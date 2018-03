Trump määräsi teräs- ja alumiinitullit: Kanada ja Meksiko säästyivät, muutkin saavat neuvotella

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut tuontitulleilla jo pitkään. EU on sanonut olevansa valmis vastatoimiin.

Yhdysvallat ottaa käyttöön terästä ja alumiinia koskevat tuontitullit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta torstai-iltana Suomen aikaa. Teräksen osalta tulli on odotetusti 25 prosenttia ja alumiinin osalta 10 prosenttia.

Trump allekirjoitti tulleja koskevan määräyksen Valkoisessa talossa. Paikalle oli kutsuttu myös joukko terästeollisuuden työntekijöitä.

Kanada ja Meksiko välttyvät tulleilta – vielä

Tullit tulevat voimaan aikaisintaan 15 päivän päästä. Ne eivät koske Kanadaa ja Meksikoa, ja myös muut maat voivat neuvotella poikkeuksia tulleihin.

Poikkeuksien ehtoja ei tarkennettu. Trumpin mukaan Kanadan ja Meksikon erityisasemakin on kiinni siitä, miten maat suhtautuvat Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan neuvottelemiseen uudelleen.

Valkoisesta talosta kerrottiin jo keskiviikkona, että teräksen ja alumiinin tuontitulleihin saatetaan harkita maakohtaisia poikkeuksia. Yhdysvaltoihin tuodaan eniten terästä ja alumiinia Kanadasta.

EU harkitsee vastatoimia

EU ilmoitti keskiviikkona, että unioni on valmis vastatoimiin Yhdysvaltain suojatulleja vastaan. Kauppakomissaari Cecilia Malmström kertoi, että EU aikoo kohdistaa vastatulleja etupäässä metallituotteisiin, mutta mukana on myös esimerkiksi maataloustuotteita. EU aikoi kuitenkin kuulla jäsenmaita ja eurooppalaista teollisuutta ennen vastatoimia.

Trump on perustellut teräksen ja alumiinin tuontitulleja kansallisella turvallisuudella, jonka vuoksi Yhdysvaltojen on suojeltava omaa terästeollisuuttaan. Myös tullit julkistaessaan Trump kuvaili "aggressiivista kaupankäyntiä" hyökkäykseksi Yhdysvaltoja kohtaan.

Taustalla on teräksen ylituotanto Kiinassa, mikä on laskenut teräksen hintaa ja kirvellyt Yhdysvaltojen ja Euroopan terästuottajia. Esimerkiksi joulukuussa Kiina tuotti noin puolet maailman teräksestä. Yhdysvaltojen aiemmat toimet ovat kuitenkin jo vähentäneen kiinalaismetallin tuontia, ja teräksen osalta Kiina on vasta 11:nneksi suurin tuontimaa.

