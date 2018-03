Herätys: Näin puolueet ratkoisivat alhaista syntyvyyttä, köyhät kärsivät ilmastonmuutoksesta, sää lauhaa

Syntyneiden määrä Suomessa historiallisen pieni – Yle kysyi puolueilta, mitä asialle pitäisi tehdä

Viime vuonna Suomessa syntyi lapsia vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla, selvisi Tilastokeskuksen tällä viikolla julkistamista ennakkotiedoista. Yle selvitti kyselyllä, miten tilanne nähdään yhdeksän eduskuntapuolueen joukossa. Puolueiden vastauksia kävi Ylen pyynnöstä läpi Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Köyhät kärsivät pahimmin ilmastonmuutoksesta

Kroo Bayn slummissa sadekauden tulva on jo melkein luonnonlaki. Antti Haanpää / Yle

Ilmastonmuutos koettelee pahimmin kehitysmaiden köyhiä, joiden mahdollisuudet sopeutua muutoksiin, kuten sään ääri-ilmiöihin, ovat hyvin heikot. Yle kävi katsomassa länsiafrikkalaisen Sierra Leonen slummiasukkaita, joiden kodit tuhoutuivat rankkasateiden aiheuttamissa maanvyöryissä.

“Olkaa vanhemmat kiinnostuneita lapsenne pelaamisesta” – elektroninen urheilu kasvussa

Ville "Trickwide" Saastamoinen valmentaa eurooppalaista That´s a Disband -joukkuetta. Petra Ristola / Yle

Elektroninen urheilu on nuorten miesten keskuudessa kiinnostavin laji heti jääkiekon jälkeen. Suomen elektronisen urheilun liiton toiminnanjohtaja Mirka Tukia kertoo, että aktiivisesti kilpailevia on useita tuhansia. Ammattilaispelaajia Suomessa on 30–40. Elektroninen urheilu herättää vielä ristiriitaisia ajatuksia. Osa ei pidä sitä edes urheilulajina.

Alavudella suuri palo hirsivarastossa

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Etelä-Pohjanmaalla Alavudella paloi yöllä talotehtaan hirsivarasto Kitulanmäentiellä. Päivystävän palomestarin mukaan vahingot ovat miljoonaluokkaa.

Trump: Australia saattaa välttää teräksen ja alumiinin tullimaksut

Donald Trump Chip Somodevilla / AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, että Australia on välttämässä teräkselle ja alumiinille asetetut tullimaksut. Trump kertoo keskustelleensa tilanteesta Australian pääministerin Malcom Turnbullin kanssa. Trump allekirjoitti määräyksen tuontitulleista myöhään torstaina Suomen aikaa.

Vähäisiä sateita luvassa

Yle

Viiikonlopun aikana pilvisyys on runsasta ja monin paikoin satelee vähän lunta tai räntää, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen. Paikoin voi tulla myös jäätävää tihkua. Vyöhykkeellä Perämeren rannikolta Itä-Lappiin sataa yhtenäisemminkin lunta.

Maan etelä- ja länsiosassa lämpötila on päivällä nollassa tai vähän plussan puolella. Muualla on heikkoa pakkasta. Yöllä pakkasta on koko maassa. Lisää säästä Ylen sääsivuilla.