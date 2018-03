Unelmaloma Vantaalla? Kyllä, vastaavat turkulaiset Riitamot – lentokenttäkaupungilla kovat matkailuluvut

Turkulainen Riitamon perhe ohjaa perjantaina autonsa lumiselta moottoritieltä parkkihallin suojaan. Perheen yhteinen lomaviikonloppu on alkamassa.

Kohteeksi on valittu kylpylähotelli Vantaalla, eikä perheen nelivuotias Adele malttaisi millään odottaa pääsyä altaaseen.

– Kylpylän takia päädyttiin juuri tänne. Turusta on nopeat kulkuyhteydet ja täällä asuu ystäviä ja sukulaisia, sanoo perheen äiti Ruut Riitamo.

Välillä ehkä hieman nuhjuisenkin lähiökaupungin maineessa kulkenut Vantaa tahkoaa nyt ennätyksellisiä matkailulukuja. Viime vuoden hotelliyöpymisien määrä hätyyttelee jo miljoonan yöpymisen rajapyykkiä.

Turkulainen Riitamon perhe valitsi viikonloppureissun kohteeksi Vantaan lähellä asuvien sukulaisten ja hyvän kylpylän vuoksi. Saija Nironen / Yle

Vantaan elinkeinojohtaja Jose Valannan mukaan kaupungin matkailu on tällä hetkellä ennennäkemättömässä nosteessa.

– Kaupunki on hotelliyöpymisten määrässä mitattuna jo maan kolmonen. Edellämme on vain Helsinki ja Tampere, jonka niskaan me jo kovaa vauhtia hengitämme, sanoo Valanta.

Yöpyjien määrä on noussut Vantaalla tasaista tahtia viime vuosikymmenien ajan. Tammikuussa kaupungin hotellihuoneiden käyttöaste oli jopa korkeampi kuin Helsingissä. Yöpymisten määrässä Helsinki kulkee kuitenkin vielä hyvän matkaa edellä.

"Tänne tullaan ostoksille ja syömään"

Yksi iso tekijä Vantaan matkailulukujen kasvussa on Helsinki-Vantaan lentoliikenteen lisääntyminen ja etenkin Aasian liikenteen kasvu. Kiinalainen turisti onkin tällä hetkellä tyypillisin yöpyjä vantaalaishotellin sängyssä.

– Kiinalaisia hotelliyöpyjiä on tällä hetkellä lähes kolme kertaa enemmän kuin toiseksi suurimpana ryhmänä olevia ruotsalaisia matkailijoita. Moni yöpyy Vantaalla esimerkiksi meno- tai paluulennon yhteydessä, sanoo Valanta.

Yle Uutisgrafiikka

Kokonaan lentoliikenne ei kuitenkaan selitä matkailulukujen kasvua, sillä myös kotimaisten yöpyjien määrä on kaupungissa lisääntynyt. Isot ostoskeskukset ja monet outlet-myymälät vetävät Vantaalle esimerkiksi shoppailijoita.

– Viime vuosina kaupunki on tullut entistä suositummaksi nimenomaan ostos- ja viihdematkailun saralla. Tänne tullaan ostoksille ja syömään samalla, kun nautitaan vieressä olevan pääkaupungin kulttuuritarjonnasta, sanoo Valanta.

Vantaa näyttää siis hyötyvän Helsingin vetovoimasta ja saa osansa sen matkailun huimista kasvuluvuista. Esimerkiksi Polvijärveltä Vantaalle lomailemaan saapuneen Terhi Mustosen mielestä pääkaupunkiseutu nähdään muualla Suomessa yhtenä isona lomakohteena.

– Itselle se on melkeinpä ihan sama, mihin kaupunkiin sitä majoittuu, kun tulee Kehä III:n sisäpuolelle. Meillä koko alue kulkee yhteisnimityksellä Helsinki, Mustonen selventää.

"Yhtä houkutteleva liikepaikka hotellille kuin Helsingin keskusta"

Vantaalla on haistettu yöpyjien tasaisen kasvun tuoma markkinarako. Kaupunkiin on viime vuosina syntynyt uusia turistikohteita sekä paljon majoitustarjontaa.

Pelkästään kuluvan vuoden aikana Vantaalle rakentuu liki 400 uutta hotellihuonetta eri kohteisiin. Muun muassa maanantaina lentoaseman kupeessa avautuva Scandic Helsinki Airport lisää kaupungin hotellikapasiteettia 150 huoneella.

– Meillä on korkeat kävijätavoitteet, koska lentoaseman lähialue on nyt hyvin vetovoimainen. Hotellioperaattoreiden näkökulmasta alue on tällä hetkellä yhtä houkutteleva liikepaikka kuin Helsingin keskusta, vaikkakin vähän eri tavalla, sanoo hotellijohtaja Meri Palletvuori Scandic Helsinki Airportista.

Hotelli on mahdutettu tiiviille lentoaseman alueelle rakentamalla se jo olemassa olevan toimistorakennuksen sisälle.

Myös viihdekeskus Flamingon yhteydessä sijaitsevaan hotelliin rakennetaan parhaillaan laajennusosaa. Keskuksen omistavan työeläkevakuutusyhtiö Varman mukaan laajennus tekee hotellista huonemäärältään Suomen suurimman.

Break Sokos Hotel Flamingon uusi lisäsiipi nostaa hotellin huonemäärää 232 huoneella. Uudistuksen on määrä valmistua tämän vuoden lopulla. Saija Nironen / Yle

"Kulttuuritarjonta vielä aika suppeaa"

Myös perinteiset matkailukohteet ovat saaneet nostetta. Esimerkiksi Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevan Suomen Ilmailumuseon kävijämäärä on kivunnut hiljalleen ylemmäs.

Viime vuonna museossa ylitettiin ensimmäistä kertaa 40 000 käynnin raja.

– Museon näkökulmasta Vantaan kulttuuritarjonta on kuitenkin vielä melko suppeaa. Enemmänkin potentiaalia varmasti löytyisi hyödynnettäväksi, sanoo Suomen Ilmailumuseon asiakaspalvelupäällikkö Pia Illikainen.

Illikaisen mukaan museon viime vuoden menestykseen vaikuttivat myös sen ulkopuolella järjestetyt tapahtumat kuten Kaivopuiston suuri lentonäytös ja Suomi 100 -juhlavuosi.