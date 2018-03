“Olkaa vanhemmat kiinnostuneita lapsenne pelaamisesta” – elektroninen urheilu on hurjassa kasvussa

Elektroninen urheilu on nuorten miesten keskuudessa kiinnostavin laji heti jääkiekon jälkeen.

Mistä on kyse? Elektroninen urheilu on tietotekniikkaa hyödyntävää kilpaurheilua

Elektronista urheilua harrastetaan niin joukkueena kuin yksilönäkin riippuen pelistä ja pelimuodosta

Tavallisimmat esports-pelit ovat tietokoneella tai konsolilla toimivia viihdepelejä, jotka jakautuvat useampaan alalajiin eli genreen

Ensimmäisen persoonan toimintapelit ja reaaliaikaiset strategiapelit ovat yleisimpiä elektronisen urheilun saralla pelattavia pelityyppejä

lähde: seul.fi

Turun Jyrkkälän nuorisotalolla kuuluu näppäimistön tasainen nakutus.

– Varokaa lohikäärmeitä! sanoo pelaaja toisille mikrofonin kautta.

Käynnissä on TGA Exos -joukkueen Overwatch-pelin harjoitus. Joukkueen jäsenet istuvat kuulokkeet päässä tietokoneiden edessä, keskittyneessä tilassa.

Turun kaupungin nuorisopalveluiden alla toimii Turku Game Academy (siirryt toiseen palveluun) eli TGA, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden harrastaa e-urheilua tavoitteellisesti ja säännöllisesti.

Turussa on nähty, että elektroninen urheilu on osa nuorisotyötä ja se on samalla viivalla muiden harrastusten kanssa.

– Turku haluaa toimia edelläkävijänä tässä e-urheilun skenessä. Jatkuvasti tulee uutta toimintaa. Ylpeänä saa olla itsekin mukana tässä murrosvaiheessa, sanoo TGA:n ohjaaja Oscar Kivikoski.

Oscar Kivikoski on Turku Game Academyn ohjaaja. Petra Ristola / Yle

Elektroninen urheilu lisääntyy

Elektroninen urheilu on kasvussa Suomen elektronisen urheilun liiton mukaan. Toiminnanjohtaja Mirka Tukia kertoo, että aktiivisesti kilpailevia on useita tuhansia. Ammattilaispelaajia Suomessa on 30–40.

– Pelaajaharrastajien määrää on vaikea arvioida, koska virallista rekisteröintiä ei ole, mutta heitä on paljon, sanoo Tukia.

Turun lisäksi harrastustiloja tarjoaa (siirryt toiseen palveluun) moni muukin kaupunki. Elektronisen urheilun kasvusta kertoo myös se, että alaa voi jo opiskellakin monessa paikassa.

Pelitiloja perustetaan entistä enemmän. Esimerkiksi turkulainen e-urheiluyritys Grail Group on avannut kauppakeskus Skanssiin ilmaisen popup-pelitilan (siirryt toiseen palveluun).

E-urheilun kasvusta kertoo myös se, että syksyllä 2017 elektroninen urheilu hyväksyttiin mukaan Puolustusvoimien urheilukoulun lajeihin. Jatkossa ammatikseen pelaavat ja huipulle tähtäävät kilpapelaajat voivat suorittaa varusmiespalveluksensa urheilukoulussa.

Jääkiekon jälkeen kiinnostavin urheilulaji

Elektronisessa urheilussa erilaiset turnaukset ovat kilpapelaajille tärkeä näytön paikka. Niissä alasta kiinnostuneilla katsojilla on oiva tilaisuus kokea alan uusimmat tuulet.

Viime vuonna suuria turnauksia järjestettiin kymmenkunta. Näistä yhden järjesti turkulainen Grail Group. Kansainvälisen kokoluokan tapahtuma Grail Quest sai hyvän vastaanoton, ja jatkoa seuraa syksyllä 2018.

Euroopassa on se trendi, että rakennettavien monitoimiareenoiden yhteydessä myös esport otetaan huomioon. Kalle Koskela

Turkulaisyrityksessä nähdään, että e-urheilu on kaikkien mittarien ja tutkimusten mukaan huikeassa kasvussa.

– Elektroninen urheilu on jääkiekon jälkeen toiseksi kiinnostavin urheilulaji nuorten miesten keskuudessa, sanoo Grail Groupin toimitusjohtaja Kalle Koskela.

