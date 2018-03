Juhlavuosi tarjoaa tivolikävijälle vetkutusta ja ilmassa pyörimistä – "Saavat ihmiset nyt kokeilla rajojaan"

Tivolissa on hiljaista näin talvisena päivänä. Suomen Tivolin ja Tivoli Sariolan varikoilla huolletaan parhaillaan laitteita ja katsastetaan kuljetusautoja tulevaa kiertuetta silmällä pitäen. Rakenteilla on myös jotain uutta juhlavuoden tivolikävijöiden iloksi.

– Meillä on tulossa uutena sellainen Star Flyer -karuselli, joka yltää kolmeenkymmeneen metriin. Se pyörii maailmanpyörän kanssa samalla korkeudella, kertoo Suomen Tivolin Lulu Sariola.

– Juhlavuoden kruununa on tulossa iso nuorisolaite, joka on ollut meidän haaveena jo pitkään. The Tribe vetkuttaa joka suuntaan ja siinä on raju vauhti. Kyydissäolija on välillä jopa pää alaspäin. Saavat ihmiset nyt kokeilla rajojaan, naurahtaa Tivoli Sariolan Ville Sariola.

Tivoleilla menee hyvin

Tivoleilla menee Suomessa tänä päivänä kohtuullisen hyvin, vaikka takana ovat taloudellisesti kuoppaiset vuosikymmenet.

– Tivolitoiminta pyörii. Talouslaskuista ja -nousuista huolimatta menee tasaisesti. Tulevaisuuteen on helppo katsoa positiivisin lasein, toteavat yhteen ääneen Lulu ja Ville Sariola.

Tivolit joutuvat kuitenkin kisaamaan ihmisten vapaa-ajasta entistä enemmän.

– Paikkakunnalla olevat muut tapahtumat ovat meidän pahimpia kilpailijoita, koska ihmisten aika jakaantuu silloin eri suuntiin, sanoo Lulu Sariola.

– Ja toinen haaste on sää. Viime vuonna vappuna lapioitiin aamulla lunta laitteiden päältä. Muutenkin viime kevät ja kesä olivat varsin koleita, muistelee Ville Sariola.

Tivoli- ja sirkuskentät katoavat

Tulevaisuudessa tivolien haaste on löytää kaupungeista oma paikkansa. Kaupunkien kaavoitus ja rakentaminen ahmii tieltään tivolikentät ja uusien paikkojen löytäminen eri puolelta Suomea haastaa kiertuelaiset. Myös kenttien reunat alkavat tulla vastaan, kun laitteita on paljon.

– Nyt pakataan kalustoa ja laitteita tiiviimpään, kun tähän asti on vain kasvettu. Me ei meinata mahtua enää mihinkään, selittää Lulu Sariola.

– Me teemme koko ajan töitä sen eteen, että eri puolilta Suomea löytyy myös tulevaisuudessa tivoli- ja sirkuskenttiä meidän käyttöön, kertoo Ville Sariola.

Tivolit lähtevät kiertueelle ympäri Suomea huhtikuun puolessa välissä. Tivoli Sariola vierailee 13 paikkakunnalla ja Suomen Tivoli 12 paikkakunnalla.

Lue lisää: Kerava on Suomen tivolitoiminnan syntysija – kukaan ei tiedä tarkalleen miksi