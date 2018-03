Missä Trump ja Kim tapaisivat? – Maailmalla pohditaan kohteita, Tukholma mainittu

Neuvottelupaikan on oltava puolueettomalla maaperällä, mutta myös logistiikan ja turvallisuusjärjestelyjen kannalta järkevä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista valmistellaan kiivaasti diplomaattisella tasolla.

Käytännön valmisteluja haittaa se, ettei Pohjois-Korea ole vielä antanut virallista vahvistusta, onko maan johtaja valmis tapaamaan verivihollisenaan pitämän maan presidentin.

Tästä huolimatta diplomaatit uskovat historiallisen neuvottelun toteutuvan. Suuri kysymys on, missä?

Yhdysvaltalainen uutiskanava ABCNews (siirryt toiseen palveluun) on laatinut lista todennäköisimmistä kohtaamispaikoista.

Demilitarisoitu vyöhyke Pohjois- ja Etelä-Korean välissä vaikuttaa todennäköisimmältä paikalta. Raja-asema on sijainniltaan aidosti puolueeton ja siellä on aikaisemminkin käyty monia neuvotteluja. On myös huomattava, ettei Kim ole poistunut Pohjois-Korean alueelta sen jälkeen, kun hän nousi maan johtajaksi vuonna 2011.

Peking on vahva vaihtoehto, sillä Kiina on ollut Pohjois-Korean voimakas tukija. Kiina on myös kannustanut Pohjois-Koreaa ja Yhdysvaltoja suoriin neuvotteluihin.

Etelä-Korean pääkaupunki Soul tulee tuskin kysymykseen, mutta sitä ei silti voi laskea pois. Etelä-Korean johtajat ovat monta kertaa matkustaneet Pyongjangiin. Ehkä nyt olisi vastavierailun aika. Kim Jong-un lähetti sisarensa Etelä-Koreassa järjestettyihin olympialaisiin.

Pyongjangissa järjestettävä tapaaminen olisi presidentti Trumpille uhkapeliä. Jos hän saapuisi vihoillismaan pääkaupunkiin voisi näyttää siltä, että hän on antanut liikaa myönnytyksiä. Pohjois-Koreassa on myös yhä kolme yhdysvaltalaista vangittuna. Toisaalta presidentti Bill Clinton sai suuren pr-voiton, kun hän onnistui vierailunsa yhteydessä vapauttamaan amerikkalaisvankeja. Logistiikalle ja USA:n turvallisuuspalvelulle tapaaminen Pohjois-Koreassa olisi vaikea haaste.

Geneve on mainittu spekuloinneissa, koska Sveitsi on puolueeton maa. Ki Jong-un opiskeli aikoinaan Sveitsissä, joten maa on hänelle tuttu.

Tukholma on nostettu myös esiin, koska Ruotsilla on ollut suuri merkitys neuvottelujen välittäjänä. Presidentti Trump tapasi tällä viikolla Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin ja vakuutti tälle, että hän luottaa suuresti ruotsalaiseen diplomatiaan. Trump vihjaisi myös, että "ruotsalaiset ovat olleet avuliaita aikaisemmin ja he ovat avuliaita myös eräällä muulla tavalla". Hän ei enää täsmentänyt, miten avuliaisuus ilmenee.

Mauritz Antin / EPA

Ulan Bator, Mongolian pääkaupunki on nostettu esiin, koska siellä on käyty Pohjois-Koreaa koskevia neuvotteluja. Maan entinen presidentti Tsahiagiin Elbegdorj on jo ilmoittanut voivansa isännöidä tapaamista.

Yhdysvalloissa kyseeseen voisivat ABCNewsin mukaan tulla pääkaupunki Washington, Trumpin Floridan-huvila Mar-a-Lago sekä New York. On epätodennäköistä, että Kim Jong-un matkustaisi Yhdysvaltoihin, mutta jos hän niin tekisi, kohde olisi todennäköisimmin YK:n päämaja New Yorkissa.

Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen puolueettomasta neuvottelupaikasta, he voivat tavata puolueettomille vesille ankkuroidulla laivalla.