Turun ratapihalle suunnitteilla olevan elämyskeskuksen yhteydessä on puhuttu myös e-urheilusta.

– Euroopassa on sellainen trendi, että rakennettavien monitoimiareenoiden yhteydessä myös e-urheilu otetaan huomioon, Koskela sanoo.

Vanhempien tuki tärkeää

Elektroninen urheilu herättää vielä ristiriitaisia ajatuksia. Osa ei pidä sitä edes urheilulajina. Myös vanhemmat voivat suhtautua epäilevästi nuorten pelaamiseen.

23-vuotias Ville “Trickwide” Saastamoinen pelasi viime vuonna ammattilaisena suomalaisen ENCE esportsin Overwatch-joukkueessa. Se voitti Suomen mestaruuden.

Kun kasvattaja tutustuu e-urheilun mahdollisuuksiin ja luonteeseen harrastuksena, vanhempien suhtautuminen muuttuu myönteisemmäksi. Oscar Kivikoski

Nyt Saastamoinen valmentaa eurooppalaista That´s A Disband -joukkuetta. Joukkue on selvittänyt tiensä Overwatch Contenders -turnaukseen.

Saastamoisen vanhemmat eivät aluksi ymmärtäneet poikansa pelaamista. Kun he huomasivat, että poika menestyy, he ymmärsivät, mistä on kyse.

Ville "Trickwide" Saastamoinen pelasi ammattilaisena vuonna 2017 ENCE esportsin Overwatch-joukkueessa. Petra Ristola / Yle

– Vanhempien pitää olla kriittisiä, mutta lapsia pitää kuunnella. Vanhemmat, olkaa kiinnostuneita lapsenne pelaamisesta! Nuoret pitävät siitä, että vanhemmat välittävät, sanoo Saastamoinen.

Saastamoinen opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa liiketaloutta. Hän tekee e-urheilun henkilöbrändäykseen liittyvää lopputyötä.

– Moni ajattelee, että e-urheilija on hikinen nörtti tietokoneen edessä. Haluan kehittää sitä, miten joukkueet voisivat hyödyntää pelaajiensa karismaa. Haluan myös opettaa pelaajille, miten henkilöbrändi kehittää heidän arvoaan, Saastamoinen sanoo.

Ongelmanratkaisukyky kehittyy pelin kautta

Turku Game Academyn eli TGA:n ohjaaja Oscar Kivikoski selvitti omassa opinnäytetyössään (siirryt toiseen palveluun), mitä elektroninen urheilu merkitsee nuorille ja miten se soveltuu nuorisotyöhön. Opinnäytetyön liitteessä on Opas pelaavan nuoren vanhemmalle.

– Kun kasvattaja tutustuu e-urheilun mahdollisuuksiin ja luonteeseen harrastuksena, hänen suhtautumisensa muuttuu myönteisemmäksi, sanoo Kivikoski.

Tämä peli kehittää minua tiimityöskentelijänä. Pelaaminen auttaa myös tulevaisuuden työtehtävissä, kun ongelmanratkaisukyky on kehittynyt pelin kautta. Touko "T0ke" Parpola

20-vuotiaan Touko "T0ke" Parpolan vanhemmat ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti hänen pelaamiseensa. Hän on ollut nelisen kuukautta mukana TGA:n toiminnassa, jossa hän pelaa TGA Vapor -joukkueessa. Joukkue pelaa Counter Strike: Global Offensive -peliä Global Elite -tasolla.

– Tämä peli kehittää minua tiimityöskentelijänä. Pelaaminen auttaa myös tulevaisuuden työtehtävissä, kun ongelmanratkaisukykyni on kehittynyt pelin kautta.

Parpola opiskelee kaksoistutkintoa Turun kauppaopistossa. Elektronisen urheilun ja opiskelun yhdistäminen tietää tarkkaa ajanhallintaa, mutta se onnistuu kyllä.

Turku Game Academyn tiloissa harjoittelee tällä hetkellä kuusi joukkuetta, ja pelaajien ikähaarukka on 14:stä 28 vuoteen. TGA:n tiloissa pelataan Overwatch-, League of Legends- ja Counter-Strike: Global Offensive -pelejä.

Pelaajat ovat pelikohtaisesti joko Platinum-Grandmaster-, Platinum-Diamond- tai Global Elite -tasoisia.

Lue lisää Ylen juttuja elektronisesta urheilusta.