Toimittajalta: Miksi puistattava sukellusvenemurha kerää oikeudenkäyntiin satoja toimittajia?

Kööpenhaminan käräjäoikeuden edessä kuhisee aamuhämärissä. Tv-lamput valaisevat toria ja lähetyksiä varten rakennetut teltat suojaavat tihkusateelta ja kolealta tuulenvireeltä.

Lähes sata toimittajaa kahdestatoista maasta seuraa paikan päällä oikeudenkäyntiä ruotsalaistoimittaja Kim Wallin murhasta ja seksuaalisesta väkivallasta syytettyä Peter Madsenia vastaan.

Mikä kansainvälistä ja pohjoismaista mediaa sukellusvenemurhassa kiinnostaa?

Toimittaja Kim Wall nousi Peter Madsenin kanssa sukellusveneeseen viime elokuun kymmenentenä päivänä. Heidän oli tarkoitus tehdä ajelu Kööpenhaminan edustalla. Peter Madsen on tanskalainen julkkis, raketti-Madsen, jonka kummallisesta keksijähahmosta Kim Wall halusi tehdä jutun.

Viimeinen kuva sukellusveneen kannella seisovasta Kim Wallista ja Peter Madsenista on otettu ohikulkevasta veneestä. Kim Wall ei koskaan palannut jutuntekoreissultaan. Hänen ruumiinosansa kerättiin myöhemmin merestä.

Tapahtumasarja on elokuvallisen julma, joka voi kiehtoa kansainvälistä mediaa. Mutta on Kim Wallin kohtalossa on muutakin.

Syyttäjän mukaan Madsen sitoi, kidutti, tappoi ja paloitteli KIm Wallin ennen ruumiinosien heittämistä veteen. Murhan ja seksuaalisen väkivallan tekotapa on poikkeuksellisen raaka pohjoismaisittain, mutta myös kansainvälisesti.

Tänään alkaneessa oikeudenkäynnissä Peter Madsen kiisti teot ja sanoi Kim Wallin kuolleen kaasumyrkytykseen.

Oikeudenkäynnissä kuultiin kaksi aivan vastakkaista tarinaa tapahtumien kulusta. Syyttäjän kuvaama puistattava seksuaalirikos ja syytetyn kuvaama teknisistä syistä johtunut onnettomuus.

Oikeussalipiirros Peter Madsenin oikeudenkäynnistä. Piirros: Anne Gyrite Schuett / AOP

Madsenin puolustusasianajaja arvosteli mediassa esiintyneitä tulkintoja tapahtumien kulusta.

Hänen mielestään tekojen läpikäynti kuuluu oikeusistuimelle.

Puolustusasianajaja on oikeassa, mutta jos hän tarkoittaa, ettei median kuuluisi olla paikalla tai seurata tarkkaan rikoksen selvittelyä, hän on väärässä.

Tulevina viikkoina puidaan kahta erilaista kertomusta puistattavan rikoksen kulusta, jossa juttua tekemään lähtenyt toimittaja löytyi merestä. Siksi lähes sata toimittajaa ja kuvaajaa seisoo aamuhämärässä Kööpenhaminan oikeustalon ulkopuolella.

Lue lisää: Sukellusvenemurhasta syytetty Madsen yrittää puolustautua oikeudessa – Yle seurasi hetki hetkeltä