Le Monde: Areva maksaa TVO:lle satoja miljoonia euroja Olkiluoto 3:n myöhästymisestä

Ranskalaislehti viittaa nimettömiin lähteisiinsä, joiden mukaan sopimus yhtiöiden välillä on saavutettavissa lähipäivinä.

Ranskalaisyhtiö Areva maksaa satoja miljoonia euroja ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voimalle Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin myöhästymisen takia, kertoo ranskalaislehti Le Monde (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan yhtiöiden välisen sopimuksen synnyssä on kyse enää päivistä. Se viittaa lähteisiinsä Arevan johdossa ja Ranskan valtiovarainministeriössä.

– Olemme neuvotelleet ja neuvottelut ovat edenneet vaiheeseen, jossa niiden saattaminen päätökseen on lähellä, TVO:n viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa vahvistaa Ylelle.

Samalla hän vahvistaa Le Monden uutisen siltä osin, että sopimus voidaan ehkä vahvistaa piakkoin.

Enempää hän ei asiaa tässä vaiheessa kommentoi.

TVO on vaatinut reaktorin pääurakoitsija Arevalta 2,6 miljardia euroa korvauksia rakennustyömaan viivästymisen vuoksi. Yhteistyötä tekevät saksalaisyhtiö Siemens ja Areva puolestaan vaativat TVO:lta 3,5 miljardia maksamatta jääneistä maksueristä ja saamatta jääneistä voitoista. Areva on esimerkiksi syyttänyt Suomen säteilyturvakeskusta hidastelusta. Korvauksia on käsitelty Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelyssä Lontoossa.

Satakunnassa sijaitsevan Olkiluodon kolmosreaktorin hinta on kolminkertaistunut rakennusaikana yhdeksään miljardiin euroon. TVO kertoi viime lokakuussa, että Olkiluodon kolmosreaktori alkaisi tuottaa sähköä toukokuussa 2019.

Reaktoria ryhdyttiin rakentamaan vuonna 2005. Alun perin reaktorin piti valmistua vuonna 2009.

