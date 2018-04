Leffateatterista tuli kuntosali, apteekista matkatoimisto – katso kuusi kohdetta, joista kolme katosi ja kolme pelastui jälkipolville

Suomen ensimmäinen uimahalli on edelleen käytössä

“Kun Yrjönkadun uimahalli otettiin käyttöön vuonna 1928, se oli poikkeuksellinen, ensimmäinen uimahalli Suomessa. Väinö Vähäkallion suunnittelema halli edustaa 1920-luvun klassismia. Hallissa on todella hieno, suojeltu sisätila: iso allas ja sen ympärillä kaksikerroksinen tila, jonka toisen kerroksen parveke avautuu altaalle. Tila on hyvin säilynyt, samoin kuin yksityiskohdat, kuten vaikkapa vanhat pukukaapit ja kalusteet. Hallissa on myös niin sanottuja lepohyttejä, joissa voi vaihtaa privaatisti vaatteita ja huilata saunomisen jälkeen. Yrjönkadun uimahalli on kokonaistaideteos, hieno miljöö. On uskomatonta, että siellä voi edelleen käydä aistimassa 1920-luvun klassismia. Paikka on samalla kertaa rauhoittava ja kohottava. Se on remontoitu 1990-luvun lopulla, jolloin se myös suojeltiin. Kaikki muutokset on tehty pieteetillä ja pohdittu tarkkaan.”

Yrjönkadun uimahalli toimii edelleen alkuperäisessä käytössään Helsingissä osoitteessa Yrjönkatu 21.