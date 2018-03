Yksi Juvan outojen ulosajojen uhreista pyöri kolmesti ympäri ja katon kautta pellolle – "Olen yhä shokissa"

Etelä-Savossa, Juvalla on herättänyt hämmästystä tapahtumasarja, jossa ainakin 11 autoa on ajautunut ulos suoralta tieltä. Paikka sijaitsee noin kilometrin 5-tieltä, Vehmaan risteyksestä Pieksämäen suuntaan.

Yksi Vehmaan pahamaineisella suoralla ulosajaneista on Olga Markina. Juvalla asuva erikoislääkäri ajaa päivittäin töihin Mikkeliin. Kerran viikossa työmatka suuntautuu Pieksämäelle.

Maaliskuun alussa matkanteko päättyi hurjan lentoon. Markina lähti ohittamaan suoralla tiellä edessä ajavaa. Markina arvioi, että edellä kulkeneen ajoneuvon vauhti oli 20 kilometriä tunnissa.

– Kaikki tapahtui hetkessä. Kun auto oli ylösalaisin, tajusin, että olen elossa eikä ole verta näkyvissä. Ensimmäinen ajatukseni oli päästä nopeasti pois, jos auto syttyy. Sain ikkunan auki ja apuun tullut mies veti minut ulos.

– Olin shokissa ja olen edelleen jälkishokissa, Markina kertoi perjantaina, reilu viikko tapahtuman jälkeen.

Markinan auto on uudehko nelivedolla varustettu kaupunkimaasturi. Kokeneelle kuljettajalle kilometrejä kertyy jopa 40 000 vuodessa. Ulosajo oli ensimmäinen onnettomuus 30-vuotisella uralla.

Tielle asetettiin ensimmäistä ulosajojen jälkeen 60 kilometrin nopeusrajoitus ja varoitus päällystevaurioista. Tien kunnossapidosta vastaavasta Keski-Suomen ELY-keskuksesta arvioitiin, että tietä päästään korjaamaan kesällä.

10 muuta samalla kohdalla tapahtunutta ulosajoa ovat tapahtuneet päinvastaiseen suuntaan. Tuolloin tien painuma kallistaa yllättäen autoa apukuljettajan puolelle. Markinan ohitustilanteessa kallistuma tapahtui kuljettajan puolelle.

Ari Hartikainen

"Pitäisi laittaa kiertotie"

Markinan aviomies Ari Hartikainen kiirehti kotoa paikalle heti saatuaan tiedon ulosajosta. Vaimo oli järkyttynyt, mutta fyysisiä vammoja ei tullut.

– Autokorjaamolla korjaamopäällikkö arvioi, että tavallisesta henkilöautosta olisi painunut katto sisään. Siinä olisi käynyt niskanikamille huonosti, Ari Hartikainen pohtii.

Hartikaisen mielestä ulosajokohdan ongelma on tien reunojen painuminen, urat ja polanteet sekä erityisesti uriin kertynyt jää.

– Tie on oikeastaan kupera ja siinä on syvät urat. Aura ei tavoita pyörän uriin, joten ne ovat koko ajan jäässä. Tieosuus on niin huonossa kunnossa, että tähän pitäisi laittaa kiertotie. Mutta sellaiseen ei kai herkästi mennä, Ari Hartikainen puhisee.

– Tie on niin kupera, että jos tien toiselle laidalle laitettaisiin jalkapallo, se ei edes näkyisi toiselle reunalle.

Työmatkalle tulee ylimääräisiä kilometrejä

Ari Hartikainen oli itse vähällä ajautua rajusti ulos samalla kohdalla keväällä 2017. Auto kääntyi 80 kilometrin tuntinopeudessa poikittain ja ajautui nelipyöräluisua vastaantulevien kaistalle .

– Tie oikeastaan imaisi auton kartanon tien risteyksen jälkeen. Auto lähti heittelehtimään ja niin mentiin varmaan satoja metrejä. Onneksi ei tullut ketään vastaan. Hetken päästä Juvan suunnasta tuli mutkan takaa punainen auto, mutta siinä vaiheessa olin jo ehtinyt omalle kaistalleni. Kaikki tapahtui niin nopeasti, että mitään ei ollut tehtävissä.

Olga Markina on onnettomuuden jälkeen pystynyt ajamaan autoa normaalisti. Kerran viikossa matka suuntautuu Pieksämäelle, mutta suoran Juva-Pieksämäki-tien sijasta (60 km) Markina ajaa Mikkelin kautta. Matkaa kertyy tuplasti enemmän.

– Sille tielle en mene ennen kuin se on laitettu kuntoon.

"Ei enää uusia ulosajoja"

Suoralla tieosuudella sattui muutaman päivän aikana jälkien perusteella 11 ulosajoa. Kaikista ei ilmoitettu edes viranomaisille, sillä osa pääsi tielle omin voimin ja osa traktorin tai hinausauton avulla. Tällä viikolla tilanne on kuitenkin rauhoittunut.

– Ajoimme juuri pojan kanssa mönkijällä siitä ohi. Paikalle on tuotu useamman kerran lisää hiekkaa. Ja toinen varoitusmerkki ja nopeusrajoitusmerkki on tuotu lähemmäs varsinaista tapahtumapaikkaa, lähistöllä oleva Hannu Kähärä kertoi perjantaina iltapäivällä.