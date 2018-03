Rahtialuksen hinaus etenee Tallinnan edustalla – vuodon saanut alus saapuu perille päivän aikana

Suomenlahdella pulaan joutuneen rahtialuksen hinaus Viroon on loppusuoralla. Merivartiostosta kerrottiin aamulla, että hinaus on edennyt Tallinnan edustalle. Alus on tarkoitus saada perille päivän aikana.

– (Aluksen) korjaustoimet tehdään Tallinnassa, kertoo johtokeskusupseeri Janne Ryönänkoski Helsingin meripelastuslohkokeskuksesta.

Hänen mukaansa hinausta ovat olleet turvaamassa Suomesta vartiolaiva Tursas ja Virosta vartiolaiva Kindral Kurvits.

Panaman lipun alla liikennöivä Glory Hongkong -alus oli matkalla Pietariin, kun se teki hätäilmoituksen konehuoneeseen päässeestä vedestä torstaina puolenpäivän aikaan. Ilmoituksen mukaan vettä oli noin viiden metrin verran, ja pumppaustoimet aluksella alkoivat samana päivänä.

Ryönänkosken mukaan aluksen vuoto on saatu tukittua. Vuotokohta on vedenpinnan alapuolella.

– Vuotokohta on ollut sen verran syvällä aluksessa, että se ei ota enää lisää vettä. Vuotava osasto on suljettu siten, että sieltä ei pääse vettä muualle. Tilanne on sitä kautta saatu vakautettua.

Vuodon syy selvinnee korjauksen yhteydessä

Rahtialus ilmoitti torstaina ongelmista Suursaaren länsipuolelta Suomenlahdelta. Aluksella on yli 20-henkinen miehistö.

– Miehistö on ollut koko ajan aluksella ja toimintakykyisenä. Sellaista välitöntä vaaraa ei ollut, että miehistöä olisi jouduttu evakuoimaan, vaikka siihenkin totta kai varauduttiin, Ryönänkoski kertoo.

Hänen mukaansa vuodon syystä on vielä vain arvailuja.

– Tarkkaa syytä on mahdotonta tässä vaiheessa sanoa, koska konehuoneessa on niin paljon vettä. Syy selviää korjaustoimien yhteydessä. Vuototilanteesta ei ole aiheutunut vahinkoa ympäristölle eikä öljyä ole vuotanut mereen alukselta, Ryönänkoski kertoo.

Rahtialuksen omistava varustamo on tehnyt hinaussopimuksen ja kaupallinen yhtiö tulee hinaamaan aluksen Tallinnaan. Tapahtumapaikalla olevat viranomaisyksiköt ovat edelleen toimintavalmiudessa. pic.twitter.com/2hilgtSoKf — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) 9. maaliskuuta 2018

