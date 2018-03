Britannia ja Saudi-Arabia ovat solmineet yli 112 miljoonan euron avustussopimuksen

Will Oliver / EPA

Britannian pääministeri Theresa May ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammad bin Salman kättelevät Lontoossa pääministerin virka-asunnon edessä.

Britannian hallituksen ministerit allekirjoittivat yli 112 miljoonan euron avustussopimuksen Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin Lontoon vierailun aikana tällä viikolla. Hallitus kuvaili sopimusta "uudeksi pitkäaikaiseksi kumppanuudeksi" elinolojen parantamiseksi ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi eräissä maailman köyhimmissä maissa.

Sopimus yhdistää maat kumppaneiksi ja siinä hyödynnetään molempien maiden kehitysosaamista. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Britannian ja Saudi-Arabian kehitysrahaston välillä.

Britannian ja Saudi-Arabian valtuuskunnat neuvotteluissa Lontoossa. Will Oliver / EPA

Britanniassa avustussopimus nostattaa voimakasta kritiikkiä

Britannian ja Saudi-Arabian välinen kiistanalainen avustussopimus on "kansallinen häpeä", kirjoittaa The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Oppositiopuolueet ja avustusjärjestöt ovat kritisoineet kiivaasti tehtyä sopimusta ja muistuttaneet vakavista huolista Saudi-Arabian roolista Jemenin konfliktissa.

Kritisoijien mielestä sopimus "pilkaa" Britannian mainetta globaalina johtajana humanitaarisen avun toimittamisessa. Britannian myöntämä avustus yhteistyössä Saudi-Arabian kanssa puhdistaa saudien mainetta ja roolia sodassa, ja se on Britannialle kansallinen häpeä.

– Ennen kuin pääministeri Theresa May ja kehitysyhteistyöministeri Penny Mordaunt allekirjoittavat uudet humanitaariset kumppanuudet, heidän olisi pitänyt vaatia täydellistä ja pysyvää pääsyä Jemeniin, jotta miljoonat jemeniläiset voidaan pelastaa. On kiistatonta, että he eivät niin tehneet, sanoo työväenpuolueen edustaja Kate Osamor.

Jemenin tilanne nostettiin esiin

Brittikriitikot muistuttavat, että Saudi-Arabia on ensisijaisesti vastuussa yhdestä maailman suurimmista humanitaarisista kriiseistä. Jemenissä on yhteensä 8,4 miljoonaa ihmistä, joita uhkaa nälänhätä. Jemenissä on käyty veristä sisällissotaa vuodesta 2014, jolloin kapinalliset ottivat maan pääkaupungin haltuunsa.

Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Britannian osasto ilmoitti huolensa sopimuksesta.

Downing Street puolusti Bin Salmanin vierailua ja sanoi, että Saudi-Arabian kanssa on solmittu sen aikana 65 miljardin euron arvoiset kauppasopimukset.

Bin Salman tapasi kolmipäiväisen vierailunsa aikana poliitikkojen lisäksi myös kuningatar Elisabethin sekä Canterburyn arkkipiispan.

Lähteet: Reuters, AFP