Suomen Kuvalehti: Kittilän kunnan pääosin omistaman hissiyhtiön hallitus valittiin kunnan tietämättä

Kittilä

Suomen Kuvalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd piti 1. maaliskuuta yhtiökokouksen, jossa yhtiölle valittiin uusi hallitus. Hissiyhtiön osakkeiden enemmistö on Kittilän kunnan omistuksessa.

Kittilän kunnanhallitus ei kuitenkaan käsitellyt asiaa lainkaan ennen yhtiökokousta. Kunnanhallitus ei siten ole voinut ohjeistaa kunnan yhtiökokousedustajaa siitä, keitä yhtiön hallitukseen nimitetään kunnan edustajina.

Kittilän kunnan ääntä hissiyhtiön yhtiökokouksessa käytti kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivanen (vas.).

Toivasen esityksestä Levi Ski Resortin hallitukseen valittiin kunnan edustajina Tarmo Salonen (ps./sit.), Pekka Rajala (kesk.), Merja Korva (kesk.), Marita Toivanen itse sekä Antti Aarrevaara (kok.). Varajäseniksi valittiin Mika Kuusela (kesk.) ja Paula Nevalainen (vas.).

Toiseksi suurin osakas Levin Matkailukeskus Oy sai hissiyhtiön hallitukseen kaksi edustajaa.

Osa kunnanhallituksesta tiesi asiasta etukäteen, osa ei

Osa Kittilän kunnanhallituksesta oli tietoinen valinnoista, sillä Pekka Rajala on kunnanhallituksen puheenjohtaja, Tarmo Salonen on kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, Merja Korva on kunnanhallituksen jäsen, ja Marita Toivanen on kunnanhallituksen varajäsen.

Osa kunnanhallituksesta taas sai tiedon valinnoista vasta noin viikko yhtiökokouksen jälkeen.

Hissiyhtiön uudesta hallituksesta Salonen, Korva, Kuusela ja Nevalainen on asetettu syytteeseen mm. törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kaikki syytteeseen asetetut ovat kiistäneet syyllisyytensä.

Lue lisää:

Lex Kittilä -selvitys: Kittilän kunnassa on vakava johtamisen kriisi

Kuntaministeri Anu Vehviläinen Kittilän kriisistä: "Kittilän päättäjien otettava toimenpide-esitykset vakavasti"

Lex Kittilä -ryhmä esittää: Syytetyt luottamushenkilöt pidätettävä luottamustoimistaan toistaiseksi