Yli 20 toimittajalle vankeustuomio Turkissa – liitettiin vallankaappausyritykseen

Turkissa tuomittiin torstaina 25 toimittajaa vankeuteen. Syytteissä oli kyse yhteyksistä ryhmään, jota Turkki syyttää kesän 2016 vallankaappausyrityksestä.

Turkkilaisen uutistoimiston Doğanin mukaan tuomituista 23 tuomittiin aseistetun terrorismiryhmän jäsenyydestä. Kymmenen heistä sai 7,5 vuoden tuomion ja loputkin yli kuuden vuoden tuomion. Kahden muun syytteet olivat lievempiä, ja tuomionsa lyhyempiä ja ehdollisia.

Monet tuomituista työskentelivät Zaman-sanomalehdessä, jonka Turkin hallinto otti haltuunsa keväällä 2016. Kyseessä oli tuolloin Turkin laajalevikkisin sanomalehti.

Turkki katsoo Zamanilla olleen läheinen yhteys Yhdysvalloissa asuvaan turkkilaissaarnaajaan Fethullah Güleniin. Turkin mukaan Gülen oli vallankaappausyrityksen takana ja on vaatinut hänen luovuttamistaan Turkkiin. Gülen ja hänen tukijansa ovat kiistäneet väitteet.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin lehdistönvapausedustaja Harlem Désir sanoo olevansa huolissaan tuomioista ja vaatii toimittajien vapauttamista. Désirin mukaan "vakavia syytteitä ei todistettu tutkinnan aikana".

Vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on otettu kiinni kymmeniä toimittajia. Osan kohdalla kyse on ollut Gülen-yhteyksistä, osa on käsitellyt kurdiasioita ja osa on kritisoinut Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania. Yhteensä yli 50 000 ihmistä on joutunut vankilaan ja yli 150 000 ihmistä on menettänyt työnsä vallankaappausyrityksen jälkeisissä puhdistuksissa.

Lähteet: Reuters, AFP