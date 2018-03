180 astetta: "Lastentarhanopettajat voisivat tuplata palkkansa perustamalla keikkafirmoja"

Lastentarhanopettajista on huutava pula. Palkkoja ei kuitenkaan haluta nostaa. Yle kertoi tällä viikolla, että pääkaupunkiseudun kunnissa on tehty “herrasmiessopimus”. Espoo, Vantaa ja Helsinki eivät kilpaile lastentarhanopettajien palkoilla. Sopimus palkkakartellista on sen jälkeen yritetty kiistää.

Varmaa on, että 2 300 euron palkalla ei makseta pääkaupunkiseudun vuokria ilman insinööripuolisoa.

Terveystalon kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi on tuohduksissaan. Hänen mielestään lastentarhanopettajillle ei pitäisi maksaa yhtään vähempää kuin diplomi-insinööreille.

Metsäniemi valmistui lääkäriksi 2000-luvun alussa, jolloin terveyskeskuslääkäreistä oli huutava pula. Työolot ja palkat eivät houkutelleet vastavalmistuneita.

Yhtäkkiä Metsäniemi huomasi, että opiskelija-asuntojen pihoille ilmestyi Porscheja.

– Sen sijaan, että lääkärit jäivät ihmettelemään ja voivottelemaan palkkojaan, he perustivat keikkafirmoja, asettivat työehtonsa ja neuvottelivat itse palkkansa, Metsäniemi sanoo.

Vanhemmat tyytyvät liian vähään

Metsäniemi myöntää, että lääkäreillä on kovempi neuvotteluasema kuin esimerkiksi lastentarhanopettajilla. Silti hän kannustaa lastentarhanopettajia ryhtymään yrittäjiksi.

– Uskoisin, että keikkafirmoissa palkka voisi nousta ainakin tonnin. Ja se olisi alkupalkka. Se mihin päädytään, pitäisi olla tuplasti parempi, jotta se houkuttelisi.

Suomeen on perustettu yksityisiä päiväkotiketjuja, joissa palkat ovat vielä matalampia kuin kunnilla.

– Ja niissä omistajat käärivät voitot, Metsäniemi lisää.

Keikkafirmoilla olisi kysyntää, sillä pääkaupunkiseudulla on 600 lastentarhanopettajan virkaa täyttämättä.

Metsäniemi pitää outona myös sitä, että vanhemmat suostuvat siihen, että päiväkotien kelpoisuusvaatimuksia kierretään.

– Siellä on lastenhoitajia ja “joitakin aikuisia”, jotka hoitavat työt. Kesällä töissä ei ole ketään. Vanhempien pitäisi vaatia, että päiväkodeissa on myös päteviä lastentarhanopettajia.

Päiväkodit kaaoksessa

Yle kertoi viime viikolla, millaisessa kaaoksessa päiväkodeissa nykyään eletään. Sairaspäivinä henkilökunta on niin vähissä, että vaaratilanteet ovat toistuvia. Lapsia voi putoilla portaista, eikä kukaan huomaa..

Metsäniemi muistelee, miten lääkäreiden keikkafirmat kuten esimerkiksi Medone (nykyisin Attendo) muuttivat tilannetta terveyskeskuksissa.

– Terveyskeskusten ylilääkärit huomasivat, että tässä ei ole mitään järkeä. Ryhdyttiin lisäämään koulutusta ja mentoroinitia. Lopulta nostetiin myös palkkoja.

Lääkäripula ei terveyskeskuksista kokonaan poistunut, mutta tilanne alkoi helpottua.

"En suosittele kenellekään"

Nykyisillä työehdoilla ja palkoilla Metsäniemi ei suosittele kenellekään uraa lastentarhanopettajana. Kysynnän ja tarjonnan on vastattava toisiaan.

– On outoa, että meillä on työmarkkinat, mutta ne eivät eivät toimi. Lastentarhanopettajille näytetään palkkataulukkoa ja sanotaan, että näin on sovittu eikä tämän enempää makseta.

Alakohtaiset erot palkassa ja arvostuksessa ovat melkoiset. Jos kyse olisi koodaajista, työpaikan jääkaappi täytettäisiin sampanjalla ja suklaalla ja työnhakijalta kysyttäisiin, paljonko hän haluaa palkkaa.