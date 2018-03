Huippusuositusta Sopranos-sarjasta tehdään elokuva – Tapahtumat sijoittuvat 1960-luvulle

Vaikka The Sopranos -sarja päättyi jo vuonna 2007, sen suosio ei ole haihtunut. Newjerseyläisen 2000-luvun mafian vaiheita ja mafioso Tony Sopranon yksityisiä kamppailuja seurannut sarja voitti aikanaan muun muassa 21 Emmy-palkintoa ja viisi Golden Globea.

Viisi vuotta sitten Yhdysvaltojen käsikirjoittajien liitto Writers’ Guild äänesti HBO:n tuottaman Sopranosin kaikkien aikojen parhaaksi televisiosarjaksi.

Sarjan paluuta on toivottu moneen kertaan, vaikka kuudennen ja viimeisen kauden päätösjakso varsin dramaattisesti pudotti pohjan pois tällaisilta haaveilta. Lisäksi sarja oli vahvasti henkilöitynyt päähenkilöä näytellesseen James Gandolfiniin, joka kuoli viisi vuotta sitten.

Nyt sarjan ystävillä on kuitenkin aihetta juhlaan. Sopranosin alkuperäinen isä David Chase on tehnyt New Line -tuotantoyhtiön kanssa kaupat elokuvakäsikirjoituksesta, jonka työnimi on The Many Saints of Newark.

Asiasta kertoo Deadline-verkkolehti (siirryt toiseen palveluun). Chase käsikirjoittaa elokuvan yhdessä Lawrence Konnerin kanssa, eli kirjoittajakaksikko on sama kuin televisiosarjalla. Chase lisäksi tuottaa elokuvan ja on mukana valitsemassa sen ohjaajaa.

Newarkin mellakat näyttämönä

Tekeillä oleva elokuva sijoittuu 1960-luvun New Jerseyhin ja sen suurimpaan kaupunkiin Newarkiin. Viitekehyksenä toimivat italialaisten ja afrikkalaisten yhteisöjen yhteenotot, jotka äityivät toisinaan verisiksi. Satamakaupunki kävi 1960-luvulla läpi valtavan rakennemuutoksen teollisuustuotannon hiipuessa ja kärsi sekä räikeästä rasismista että köyhyydestä.

Tietoja Sopranos-elokuvan käsikirjoituksesta on tihkunut julkisuuteen vasta niukalti, mutta Deadlinen mukaan joitakin sarjan rakastetuimmista ja inhotuimmista hahmoista nähdään myös elokuvassa.

Mukana on luultavasti ainakin Tony Sopranon Livia-äiti, joka sarjassa nähdyssä takaumassa uhkaili lapsiaan jättihaarukalla. Hahmojen joukosta löytynevät myös Tonyn isä ja Junior-setä.

Tuotantoaikataulua ei ole toistaiseksi julkistettu.