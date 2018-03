Saksan uudet ministerit julki – perheministeriksi nousee Berliinin ongelmallisen trendialueen pormestari, terveysministeriksi Merkel-kriitikko

Saksan uusi hallitus on selvillä. Angela Merkelin neljäs kausi vahvistetaan ensi viikolla.

Berliini. Saksan uuden hallituksen ministerilista on nyt selvillä, kun sosiaalidemokraattinen SPD julkaisi perjantaina ministerivalintansa. Muut hallituspuolueet olivat kertoneet valinnoista jo aiemmin.

Saksan uudessa hallituksessa on kuusi naisministeriä ja yhdeksän miesministeriä. Hallitusta johtaa liittokansleri Angela Merkel, jonka neljäs kausi Saksan johdossa vahvistetaan ensi viikolla.

Sekä Angela Merkelin johtama kristillisdemokraattinen CDU että SPD nimittivät ministereikseen yhtä paljon miehiä ja naisia. Molemmista puolueista hallituksessa istuu kuusi ministeriä.

CDU:n baijerilainen sisarpuolue CSU nimitti sen sijaan kolme miesministeriä ja yhden naisen digitalisoinnista vastaavaksi valtiosihteeriksi.

Viimeinen este niin kutsutun suuren koalition, eli suurimpien puolueiden yhteishallituksen, tieltä väistyi sunnuntaina SPD:n jäsenten hyväksyttyä kirjeäänestyksessä hallituspohja. Vaikeat hallitusneuvottelut kestivät yli viisi kuukautta.

Hallituspuolueet kokivat vaaleissa suuren tappion, ja tulevasta hallituskaudesta on sen vuoksi ennustettu hankalaa.

Yle listasi kiinnostavimmat nimet Saksan uudesta hallituksesta.

Virkaatekevä oikeusministeri Heiko Maas (SPD) noussee uuden hallituksen ulkoministeriksi. Sascha Steinbach / EPA

Ulkoministeri Heiko Maas - vihapuhelaista tunnettu tulevaisuuden toivo

Uuden hallituksen ulkoministeriksi nousee lehtitietojen mukaan Heiko Maas, joka on toiminut aiemmin oikeusministerinä. Häntä pidetään demaripuolueen luottopelurina ja tulevaisuudentoivona.

Hänen ulkopoliittinen kokemuksensa on vielä ohut, mutta Maasin maine puolueen sisällä on hyvä. 51-vuotias Maas on lähtöisin Saarlandin osavaltiosta.

Maasin nimi nousi otsikoihin ympäri Eurooppaa alkuvuodesta, kun Saksan uusi vihapuhetta kitkettä NetzDG-laki astui voimaan. Lain arvosteltiin heikentävän sananvapautta ja antavan suuryrityksille päättää vihapuheen rajat.

Perheministeriksi nouseva Franziska Giffey (vasemmalla) ja ympäristöministeriksi nimitettävä Svenja Schulze. Felipe Trueba/Epa

Perheministeri Franziska Giffey – Berliinin aluepormestari loikkaa valtakunnan politiikkaan

Yksi puhutuimmista nimityksistä on SPD:n uusi perheministeri Franziska Giffey, joka ottaa suuren harppauksen paikallispolitiikasta valtakunnan politiikkaan. Loikka on harvinaisen suuri Saksan politiikassa.

Giffey, 39, on niittänyt mainetta Berliinin Neuköllnin aluepormestarina. Vastaajasta riippuen Neukölln on joko Berliinin ongelma-alue tai trendikäs kaupungiosa.

Neuköllnissä on paljon koulupudokkaita ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Samaan aikaan Neukölln nostaa suosiotaan luovan luokan silmissä, ja on muuttumassa tai jo muuttunut yhdeksi Berliinin trendikkäistä kaupunginosista.

Giffey tunnetaan Tagesspiegelin mukaan (siirryt toiseen palveluun)puolueessaan kovan linjan edustajana. Hän on aluepormestarina luvannut laittaa nollatoleranssin arabien rikollisliigoille. Giffeyn mukaan huivit tai muut uskonnolliset symbolit eivät kuulu kouluu.

Lähellä Puolaan rajaan kasvanut Giffey on myös hallituksessa paljon kaivattu itäsaksalainen nimitys.

Uusi ulkominsisteri Heiko Maas, valtiovarainministeri Olaf Scholz ja oikeusministeri Katarina Barley. Felipe Trueba/Epa

Valtiovarainministeri Olaf Scholz toimii myös varaliittokanslerina

Varaliittokansleriksi ja valtiovarainministeriksi nousee SPD:n väliaikainen puheenjohtaja Olaf Scholz, joka on aiemmin toiminut Hampurin pormestarina.

