Analyysi: Euroopan puoluerakenne rytisee – Saksa takertuu vaihtoehdottomuuteen, Italiasta tulee populismin koekenttä

Saksa on malliesimerkki siitä, kuinka pääpuolueiden väliset erot ovat hämärtyneet. Syksyn laimean vaalikampanjan jälkeen niin kristillisdemokraattien kuin soaiaalidemokraattienkin kannatus tuli roimasti alas.

Euroopassa puoluekenttä sirpaloituu ja vanha valta on neuvoton. Voiko kansan epäluulon ohjata jäytämään koko järjestelmää, kysyy ulkomaantoimittaja Sampo Vaarakallio.

Sunnuntai, maaliskuun neljäs, kannattaa painaa mieleen. Se oli yksi eurooppalaisen politiikan lähihistorian merkittävimmistä päivistä.

Saksassa vanha valta sai rivinsä suoriksi jatkaakseen maan hallitsemista. Samaan aikaan Italiassa viimeisetkin vanhat poliittiset rakenteet rusentuivat populismin paineessa.

Yli puolet kansasta kannatti Italian parlamenttivaaleissa populistisia puolueita.

Saksan politiikka on vuosikymmenet palvonut vakauden ajatusta. Saksan vakaus ehätettiin kyseenalaistaa pitkän hallitusvatkauksen aikana. Vakauden menetys olisi ollut majesteettirikos, josta historia ei olisi armahtanut. Se säikäytti vallanpitäjät.

Siksi Saksan demarit myöntyivät jäsenäänestyksessä kristillisdemokraattien kutsuun ja lähtivät kumppaniksi liittokansleri Angela Merkelin neljänteen hallitukseen. Vanha valta jatkoi. Vanha valta katsoi, ettei muuta vaihtoehtoa ole.

Vakaus on hionut kristillisdemokraateista ja demareista särmät. Puolueiden välillä ei suuria eroja ole, ainakaan ne eivät hahmotu äänestäjille. Se on ollut omiaan vahvistamaan ajatusta vaihtoehdottomuudesta.

Tämä on myös hyvä kuva koko maltillisesta keskusta-oikeistosta ja keskusta-vasemmistosta. Eurooppa on näiden valtaryhmittymien holhouksessa pitänyt kiinni talouskurista ja muistuttanut, että ”kansantalouksien liikkumatila on keskinäisriippuvaisessa markkinataloudessa olematon”.

Harjoitetulle politiikalle ei ole ollut tarjolla vaihtoehtoa. Kunnes populististen liikkeiden yksinkertainen sanoma muutti poliittisen pelin. Pitkin Eurooppaa kasvaneet populistiliikkeet ovat nähneet vaihtoehdottomuudessa missionsa.

Tyytymättömien kriittinen massa on ollut populismin kasvualusta. Tyytymättömyyden taustalla on laaja eurooppalainen työttömyys ja sosiaaliset ongelmat.

Etenkin oikeistopopulistisissa liikkeissä tähän on sitten kytketty maahanmuuton todelliset tai kuvitellut ongelmat sekä poliittisen ja taloudellisen korruption todennetut tai todentamattomat tapaukset. Tarjottua pakettia pitää ideologisesti kasassa äärikansallismielisyys.

Konservatiivisiin arvoihin ankkuroitunut kansallismielinen populismi on ottanut muutoksen tekijän paikan.

Populistien kiihkeän kansallistunteen siivittämässä viestissä epäluulo ja luottamuksen puute on kohdistettu koko liberaalia demokratiaa kohtaan. Osa liikkeistä tahtoo kaataa liberaalin demokratian. Siksi Eurooppa näyttää olevan poliittisten rakenteittensa puolesta eräänlaisessa taitekohdassa.

Vanhan vastakkainasettelun aikana, siis ennen vaihtoehdottomuutta, poliittiset puolueet haastoivat toisiaan ideologisesti, mutta demokratian pelikirjan mukaan. Nyt on tyystin toisin.

Puolalaiset osoittivat joulukuussa kansallismielisen oikeistohallituksen oikeuslaitosuudistusta vastaan. Jacek Turczyk/Epa

Räikeimmin näin on Puolassa ja Unkarissa. Siellä jopa demokratian peruspilareiden - tiedonvälityksen ja oikeuslaitoksen - riippumattomuus on vaarassa.

