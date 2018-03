Kirkkonummen keskustassa roihahti rakennuspalo, josta levisi haitallista mustaa savua

Kirkkonummen keskustassa Vilhonkummuntiellä leimahti perjantaina rakennuspalo, josta levisi haitallista savua, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Mustaa savua levisi läheiselle asuinalueelle Neidonkallion suuntaan. Pelastuslaitos pyysi ihmisiä välttämään savussa oloa.

Hätäkeskus sai ilmoituksen rakennuspalosta perjantaina iltapäivällä noin puoli neljältä.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi pikaviestipalvelu Twitterissä, että kyseessä oli asumaton talo. Palo ei poliisin mukaan vaatinut henkilövahinkoja.

Ei henkilövahinkoja. Poliisi tutkii palon syytä. YJ PL — Poliisi LänsiUusimaa (@LUpoliisi) 9. maaliskuuta 2018

Pelastuslaitos arvioi hieman ennen puolta viittä, että sammutustöissä kestäisi vielä ainakin tunti. Ennen puolta kuutta pelastuslaitokselta kerrottiin, että palo on nyt sammutettu.

Rakennus on pelastuslaitoksen mukaan keskeneräinen, harkkopintainen teollisuusrakennus. Rakenteelliset vahingot jäivät vähäisiksi.

Rakennuksen sisätiloissa oli sytytetty styrox-eristeitä ja liekit olivat levinneet yläpohjaan ja kattorakenteisiin, pelastuslaitos kertoo.

"Ei se itsestään syttynyt"

– Kyseessä on paikallisten mukaan noin 15 vuotta rakenteilla ollut harkoista tehtävä teollisuusrakennus. Kun on tämmöinen rakennus kyseessä, niin ei se ole itsestään syttynyt. Ennen palon syttymistä paikalla on ollut nuorisoa, sanoo päivystävä palomestari Raimo Rasijeff uutistoimisto STT:n mukaan.

Lähialueilta tavattiin muutama nuori, joiden terveydentila tarkistettiin, STT kirjoittaa.

– He olivat mahdollisesti hengittäneet vähän savua. Tarvetta hoitolaitokseen kuljetukselle ei ollut, Rasijeff sanoo STT:lle.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti myöhemmin perjantai-iltana, että se epäilee kolmen nuoren pojan olleen syttymishetkellä talossa ja heidän osallisuuttaan tapahtumaan selvitellään. Poikien henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona.