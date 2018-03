Bannon puhui Ranskassa: "En tullut opettamaan, tulin oppimaan"

– En tullut tänne opettamaan, tulin oppimaan, sanoi Stephen Bannon lauantaina pitämässään puheessa Ranskan Kansallisen rintama -puolueen vuosikokouksessa. Bannonin mukaan puolue on osa maailmanlaajuista liikettä, joka on suurempi kuin Ranska, Italia tai Unkari. Bannon kertoi uskovansa vielä liikkeen nousuun.

Bannonin avulla Kansallinen rintama -puolue yrittää puhaltaa itselleen lisää kannatusta. Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin joukoissa Bannonia on kutsutta "valeuutisten ja valkoista ylivaltaa tavoittelevien kuninkaaksi".

Kansallinen rintama aikoo myös vaihtaa nimensä. Uutta nimeä ei ole vielä paljastettu. Puolueen johtaja Marine Le Pen puhuu kokouksessa sunnuntaina.

Le Penin mukaan FN tarvitsee uuden nimen, sillä se on kasvanut aikuiseksi ja on nyt valmis johtamaan maata. Le Pen sanoi televisiohaastattelussa, että puolueen luonne on muuttunut nuoresta protestiliikkeestä ensin oppositiopuolueeksi ja viimein hallituskypsäksi puolueeksi.

FN:n suosio on ollut laskussa viime vuoden vaalitappioiden jälkeen.

Ensin Le Pen kärsi viime kevään presidentinvaaleissa kirvelevän tappion Macronille. Myös kesällä järjestetyt parlamenttivaalit olivat puolueelle pettymys: se sai vain kahdeksan paikkaa, kun tavoitteena oli 15.

Le Pen hakee puoluekokouksessa kolmatta kautta puolueen johdossa. Haastajia hänelle ei ole.

Bannon pitää nyt päämajaansa Italiassa ja kiertää Eurooppaa tavaten eri maiden populistiliikkeiden johtajia. Tänään lauantaina hän esiintyi Ranskan Lillessä.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa Bannon kertoo, että Yhdysvalloissa hän on kehittämässä ajatushautomoa.

Bannon tuli tunnetuksi perustamastaan äärioikeistolaisesta Breitbart News -uutissivustosta. Hän toimi myös presidentti Trumpin neuvonantajana. Hän joutui kuitenkin lähtemään molemmista tehtävistä.

Lähteet: Yle Uutiset, Reuters, STT, AFP