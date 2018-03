Pankkiala toppuuttelee keskuspankin huolta Ruotsissa – Keskustelu käteisen nopeasta kadosta jatkuu

Ruotsin pankkiala toppuuttelee keskustelua siitä, että käteisen rahan käyttö vähenisi Ruotsissa jo liian nopeasti. Pankkialalta on kommentoitu tällä viikolla Bloombergille (siirryt toiseen palveluun), että pankit tarjoavat yhä käteistä, eikä asiakkaiden itse aikaansaavaa kehitystä vastaan ole järkevää taistella.

Pankkialaa edustavan järjestön johtaja Hans Lindberg sanoo, että pankit jatkavat käteisen tarjoamista toimipaikoissaan ja pankkiautomaateissa.

Hän sanoo Bloombergin mukaan, että kaikkien osapuolten pitää ottaa vastuu ihmisistä, jotka haluavat edelleen käyttää käteistä rahaa.

Keskustelu käteisen liian nopeasta vähenemisestä käynnistyi helmikuussa, kun työryhmä kertoi selvittävänsä asiaa osana laajempaa lakiuudistusta.

Sen jälkeen keskuspankki Riksbankin pääjohtaja Stefan Ingves on kirjoittanut Dagens Nyheterissä (siirryt toiseen palveluun), että sääntelyllä on varmistettava käteisen säilyminen maksuvälineenä ja että keskuspankilla säilyy kontrolli maksujärjestelmiin.

Hän pitää yhtenä mahdollisuutena lakia, joka pakottaa pankit käteisen käsittelyyn.

– Jos mitään ei tehdä, Ruotsi menee kohti tilannetta, jossa kaikki kuluttajien käytössä olevat maksutavat ovat kaupallisten toimijoiden hallinnassa, Ingves kirjoitti todeten, että samalla erilaiset elektroniset valuutat lisäävät suosiotaan.

Ruotsalaispankit ovat kehittäneet yhdessä Swish-nimisen sovelluksen, jolla voi lähettää rahaa ja maksaa reaaliajassa, eikä sovelluksen käytöstä tule kuluja.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Swishiä käyttää yli kuusi ruotsalaista kymmenestä, ja se on entisestään nopeuttanut käteismaksujen vähenemistä.

Moni pankki karsinut kassapalveluitaan

Suurimmassa osassa isoimpien ruotsalaispankkien konttoreita ei enää käsitellä pankkitiskillä käteistä rahaa. Yhteisyritys Bankomatin pankkiautomaateista voi nostaa rahaa ja paikoin tehdä talletuksia.

Bloomberg on kysynyt neljältä suurelta pankkiketjulta, kuinka monessa niiden konttoreista on kassapalvelu jossa käsitellään käteistä. Näistä Handelsbanken on ainoa, jonka toimipaikoista enemmistössä on kassapalvelu. Ketjulla on 420 toimipaikkaa, ja kassapalvelu on niistä 280:ssä.

Swedbankin, Nordean ja SEBin toimipisteistä selvässä enemmistössä kassapalveluita ei ole. Nordealla kassapalvelua on vain 15 konttorissa, kun toimipaikkoja on yhteensä 133.

Vielä harvemmassa kassapalvelut ovat SEBillä, jossa niitä on on vain seitsemässä konttorissa, kun konttoreita kaikkiaan on 118.

