa apua hakeneista. Yli 80 prosenttia ostopalvelusitoumuksista on myönnetty psyykkisen avun tarpeeseen. Viljelijät kärsivät esimerkiksi uupumuksesta, ylirasittumisesta ja parisuhdeongelmista.

Ostopalvelusitoumukset ovat vain yksi osa hankkeen tarjoamasta avusta. Hanketyöntekijät ohjaavat viljelijöitä hakemaan apua myös julkiselta puolelta, ja läpi käydään lisäksi esimerkiksi eläinsuojeluasioita ja hoitamattomia talousasioita.

Viljelijän tilanne on omanlaisensa

Myös MTK Keski-Pohjanmaan Myötätuulta tuottajalle -hankkeen projektipäällikkö Suvi Lempiälä on huomannut, että moni hankkeeseen yhteyttä ottanut viljelijä painii ihmissuhdeongelmien kanssa.

Tässä näkyy yrittämismuodon erityislaatuisuus: maanviljelijän läheisin työkaveri on oma puoliso, jonka kanssa vietetään aikaa vuorokauden ympäri. Silloin pienikin ristiriita voi näkyä elämän kaikilla osa-alueilla.

– On parisuhteen ja perheen sisäisiä vuorovaikutuksen ongelmia. Lisäksi anoppi ja appiukko saattavat vielä sekaantua asioihin, eikä se useinkaan auta kommunikointia, Lempiälä toteaa.

Parisuhteeseen on tullut armeliaisuutta

Tukea ja ratkaisuja keskipohjalaispariskunta hakee nyt yhdessä: niin rahaan kuin jaksamiseenkin.

– Kyllä totuuden kohtaaminen yhdessä on tosi tärkeää.

Nyt päällimmäisenä ovat rahahuolet, mutta parisuhdettakin on koeteltu. Ongelmat eivät iske molemmille rintamille yhtäaikaa.

– Yleensä meitä kuormittaa elämä vähän vuorotellen.

YLE / Toni Pitkänen

Vaikeudet ovat myös tuoneet armollisuutta toista kohtaan.

– Nuoruuden vaatimukset ovat jääneet taakse, syvät synnyt on tongittu ja parisuhteen kuopat etsitty. Aina on päädytty siihen, että on parempi olla yhdessä.

"Suunta on oikea"

Projektipäällikkö Suvi Lempiälä näkee, että avun pyytäminen on viljelijöille nyt entistä helpompaa.

– Maatalousyrittäjät ottavat yhteyttä yhä aikaisemmassa vaiheessa. Silloin ongelmat eivät ole päässeet ihan hirvittävän pahoiksi, ja vyyhdit ovat vielä katkaistavissa. Suunta on selkeästi oikea, Lempiälä iloitsee.

Myötätuulta tuottajalle -hanke aloitti Keski-Pohjanmaalla viime keväänä. Pienessä maakunnassa apua on annettu jo suurelle joukolle, yli 80 yrittäjäperheenjäsenelle.

Valtakunnallinen Melan Välitä viljelijästä -projekti alkoi tammikuussa 2017.

Niklas Gabrielsson / Yle

Apua ennemmin ennemmin kuin liian myöhään

Keskipohjalaisen viljelijäpariskunnan tulevaisuus on vielä auki. Avun pyytäminen ja johdateltavaksi hyppääminen vaati rohkeutta. Nainen uskoo, että luvassa on vuoristorataa ja tunteiden myllerrystä. Tilanpidon jatkaminen selviää aikanaan. Nyt kantaa tukihenkilön antama toivo: että tästä selvitään, tavalla tai toisella.

Yrittäjä pohtii, onko ylpeyttä joskus liikaakin.

– Onko huonoutta pyytää apua? Sehän voi olla viisautta. Jos ei enää keksi keinoja eikä selviä omin neuvoin, silloin on avun etsimisen paikka. Ennemmin ennemmin kuin liian myöhään.

Hän toivoo olleensa liikkeellä ajoissa. Niin hän sanoi myös tukea hakiessaan.

– Ajattelin, että otan nyt yhteyttä, ettei kukaan voi syyttää, miksi en kertonut aikaisemmin.

Keskipohjalaisviljelijä esiintyy jutussa nimettömänä asian arkaluontoisuuden takia.