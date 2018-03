Britannian poliisi: Hermomyrkylle altistui yli 20 ihmistä

Sunnuntaisen hermomyrkkytapauksen jälkeen sairaalahoidossa on yhä kolme ihmistä.

Wiltshiren kreivikunnan poliisijohtajan mukaan kaikkiaan 21 ihmistä sai hoitoa sunnuntaina sen jälkeen, kun venäläinen ex-vakooja ja hänen tyttärensä joutuivat altistuneiksi hermomyrkylle. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) sekä Sky News. (siirryt toiseen palveluun)

Sairaalaan joutuneiden joukossa oli muun muassa poliiseja. Monelle tehtiin verikokeita ja he pääsivät kotiin tarkastuksen jälkeen. Sairaalahoitoon jäivät ainoastaan ex-vakooja ja hänen tyttärensä sekä yksi poliisi.

Venäläinen entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia löydettiin tajuttomina Salisburyssa, Maltingsin ostoskeskuksen lähellä sijaitsevalta penkiltä. Kummankin tila on kriittinen. Lisäksi sairaalahoidossa on yksi poliisi, jonka tila on nyt vakaa.

Britannian viranomaiset kertovat tunnistaneensa hermomyrkyn, mutta eivät ole kertoneet, mikä myrkky on kyseessä. Poliisi ei ole arvioinut julkisuuteen sitäkään, milloin ja miten myrkky mahdollisesti annettiin Skripalille ja tämän tyttärelle.

Kaksikko oli käynyt pubissa ja ruokaravintolassa ennen penkille lyhistymistään. Poliisi selvittää myös hermomyrkyn lähdettä.

