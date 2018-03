Herätys: Erikoiset etunimet suosittuja, kiinalaisräppärin suu yritettiin sulkea, paikoin tulee lumisateita

Suomalaisten etunimistö laajentunut, varsinkin yksilöllisyys on tärkeää

Nimimuodissa yksilöllisyys on edelleen ykköstrendi. Lapselle halutaan antaa mahdollisimman erikoinen nimi, jota ei välttämättä ole kenelläkään muulla. Suomen kansalaisilla on tällä hetkellä käytössä yli 120 000 eri etunimeä. Määrä on kasvanut 1980-luvulta, jolloin nimiä oli noin 50 000.

Kun kiinalaisräppärin suu yritettiin sulkea

Jenny Matikainen / Yle

Kiinassa suuri yleisö ei vielä viime kesänä tiennyt rapista mitään. Tosi-tv-ohjelma teki räppäreistä supertähtiä, mutta sitten kaikki muuttui. Kerromme, miten poliittinen johto halusi sulkea muun muassa muusikko Gain suun, liian räävien sanoitusten takia.

Yle kävi Finlandiassa, johon huumeliigan miehet hiipivät iltaisin

Kokapensas kasvaa Jaime Correan maatilalla Finlandiassa, kaukana kaikesta. Heidi Lipsanen / Yle

Kolumbiassa sota loppui, mutta kokaiinibisnes kukoistaa. Paikallisella maatilalla Finlandiassa asukkaita pelottaa hiljalleen takaisin hiipivä konflikti. Viime aikoina metsistä on alkanut ilmestyä huumeliigan miesten lisäksi myös entisiä Farc-sissejä. He ovat aseistautuneet uudelleen, sillä moni on pettynyt rauhan jälkeiseen kehitykseen.

Matkailuyritykset lennättävät nettitähtiä Suomeen ilmaiseksi blogijulkisuuden toivossa

Brittibloggarit Mollie Bylett ja Lilly Sabri tutustuvat Pohjois-Karjalaan. Nelli Kallinen / Yle

Matkailuyritykset tarjoavat ulkomaalaisille bloggareille aikaa ja rahaa uusien asiakkaiden toivossa, mutta näkyvyys ei ole taattu. Pohjois-Karjalassa pakkashaalareihin ja karvahattuihin puetut sometähdet selostivat innostuneena pienelle kameralleen, kuinka onnekkaita ovat, kun pääsivät matkalle lumiseen Suomeen.

Holmenkollenin kisat päättyivät kaaokseen – useita loukkaantuneita

Holmenkollenin maailmancupista johtunut väentungos johti lauantai-iltana kaaokseen useilla Oslon metroasemilla Norjassa. Ainakin yhdeksän ihmistä sai eriasteisia vammoja. Vakavimmat tapaukset sattuivat Voksenliassa, joka on seuraava asema Holmenkollenista pohjoiseen. Poliisin mukaan osa ihmisistä on myös tapellut keskenään. Silminnäkijöiden mukaan alkoholilla on ollut paljon osuutta tapahtumiin.

Paikoin tulee lumisateita

Yle

Pilvisyys on runsasta ja monin paikoin satelee vähän lunta tai räntää. Paikoin voi tulla myös jäätävää tihkua. Perämeren rannikolta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa yhtenäisemmin lunta, samoin maan kaakkoisosassa.

Maan etelä- ja länsiosassa lämpötila on päivällä nollassa tai vähän plussan puolella. Muualla on heikkoa pakkasta. Yöllä pakkasta on koko maassa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.