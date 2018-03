Analyysi: Draamantajua löytyy, mutta Kimin ja Trumpin tapaamisen asiasisällöstä ei ole mitään takeita

Washington

Yhdysvaltalaisten mediatietojen mukaan kaikki tapahtui nopeasti – vajaan kahden tunnin aikana. Etelä-Korean hallituksen edustajat toivat Trumpille kirjeen Kim Jong-unilta.

Valkoisessa talossa vierailivat Etelä-Korean presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja ja maan Kansallisen turvallisuuspalvelun johtaja. He saapuivat Washingtoniin Pohjois-Koreasta, missä he olivat tavanneet Kimin kautta aikain ensimmäisinä maansa edustajina.

Donald Trump teki päätöksensä nopeasti: Hän haluaa tavata Kimin. Ei kuitenkaan Kimin ehdoilla, vaan aika ja paikka vahvistetaan myöhemmin. Yhdysvaltain Pohjois-Korean vastaiset pakotteet pysyvät toistaiseksi voimassa.

Tapaamisesta tulee historiallinen, sillä Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajat eivät ole aiemmin tavanneet. Se on varma asia. Kaikki muu on epäselvää.

Asiantuntijat Washingtonissa ovat epäileväisiä sen suhteen, ehtivätkö osapuolet valmistella tapaamista, mikäli se on Kimin toiveiden mukaisesti viimeistään toukokuussa.

Neuvotteluissa on kyse kylmän sodan viimeisen linnakkeen, Korean niemimaan, ydinaseiden tuhoamisesta.

Sekä Trump että Kim tiedetään arvaamattomiksi. On mielikuvitusta kutkuttavaa arvella, millainen heidän keskinäinen tapaamisensa voisi olla. Voisiko se johtaa läpimurtoon?

Asiantuntijat Washingtonissa nostivat uutisen kuultuaan kädet pystyyn ja vastasivat: ”Ei aavistustakaan!”

Trumpin hallinto on aiemmin linjannut neuvottelevansa Pohjois-Korean kanssa vain, mikäli Kim suostuu puhumaan ydinaseista luopumisesta.

Yhdysvallat on myös vaatinut, että Kim osoittaa teoillaan olevansa tosissaan. Kutsu tavata voi olla merkki siitä tai sitten ei, asiantuntijat muistuttavat.

Pohjois-Korea ei ole tehnyt vielä mitään konkreettista ydinohjelmastaan luopumiseksi ellei ohjuskokeista pidättäytymistä toistaiseksi lasketa sellaiseksi.

Pohjois-Korea on talouspakotteiden takia huonossa jamassa, ja ilmeisesti ne purevat tätä nykyä myös maan eliittiin.

Voi olla, että Kimin on pakko neuvotella. Voi myös olla, että hän on vain taitava peluri.

Ydinase on ainoa pelote, joka Kimillä on käytössään, ja siitä hän tuskin hevillä luopuu. Hänellä on varmasti kovia vastavaatimuksia Trumpille.

CNN kertoi omien lähteidensä perusteella, että Kim olisi viime aikoina opiskellut Trumpin persoonaa ja havainnut yhtäläisyyksiä omaansa. Kummallakin johtajalla on draamantajua.

Niinpä on odotettavissa, että Kim ja Trump järjestävät ainakin ennenkokemattoman mediatapahtuman. Sen sisältö saattaa jäädä heppoiseksi.

