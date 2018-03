"Rakastan sinua kaikella sydämelläni, ruumiillani ja sielullani" – Elina joutui nettirakkaan huijaamaksi

Vaikka viisikymppinen historioitsija Elina Juusola eli Australian auringon alla vuonna 2014, ei elämä kummemmin mieltä lämmittänyt. Hän oli juuri menettänyt äitinsä ja terveysongelmat koettelivat. Pieni valonpilkahdus ilmestyi, kun hän näki internetissä yli 40-vuotiaille tarkoitetun kumppaninhakupalvelun.

– Ajattelin, että elämäni loppuu, ja jotain hauskaa on keksittävä, Juusola avasi Ylen aamu-tv:ssä tarinaansa.

Kun Stephen lähetti viestin, se oli alku ihanalle romanssille. Tai niin ainakin Juusola luuli.

Ensin puhutiin tavallisista asioista, kuten säästä. Amerikkalaismajuri Stepheniksi esittäytynyt mies viestitteli ahkerasti ja imarteli. Sähköpostiviestejä, tekstiviestejä ja puheluita sateli suuntaan ja toiseen. Juusola kertoo, että he aloittivat suhteen parissa viikossa.

– Rakastan sinua kaikella sydämelläni, ruumiillani ja sielullani, kuului yksi hurmaava viesti mieheltä.

Elina oli ihastunut korviaan myöten.

– Se tuntui aika mukavalta ja minulla oli hirveän hauskaa!

"Kuin surisi rakkaan kuolemaa"

Pari oli sopinut, että Stephen matkustaa Australiaan Juusolan luo pian. Tuli kuitenkin mutka matkaan. Stephen oli kertomansa mukaan viimeisellä komennuksellaan Afganistanissa, mutta joitain hänen tavaroitaan oli jäänyt Dubain tulliin. Jotta ne saisi sieltä pois, niin Stephen tarvitsi apua – rahaa.

– Minulla nyt sattui olemaan se raha siinä, ja sen lähetin. Ajattelin että saan sen takaisin kun hän tulee kolmen viikon päästä luokseni. Sillä hetkellä kun lähetin sen rahan, niin ajattelin ”voi että!”

Toki Juusola oli aiemmin pohtinut, että netissä voi olla huijareita. Nyt kuitenkin Juusolan epäilys heräsi kunnolla ja hän pyysi poikaansa tarkistamaan Stephenin jälkiä internetissä.

Pian pojalta tuli viesti, että kyseessä on mitä ilmeisimmin ghanalainen huijaus. Stephen oli valhetta.

– En tule koskaan tapaamaan sellaista naista kuin sinä, Elina. Rakastan sinua niin paljon, kuului ”Stephenin” viimeinen viesti.

Juusola menetti 1 200 euroa, mutta pelkkä raha ei surettanut. Läheiset tukijat Juusolaa inhottavassa tilanteessa.

– Se on vähän kuin kuolemaa surisi: rakas on kuollut, Juusola kuvaili tuntemuksiaan tuolloin.

Juusola: Älä vatvo ja häpeä

Rahat katosivat, eikä poliisi usein pysty auttamaan vastaavissa tilanteissa.

– Eräs komisario sanoi, että tämä on täydellinen rikos.

Juusola kuitenkin käänsi traumaattisen kokemuksen positiivisuuden kautta vertaistukikirjaksi Sydän saaliina – romanssihuijarit verkossa, joka on juuri julkaistu. Kirjaa varten hän tutki nettivaleromanssien anatomiaa, ja kirjasta löytyy muun muassa ”Stephenin” ja Juusolan viestittelyä.

Huijatuille Juusolalla on muutama vinkki.

– Älä jää vatvomaan sitä huijausta, sillä se pyörii vain uudestaan ja uudestaan mielessä. Eikä sitä myöskään kannata hävetä. Huijarit ovat ammattilaisia, heidät koulutetaan siihen ja he ottavat sen työnään.

Kyseessä on laaja kansainvälinen bisnes, jossa monet ovat menettäneet rahaa.

– Huijauksia tapahtuu aina yksi joka viides sekunti.

Juusola itse pystyi etäännyttämään itsensä tilanteesta, kun alkoi kirjoittamaan kirjaa. Tämä auttoi toipumisessa.

– Se on väärin, että meidän pitää surra kun huijarit eivät tietenkään välitä mitään.

"Älä kyynisty, mutta ole hereillä"

Jälkikäteen aiheeseen perehtyneenä Juusola on miettinyt, että varoitusmerkkejä kyllä oli jo ilmassa ennen rahan menetystä. Nyt Juusolalla on lyhyt vinkki siihen, milloin kannattaa herätä.

– Jo ihan heti siinä vaiheessa, jos sinua esimerkiksi pyytää Facebookissa kaveriksi joku sotilashenkilö tai insinööri. Hän voi näyttää hyvin arvovaltaiselta, on tietysti leski ja hänellä on pieni lapsi. Jos tutkii hänen profiiliaan, niin se on yleensä eilen tehty.

Juusola kuitenkin toivoo ettei ihminen kyynistyisi.

– Kasvata itsesi olemaan tietoinen siitä, että on olemassa huijauksia. Niin että ajatuksesi rakkaudesta ja muusta ei kuolisi, mutta kuitenkin pitää olla varovainen siinä. Neuvoja on joka paikassa.

Ja tässä Juusola on oikeassa – neuvoja löytyy ja ne olisi myös hyvä pitää mielessä. Esimerkiksi poliisi muistuttaa aika ajoin erilaisista nettihuijareista muun muassa verkkosivuillaan: Tunnista epärehellinen nettirakas (siirryt toiseen palveluun).

– Jos se on liian hyvää ollakseen totta, se ei ole totta, kuuluu Poliisin opetuksen pääpointti.

Poliisin mukaan nettirakkaushuijausten takana on kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus. Viranomaisten tietoon on tullut useita tapauksia, joissa nettilemmitty noudattaa perinteisen ns. nigerialaishuijauksen toimintamallia: Päästäkseen rakkaansa luo hän pyytää rahaa, sitä saatuaan tulee yllättäviä esteitä ja tarvitaan lisää rahaa.

Lisätietoja huijauksista voi lukea Poliisin nettisivuilta tästä (siirryt toiseen palveluun).