Scholzin salkku on painava. Sen siirtymistä demareille CDU:lta pidetään suurena hallitusneuvottelujen voittona SPD:lle. Viime vuoteen asti Saksan valtiovarainministerinä toimi tarkan budjettikurin vaalija Wolfgang Schäuble, jonka linjaukset näkyivät myös euroalueen, eli myös Suomen, politiikassa.

Saksan uusi hallitus on nyt ilmoittanut olevansa valmis lisäämään Saksan maksuosuutta EU-budjetissa.

Huhtikuussa SPD:n johtoon siirtyy Scholzin tilalle hyvin todennäköisesti Andrea Nahles, kun demarit äänestävät uudesta puheenjohtajasta. Nahles jää hallituksen ulkopuolelle ja jatkaa demareiden ryhmäjohtajana liittopäivillä.

Tuleva Saksan terveysministeri Jens Spahn. Hayoung Jeon/Epa

Terveysministeri Jens Spahn – vaikeneeko Merkel-kriitiikki ministeriauton takapenkillä?

Angela Merkelin CDU:n ministerinimitykset selvisivät jo pari viikkoa siten. Liittokansleri nostaa terveysministeriksi puolueensa sisäisen kriitikon, suurena tulevaisuudenlupauksena pidetyn Jens Spahnin.

Konservatiivinen Spahn on arvostellut Merkeliä, ja hänen ottamisensa hallitukseen saattaa vaimentaa puolueen sisäistä arvostelua liittokansleria kohtaan. CDU koki syyskuun vaaleissa suuren tappion, minkä uskotaan heikentäneen Merkelin asemaa Saksan politiikassa.

37-vuotias Spahn on yksi harvoista Saksan avoimesti homoseksuaaleista huippupoliitikoista. Hän meni naimisiin puolisonsa kanssa viime vuoden lopussa.

Saksan puolustusministerinä jatkaa Ursula von der Leyen. Hayoung Jeon/Epa

Puolustusministeri Ursula von der Leyen - edessä Saksan puolustuksen ryhtiliike

Saksan puolustusministerinä jatkaa CDU-ministeri Ursula von der Leyen, jota on toisinaan spekuloitu Merkelin seuraajaehdokkaaksi. Viime aikoina saksalaislehdet ovat pohtineet myös hänen mahdollisuuksien nousta seuraavaksi Naton pääsihteeriksi.

Ensin von der Leyenin, 59, pitää saada oma tontti kuntoon. Saksan puolustusvoimien nykytila on kohdannut kovaa arvostelua. Kalustossa on suuria puutteita, eikä Saksan puolustusbudjetti vastaa Naton edellyttämää kahta prosenttia.

Tällä hetkellä osuus on noin 1,2 prosenttia.

Von der Leyen sanoi Münchenin turvallisuuskokouksessa Saksan olevan valmis kantamaan aiempaa suuremman vastuun Euroopan puolustuksesta. Se vaatii puolustusvoimien uudistamista ja lisää rahoitusta.

Sisäministeri nimitetään Horst Seehofer. Lennart Preiss/Epa

Sisäministeri Horst Seehofer – baijerilainen pakolaispolitiikan arvostelija

Baijerilaista CSU-puoluetta edustava Horst Seehofer nousee sisäministeriksi uuteen hallitukseen. 68-vuotiaan Baijerin osavaltion pääministerin siirtymistä sisäministeriön johtoon on jo arvosteltu ennen uuden hallituksen nimittämistä.

Süddeutsche Zeitungin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Seehofer ei pidä matkustamisesta eikä vierailla kielillä puhumisesta – ja EU-päätöksentekoon nivoutuvan sisäministerin työssä tarvitaan molempia.

Konservatiivisen CSU:n johto päätti vastoin muiden puolueiden linjauksia nimittää ministereiksi pelkkiä miehiä. Seehofer tunnetaan myös Merkelin pakolaispolitiikan äänekkäänä arvostelijana.

Dorothee Bär vastaa uudessa hallituksessa digitalisoinnista. Omer Messinger/Epa

Valtiosihteeri Dorothee Bär – digitaalisen tajapajulan uudistaja

CSU:n poliitiikko Dorothee Bär nousee digitaalisuudesta vastaavaksi valtiosihteeriksi. Hän osallistuu hallituksen kokouksiin mutta ei saa ministerinsalkkua vaan valtiosihteerin tittelin.

Bärillä on kuitenkin käsissään Saksan tulevaisuuden kannalta merkittävä savotta. Hän vastaa Saksan digitalisoinnista, mikä kattaa lukuisia asioita koululaisten digiosaamisesta valtionhallinon asiakirjojen sähköistämiseen.

Saksa on digitaalisuudessa selvästi esimerkiksi Pohjoismaita ja Viroa jäljessä.CDFCC