Ulkoministeriön Twitter-viesti huvittaa: Onko ministeri Soini väkivaltaisesti radikalisoitunut? Ei ole, erityisavustaja vakuuttaa

Ulkoministeriö julkaisi torstaina Twitter-tilillään huomiota herättävästi muotoillun viestin, josta saa kuvan, että ulkoministeri Timo Soini (sin.) olisi väkivaltaisesti radikalisoitunut.

Sama muotoilu toistuu ulkoministeriön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Ministeriön viestin monitulkintainen sanajärjestys huvitti Twitterin päivystäviä vääräleukoja, jotka intoutuivat vääntämään vitsiä aiheesta.

Tietysti tulisi voida esittää sellainenkin kysymys, voitaisiinko tällainen väkivaltaisesti radikalisoitunut henkilö vaihtaa sopivampaan ulkoministeriin, esimerkiksi ennenaikaistettujen eduskuntavaalien kautta. — Panu Höglund (Gaeilgeoir na Fionlainne) (@panuhoglund) 8. maaliskuuta 2018

Oletteko nyt ihan varmoja, että Lapin koululaiset on turvassa, kun tuota väkivaltaista radikalisoitunutta sinne köijjäätte? — Humppa (@SHumppa) 8. maaliskuuta 2018

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä käytti tilaisuuden hyväkseen piikitelläkseen entistä puoluetoveriaan.

Ainakin verbaalinen radikalisaatio oli #Soini n kohdalla havaittavissa, kun kokoomuksen keltanokat uhkasivat keikauttaa hallituksen ennen kuin hän ehtii nimetä itsensä hyväpalkkaiseen pankkivirkaan ensi kesänä. — Jani Mäkelä (@JaniMakelaFi) 8. maaliskuuta 2018

Ulkoministeriön työntekijät riensivät vastineeksi puolustamaan pomoaan vitsailijoiden tylytykseltä.

Ulkoministeri Timo Soinin erityisavustaja Riikka Taivassalo huvittuneena vakuutti Ylelle perjantaina puhelimitse, että ministeri Soini ei tietenkään ole väkivaltaisesti radikalisoitunut.

– Lauseen voi lukea monella tavalla. Ehkä se on positiivista vain, jos tällainen pieni huumori on saanut ihmiset klikkaamaan sen enemmän kertoja auki. Asiahan on tärkeä, Taivassalo sanoo.

Taivassalon mukaan kyseessä ei ole viestintämoka, koska lause on kieliopillisesti oikein.

– En usko, että on ollut tarkoitus luoda siinä tällaista käsitystä, mutta en pitäisi varsinaisena virheenäkään.