Uusi käänne Porin outoon iltis-soppaan: Koko kilpailutus uusiksi?

Mistä on kyse? Porissa on syntynyt erikoinen kiista koululaisten iltapäiväkerhoista.

Kilpailutuksessa kerhot olivat menossa yksityiselle Pilke-päiväkodeille.

Nyt kuitenkin kilpailutus saatetaan joutua uusimaan kokonaan.

Porin koululaisten iltapäivätoiminnan kilpailutus on saanut uuden käänteen. Koko kilpailutus saattaa mennä uusiksi.

Sivistyslautakunnan piti päättää jo helmikuussa hoidon järjestäjästä kolmen seuraavan vuoden ajaksi. Kilpailutuksen voitti kaikkien 31 hoitoryhmän osalta yksityinen Pilke-päiväkodit ja hävisi Työväen Urheiluliiton eli TUL:n Satakunnan-piiri. Muita hakijoita ei ollut.

Lautakunnan enemmistö: "Farssi"

Esittelijä, toimialajohtaja Esa Kohtamäki kuitenkin veti asian pois käsittelystä monien sivistyslautakunnan jäsenten yllätykseksi.

Lautakunnan enemmistö eli kokoomuksen, perussuomalaisten, vihreiden ja keskustan jäsenet ilmoittavat tyrmistyneessä kannanotossaan ihmettelevänsä tapahtumia ja kuvasivat tilannetta farssiksi.

TUL on lähellä vasemmistopuolueita, joten lautakunnan enemmistö vihjaisi, että uuden käänteen taustalla saattoi olla poliittisia intohimoja.

Uusi lausunto muuttaa tilanteen

Nyt lautakunnalle esitetään kilpailutuksen keskeyttämistä ja uusimista vedoten jyväskyläläisen asianajotoimiston antamaan lausuntoon. Lausuntoa on pyytänyt Porin kaupunki.

Asianajotoimisto WinLawin edustajan, varatuomari Marja-Liisa Järvisen mukaan kilpailutuksen laatua koskevissa kriteereissä on ollut niin vakavia epäselvyyksiä, että koko kilpailutus on uusittava. Kyse on siitä, ovatko kilpailutukseen osallistuneet voineet etukäteen tietää, millä perusteella heitä arvioidaan.

On täysin käsittämätöntä minkälaisen viestin ja kuvan Porin kaupunki itsestään antaa ulos. Mikael Ropo (kok.)

Kilpailutuksessa hinta ratkaisi 40 prosenttia ja laatu 60 prosenttia tarjouksen jättäjille annetuista pisteistä. Pilke-päiväkotien tarjoukset olivat TUL:n tarjouksia vahvempia kaikilla osa-alueilla.

Porin oma hankintayksikkö ja lakimies eivät vielä vuoden alussa nähneet kilpailutuksessa mitään huomauttamista.

Ropo: En hyväksy

Yle tavoitti Porin sivistyslautakunnan kokoomusjäsenen Mikael Ropon, joka on aiemminkin arvostellut voimakkaasti kilpailutusta. Hän sanoo, ettei voi hyväksyä esitystä vaan vaatii asian käsittelyn jatkamista aiemman kilpailutuksen pohjalta.

– On selvää, että tässä kilpailutuksessa on jotain hämärää, joka ei ole avointa ja hyvän hengen mukaista. On täysin käsittämätöntä minkälaisen viestin ja kuvan Porin kaupunki itsestään antaa ulos. En tule hyväksymään kyseistä menettelyä ja aionkin olla sen puolesta, että hankintaa ei keskeytetä.

Ropon mukaan asia menee joka tapauksessa tarvittaessa markkinaoikeuteen ja Porin maine kärsii vaurioita. Hän ihmettelee, millä perusteella lausuntoa on täytynyt pyytää jyväskyläläiseltä asianajotoimistolta, kun Porin oma lakiosasto ei nähnyt kilpailutuksessa ongelmia.

TUL:lle tärkeä asia

Iltapäivähoidon menettäminen olisi ensimmäisen kilpailutuksen hävinneelle Työväen urheiluliitolle raskas isku. TUL menetti kolme vuotta sitten asemansa Porin iltapäivätoiminnan suurimpana järjestäjänä. Jo tuolloin menetys kirpaisi merkittävästi piirin taloutta.

Kaiken iltapäivätoiminnan menettäminen Pilkkeelle voisi tarkoittaa erittäin vakavaa taloudellista kriisiä järjestölle. TUL:n nettisivujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan sen iltapäivätoiminta työllistää tällä hetkellä Porissa 16 ihmistä.

Demarit ja vasemmistoliittolaiset eivät yhtyneet helmikuussa keski- ja porvariryhmien lausuntoon, jossa vaadittiin nopeaa päätöstä kilpailutuksesta.

Palvelun laadun arviointi nousi kyseenalaiseksi. Viestejä tuli Porin kaupunginjohtajalle. Esa Kohtamäki

Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen (sd.) on TUL:n piirin puheenjohtaja ja sivistyslautakunnan demarijäsen Pirjo Mäki piirin hallituksen jäsen. SDP:n kunnallisjärjestön vaikutusvaltainen puheenjohtaja Esa J. Wahlman on piirin entinen toiminnanjohtaja.

Kohtamäki: Neuvottelimme kaupunginjohtajan kanssa

Porin sivistysjohtaja Esa Kohtamäki sanoo, että hän veti asian alun perin helmikuussa pois listalta saatuaan tietoja, että kilpailutuksessa oli ongelmia laatukriteerien osalla.

– Palvelun laadun arviointi nousi kyseenalaiseksi. Viestejä tuli Porin kaupunginjohtajalle [Aino-Maija Luukkoselle]. Silloin istuimme alas kaupunginjohtajan ja lakimiehen kanssa ja mietimme, mitä tehdään, Kohtamäki sanoo.

Asiantuntijalausuntojen pyytämistä Jyväskylästä Kohtamäki ei osaa selventää. Hänen mukaansa oikeus asiantuntijalausunnon pyytämiseen on kaupunginjohtajalla ja kaupungin lakimiehellä. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on puoluekannaltaan sosiaalidemokraatti.

Lisätty klo 12:11 Esa Kohtamäen kommentit loppuun.