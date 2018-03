Yrittäjä-äiti suivaantui lastentarhanopettajien matalasta palkkauksesta ja perusti Facebook-ryhmän – "Ongelma on yhteinen"

Yle kertoi maanantaina pääkaupunkiseudun suurten kuntien suullisesta herrasmiessopimuksesta, jonka mukaan lastentarhanopettajien palkoilla ei kilpailla. Samaan aikaan lastentarhanopettajista on huutava pula.

Lastentarhanopettajan tehtäväkohtainen palkka on Helsingissä 2 363, Espoossa 2 379 ja Vantaalla 2 350 euroa. Palkkataso on pitkälti samalla tasolla myös muissa suurissa kaupungeissa.

Viime päivien mediahuomio matalasti palkatun alan tilanteesta sai helsinkiläisen yrittäjän ja äidin Pauliina Seppälän tarttumaan asiaan sellaisella keinolla, jonka hän tuntee hyvin.

Seppälä on yrittäjä ja osakas yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me:ssä ja jäsen Yhteismaa ry:ssä.

Mesenaatti.me on erikoistunut keräämään joukkorahoitusta erilaisille hankkeille ja yrityksille.

Yhteismaa.fi puolestaan järjestää yleishyödyllisiä tapahtumia ja palveluja. Yhdistys tunnetaan muun muassa Siivouspäivä- ja Illallinen taivaan alla -tapahtumista.

Työnsä puolesta Seppälä on tottunut hyödyntämään sosiaalista mediaa erilaisten hankkeiden joukkoistamisessa ja ihmisten osallistamisessa niihin.

Ongelma on yhteinen. Pauliina Seppälä

Seppälän uusin tempaus on Facebook-ryhmä nimeltä "Taistelu lastentarhanopettajien paremman palkkauksen puolesta".

– Lastentarhanopettajien palkkaus on asia, josta varmaan kaikki ovat samaa mieltä. Minua juttu palkkakartellista ärsytti niin paljon, että tuli sellainen olo, että eikö tälle asialle voitaisi tehdä yhdessä jotain.

Seppälä arvioi, että juuri lastentarhanopettajien palkkauksen parantaminen saattaisi toimia aiheena sosiaalisessa mediassa.

– Asia on tarpeeksi selkeä ja helppo hyväksyä. Ongelma on yhteinen. Lastentarhanopettajien paikkoja ei saada täytettyä, ja he lähtevät muualle töihin.

Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, mutta silti palkkaa ei paranneta. Pauliina Seppälä

Pääkaupunkiseudulla (siirryt toiseen palveluun) on täyttämättä noin 600 lastentarhanopettajan virkaa.

Seppälän mukaan tämä näkyy myös helsinkiläisen Päiväkoti Rööperin arjessa, jossa hänen oma kuusivuotias tyttärensä viettää päivänsä.

– Olen hirveän tyytyväinen hoitoon ja haluaisin, että mahtavat opettajat pysyisivät siellä töissä, mutta sielläkin kamppaillaan sen kanssa, että vaihtuvuus on suurta ja paikkoja on täyttämättä.

Seppälän mielestä reilun 2 300 euron kuukausipalkka työstä, johon vaaditaan korkeakoulututkinto, on kerta kaikkiaan liian pieni, ja se johtaa työvoimapulaan.

– Tuntuu epäreilulta, että markkinatalouden ei anneta toimia. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, mutta siltikään ei paranneta palkkaa, joka on syy siihen, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Markkinatalousmekanismeihin vedotaan monissa muissa asioissa, mutta tässä ei.

Mikko Kosk i/ Yle

Tonnin palkankorotus tai kertaluontoinen kannustin?

Ylen uutisoinin aikaansaaman julkisen keskustelun myötä Opetusalan ammattijärjestö OAJ teki ulostulon vaatimalla lastentarhanopettajille samaa palkkaa kuin peruskoulunopettajille. Tällöin lastentarhanopettajien palkat nousisivat noin 500 eurolla kuukaudessa.

Ylen uutisoinnin jälkeen Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas ilmoitti, että kaupunki ottaa jo maaliskuussa käyttöön lastentarhanopettajien tuhannen euron kannustinpalkkion.

Se on kertaluonteinen maksu, jonka lastentarhanopettaja saa koeajan umpeuduttua oltuaan töissä puoli vuotta. Järvenkallas ilmoitti asiasta Twitterissä juuri sopivasti mediakohun alettua, mutta hän kiistää, että kohu olisi saanut aikaan palkkion käyttöönoton.

– Kertaluonteinen tuhat euroa on aika naurettava ehdotus, kun palkasta puuttuu monta sataa euroa joka kuukausi, Seppälä toteaa.

Kannattaa ottaa riski ja kokeilla, onnistuuko. Pauliina Seppälä

Tiistaina kuntien henkilöstöjohtajat kiistivät, että mitään suullista sopimusta lastentarhanopettajien palkoista olisi, vaikka varhaiskasvatusjohtajat olivat aiemmin näin Ylelle kertoneet. Samalla henkilöstöjohtajat kuitenkin myönsivät, että palkkakilpailua ei edes vaikeassa työvoimatilanteessa haluta kuntien välille.

Jos näin on, niin onko Seppälän perustamalla Facebook-ryhmällä eli tavallisilla kuntalaisilla lopulta mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan?

– Sosiaalisessa mediassa kannattaa ottaa riski ja kokeilla, onnistuuko. Jos ryhmä kasvaa orgaanisesti ja siitä syntyy iso prosessi, olen mukana tukemassa sitä. Toisaalta ihan yleisellä huutamisellakin voi olla somessa vaikutusta.

Ryhmän sivulla on väläytetty esimerkiksi mielenosoitusta ja tukilakkoa lastentarhanopettajien hyväksi.

Ryhmä on perustettu tänään torstaina iltapäivällä, ja siinä on noin tuhat jäsentä.