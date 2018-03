Kymi Ring pyytää rahaa Iitin kunnalta – lähetti esityksen rahoituksesta omistajilleen

Kymi Ringin rahoituksesta on vihdoin tihkunut lisää tietoa.

Moottoriurheilu- ja ajokoulutuskeskusta Iittiin kaavailevan Kymiring Oy:n hallitus on tehnyt omistajilleen esityksen moottoriratahankkeen rahoituksesta ja pääomarakenteen vahvistamisesta. Yhtiössä osakkaana oleva Iitin kunta vastaanotti esityksen keskiviikkona.

Eduskunta myönsi viime kesänä Kymi Ringille 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen. Rahan maksamisen ehtona on ollut se, että hankkeen kokonaisrahoitus toteutuu.

Iitin kunnan hallinto- ja rahoitusjohtajan Jarkko Salosen mukaan moottorirahayhtiö pyytää kunnalta rahoitusta.

– Sen järjestäminen on oma työnsä, mutta asia on merkittävä kunnalle ja seutukunnalle. Asian eteen halutaan tehdä tosissaan työtä, sanoo Jarkko Salonen.

Sitä, kuinka paljon moottoriratayhtiö pyytää Iitin kunnalta ja muilta omistajiltaan rahaa, ei Salonen toistaiseksi kommentoi. Salonen ei myöskään kerro, käykö esityksestä ilmi mahdollisia yhtiön omistajatahojen ulkopuolisia rahoittajia.

– Kun moottoriratayhtiö tulee julki asian kanssa, kommentoimme tarkemmin rahoitusesityksen sisältöä. Tämä sen vuoksi, koska esityksessä on muidenkin osakkaiden rahoitusosuudet, sanoo Jarkko Salonen.

Ilmoitus esityksestä ministeriölle

Jarkko Salosen mukaan Iitin kunnan on käsiteltävä rahoituksen mahdollista myöntämistä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Kunnanhallituksen käsittelyyn esitys tulee näillä näkymin huhtikuun aikana.

– Tämä on valmistelussa oleva asia. Sisältöä tulee tarkemmin julkiseksi, kun asia tulee kunnanhallituksen esityslistalle. Se tapahtuu todennäköisesti huhtikuun aikana, sanoo Salonen.

Iitin kunta ilmoitti opetusministeriölle torstaina, että se on vastaanottanut käsiteltäväksi Kymiring Oy:n hallituksen yhtiön omistajille tekemän esityksen moottoriratahankkeen rahoituksesta ja pääomarakenteen vahvistamisesta. Iitin kunnan ministeriöön tekemä ilmoitus on toistaiseksi ainoa julkinen asiakirja, jonka opetusministeriö on voinut antaa yhtiön rahoitushakemuksen liitetiedoista.

– Kokonaisuutena esitys tarkoittaa sitä, että hanke edistyy ja voidaan sanoa, että katsotaan luottavaisin mielin eteenpäin. Seutukunnalle tarvitaan tarvittua eloa ja elinvoimaa, mitä tällä reilun kymmenen vuoden historian omaavalla hankkeella on pyritty hakemaan, sanoo Jarkko Salonen.

Iitin kunta omistaa 19 prosenttia Kymiring Oy:stä. Muut omistajat ovat AKK Motorsport, Suomen moottoriliitto ja A. Ahlström Kiinteistöt.

Salosen mukaan osakkaat eivät toistaiseksi ole antaneet rahoitusta moottoriratayhtiölle, vaan yhtiötä perustettaessa osakkaat ovat merkinneet osakkeet ja myöntäneet yhtiölle pääomalainan.