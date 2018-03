Analyysi: Poliitikon tuska äänestysnappien äärellä: noudattaako omantunnon ääntä vai taipuako puoluejohdon määräyksiin sotessa?

Kokoomuksessa on ainakin viisi kansanedustajaa, jotka ovat kahden vaiheilla sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen suhteen. He epäilevät, että reformin seuraukset voisivat olla monessa suhteessa kielteiset ja kustannuksiltaan kovat.

Nuo edustajat käyvät keväällä vaikeaa jaakobinpainia. He joutuvat miettimään, noudattaako omantuntonsa ääntä vai taipuako puoluejohdon määräyksiin tai äänestäjien vaatimuksiin.

Kriittisen kansanedustajan ei kannata huudella “kapinallisista aikeistaan” liiemmin etukäteen. Ryhmäkurin vastaisesti ei kannata äänestää, ellei ole varma oman kantansa voitosta. Ei välttämättä sittenkään, jos tavoitteena on tasainen urakehitys politiikassa.

“Porukan petturi” voi ajautua puolueensa hylkiöiksi. Hänestä voi myös tulla nopeasti poliittinen ruumis.

Sote-suunnitelmiin kriittisesti suhtautuvat kokoomusvaikuttajat sanovatkin nyt, etteivät he vielä voi vannoa, miten he asiassa äänestävät. Tätä he perustelevat sillä, ettei valinnanvapauslain lopullinen sisältö ole vielä tiedossa. Eduskunnalle annettuun esitykseen saattaa tulla kevään aikana muutoksia sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan että perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

Jos sote kaatuisi kokoomusryhmän sisäisten näkemyserojen vuoksi, Petteri Orpon uskottavuus puheenjohtajana saisi pahan kolauksen. Hän leimautuisi mieheksi, joka ei pysty pitämään laumaansa kurissa. Sote-kapina kokoomuksessa näyttäisi vääjäämättä puheenjohtajan vastaiselta operaatiolta, vaikkei se sitä välttämättä olisi.

Sekä puoluejohto että sote-kriitikot etsivät kunniallista ulospääsyä tilanteesta. Sote- ja maakuntamallin arvostelijat toivovat, että hallituksen esitystä voisi vielä muuttaa heidän toivomallaan tavalla.

Jos edes joku heidän toiveistaan toteutuisi, kriitikot voisivat asettua esityksen taakse kasvojaan menettämättä. Todennäköisesti kokoomusjohdon onkin koetettava taivutella hallituskumppanit vielä kerran tekemään sote-malliin muutoksia. Samaan aikaan puolueen johto paimentaa eduskuntaryhmää sitoutumaan ryhmäkuriin.

Edessä oleva sote-päätös on tämän hallituskauden tärkein äänestys eduskunnassa. On todennäköistä, että koko oppositio äänestää hallituksen esitystä vastaan. Mutta käykö käytännössä niin?

Hallituksella on eduskunnan äänestyksissä vain viisi edustajaa enemmän kuin oppositiolla. Jos osa hallituksen toiseksi suurimman puolueen, kokoomuksen kansanedustajista epäröi kantaansa, mahtaako pääministerillä olla houkutus etsiä lempihankkeelleen tukea joiltakin opposition edustajilta?

Toistaiseksi tällaista ei ole tapahtunut, ja menettely olisi täysin poikkeuksellinen. Kaikki oppositioryhmät ovat kritisoineet soten uudistussuunnitelmia rajusti, eikä hallitus ole neuvotellut malleistaan opposition kanssa. Mikään oppositiopuolue ei sote-uudistusta hyväksyisi lähimainkaan nykyisessä muodossa.

Kaikki puolueet ovat kuitenkin sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa perinpohjaista remonttia. Moni oppositionkin edustaja on lopen kyllästynyt siihen, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon remonttia saada aikaiseksi, vaikka palvelut rapistuvat silmissä.

– Kyllä me uudistus tarvitaan. Olisi onnetonta, jos tämä nyt kaatuisi, huokaa kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen.

Päivi Räsänen korostaa, ettei hän voisi kuitenkaan tukea hallituksen sote-esitystä ehdoitta, sellaisena kuin esitys eduskunnalle jätettiin. Hän toivoo, että valiokuntakäsittelyn kautta lakiehdotukseen tulee vielä muutoksia.

Jotta ehdotus kelpaisi Räsäselle, sekä maakuntahallintoon että valinnanvapausmalliin pitäisi tehdä korjauksia.

– Jos näistä asioista päästäisiin eduskuntakäsittelyssä ratkaisuun, ilman muuta haluaisin ainakin itse olla uudistusta tukemassa.

Päivi Räsäsen mielestä hallitus ottaa huomattavan riskin, jos se yrittää varmistaa uudistushankkeensa läpimenon neuvottelemalla opposition kanssa. Tuollaiset neuvonpidot olisivat ongelmallisia kaikille osapuolille, arvelee Räsänen.

– Minkään puolueen ei kannata lähteä lehmänkauppoihin tällaisessa megaluokan asiassa.

Hallitus selvinnee lopulta omin voimin sote-päätösten läpiviemisestä. Todennäköisesti kokoomuksen sote-kriitikkojen asenteet pehmenevät hyvin nopeasti, kunhan valiokunnat tekevät lakiin jokusen korjauksen.

Ryhmäkuri ja pelko oman aseman heikkenemisestä ohjannevat lopulta lähes kaikkien kokoomuslaisten kansanedustajien kädet äänestyskoneen JAA-nappulalle.

