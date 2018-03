Steve Bannon kirittää nyt Euroopan populisteja – tavoitteena monikielinen Breitbart News

Yhdysvaltain presidentin entinen neuvonantaja Steve Bannon toimii nykyään Euroopassa, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Lehden haastattelussa Bannon kertoo, että hänen tavoittensa on parantaa Euroopan populististen puolueiden yhteistyötä, jotta ne voivat kumota vallassa olevan puoluerakenteen.

– Haluan luoda infrastruktuurin maailmanlaajuista populistista liikettä varten, hän kiteyttää.

Bannon tuli tunnetuksi perustamastaan äärioikeistolaisesta Breitbart News -uutissivustosta. Hän toimi myös presidentti Trumpin neuvonantajana. Hän joutui kuitenkin lähtemään molemmista tehtävistä.

Bannon pitää nyt päämajaansa Italiassa ja kiertää Eurooppaa tavaten eri maiden populistiliikkeiden johtajia. Tänään lauantaina hän esiintyy Ranskan Lillessä, missä äärioikeistolainen Kansallinen rintama -puolue pitää vuosikokoustaan.

Alkuviikosta hän tapasi Saksan Vaihtoehto Saksalle -puolueen johtoa ja hän on hyvissä väleissä viime viikonloppuna Italiassa vaalivoiton ottaneiden populistipuolueiden kanssa. Hän arvostaa erityisesti Italian Viiden tähden liikkeen mediaosaamista.

The New York Timesin haastattelussa Bannon kertoo, että Yhdysvalloissa hän on kehittämässä ajatushautomoa, joka kehittäisi populistisista talous- ja sosiaalipoliittisista ajatuksista "poliittisia aseita".

Näitä "aseita" hän aikoo levittää Euroopassa Breitbart Newsin kaltaisten, eri maihin perustettavien nettisivujen kautta. Sivustot olisivat joko hänen tai paikallisten populistipuolueiden omistuksessa ja ne olisivat luonnollisesti kyseisen maan kielellä.

Bannon kertoo kohdanneensa paljon toivomuksia, joiden mukaan populisteilla olisi yhteinen mediakanava.

– He näkevät, millainen Breitbart News on ja he haluavan samanlaisen omalla kielellään, hän toteaa.

Lisäksi Bannon haluaa kouluttaa "populistiarmeijan", joka toimisi eri kielillä sosiaalisessa mediassa.

Toiminnan rahoittamiseksi Bannon ottaa parhaillaan selvää kryptovaluuttojen käytön mahdollisuuksista.