Lähiaikoina rajuin kilvoittelu käydään Italiassa, missä politiikan suunta muuttui parlamenttivaaleissa täydellisesti. Matteo Renzin hallitseva demokraattinen puolue, italialainen versio sosiaalidemokratiasta, hävisi vaalit ja ilmoitti menosta oppositioon.

Italian demarit kulkevat siis samaa tietä Euroopan muiden veljespuolueiden kanssa. Aate on hämärtynyt, kannatus laskussa ja lähiajat kipeää itsetutkiskelua.

Oikeistoryhmittymän sisällä esipopulisti Silvio Berlusconin Forza Italia jäi tosipopulistisen Pohjoisen liiton jalkoihin. Italialaiset passittivat berlusconilaisen maltillisen oikeiston marginaaliin.

Puolueista ykköseksi nousi koomikko Beppe Grillon perustama ”politiikan vastainen” Viiden tähden liike. Poppoo on poliittinen kummajainen, jonka ohjelma ja kannat määräytyvät jäsenistön internet-keskustelujen pohjalta.

Pohjoisen liiton tavoin Viiden tähden liike suhtautuu EU:hun ja euroon perin kriittisesti.

Populismista tuli siis Italiassa kertaheitolla politiikan valtavirtaa. Italiassa toteutuu Euroopan oikeisto-populististen liikkeiden haave eli seuraava hallitus on jonkin sortin populistien vetämä.

Sekavuus on Italian poliittisen elämän normaali. Siksi voinee ennustaa, että tulevan hallituksen muodostaminen tulee olemaan pitkä ja monivivahteinen prosessi.

Tästä päästään siihen, mikä yhdistää Italiaa ja Saksaa sekä koko Euroopan poliittista tilannetta nyt – ennalta arvattavuuden puute ja toimivien hallituskoalitioiden rakentamisen työläys.

Koomikko Beppe Grillon riehakas populismi on ollut italialaisten mieleen. Grillon perustama Viiden tähden liike nousi parlamenttivaaleissa Italian suurimmaksi puolueeksi. Filippo Pruccoli / EPA

Perinteisen oikeisto–vasemmisto -jaon hälventyminen ja populististen liikkeiden nousu ovat siis murtaneet puoluekentän. Parlamenttivaalien tulos näyttää maa toisensa jälkeen puoluekentän sirpaloitumisen.

Saksan syysvaalit antoivat kristillisdemokraateille ja demareille historiallisen huonon vaalimenestyksen sekä nostivat äärioikeiston uutena ja vapaat demokraatit takaisin liittopäiville.

Siksi Saksa taisteli puoli vuotta saadakseen hallituksen. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle ei kelpaa millekään muulle puolueelle ja vapaat demokraatit katkoivat hallitustiensä itse.

Hallitus syntyi lopulta velvollisuudesta, ei palavasta poliittisesta tahdosta. Suuri koalitio on ikäänkuin havinneiden viimeinen palvelus Saksalle. Puolueet tarrautuivat toisiinsa vielä kansan tuomion jälkeenkin.

Omaan tulikasteeseensa joutuvat nyt Italian populistiset liikkeet. Yhdessä kampanjassa tuli luvattua kansalaispalkkaa, muutamassa työttömyyttä alas, useammassa vähemmän EU:ta ja varmasti kaikissa maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin pikaista puuttumista.

Lupaukset kohtaavat nyt Italian talouden realiteetit, EU:n vaateet ja kauppasodan partaalla olevan maailman.

Tällaisessa hetkessä Italiasta tulee populistisen politiikan kenttäkoe. Se tuskin valitsee Unkarin ja Puolan menetelmiä, mutta Euroopan neljänneksi suurin talous törmäilee populistijohtoisena Brysselin kanssa kyllä muutoin.

Siksi on houkuttelevaa ennustaa, että Italian seuraava hallitus ei ole pitkäikäinen.

Ounailu ei johdu siitä, että hallitus on populistivetoinen. Se johtuu siitä, että hallitus ei saane taakseen toimivaa enemmistöä.

Koomikko Beppe Grillo saa maistaa omaa lääkettään, kun Italian populistien tuleva kompurointi aiheuttaa nauruntyrskähdyksiä perinteisissä puolueissa. Ehkä kannattaisi kuitenkin vain itsetutkiskella.

Vinkkinä maltilliselle oikeistolle ja demareille Euroopassa, jos molemmat ovat uppoamassa, kannattaako pitää toisesta kiinni tekemättä mitään?

