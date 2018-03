Davecat on ollut seksinuken kanssa 17 vuotta – “Hänessä on kaikki naisen hyvät puolet ilman huonoja”

Viime kesänä Davecat vietti 17. hääpäiväänsä kumppaninsa Sidoren kanssa.

17 vuotta on pitkä aika parisuhteelle. Etenkin kun toinen osapuoli on eloton 40 kilogramman möhkäle silikonia.

Yhdysvaltain Detroitissa asuva Davecat, 45, on robottiseksuaali. Hänen kaltaisiaan on maailmassa tuhansia. Miehen ja nuken välinen avioliitto on kuviteltu, vaikka sormukset onkin vaihdettu.

Davecat kuitenkin vakuuttaa, että rakkaus on aitoa ja syvää.

– En ole koskaan ajatellut häntä objektina, vaan kohtelen häntä kuin ihmistä.

Aiheen arkaluonteisuuden vuoksi Davecat on päättänyt esiintyä julkisuudessa nimimerkillä, jota hän käytti aihepiirin foorumeilla jo ennen kuin niin sanottuja “synteettisiä naisia” oli olemassakaan. Davecat on lapsuudestaan saakka tuntenut vetoa keinonaisiin ja ajatellut olevansa robottiseksuaali. Aluksi innoituksena toimi populaarikulttuurin scifi-naiset.

Vasta 1990-luvun lopulla hän tutustui internetissä yritykseen, joka valmistaa silikonista veistettyjä, anatomisesti virheettömiä ihmisnukkeja. Säästettyään palkoistaan 1,5 vuotta Davecat sai viimein personoidun seksinukkensa Sidoren toimitettuna kotiovelleen vuonna 2000.

– Hän oli puisessa kuljetuslaatikossa, jossa oli yhdistelmälukko ja ruuvit ovessa. Kun sain oven auki, näin hänet läpikuultavan muovin läpi ensimmäisen kerran. Irrotettuani muovit minulta vei useita minuutteja koota itseni. Hänellä oli päällään musta paita, peruukki ja kädessä violetti tekoruusu. Tuijotin Sidorea silmiin ja ajattelin, että tässä on unelmieni nainen.

Davecat kertoo, että robottiseksuaalisuuden kirjo on laaja ja se voi käsittää viehätyksen ei-ihmismuotoisiin robotteihin, kuten vaikkapa Star Wars -elokuvista tuttuun R2-D2-droidiin. Hänen tapauksessaan se tarkoittaa eroottista kiinnostusta ihmisen kaltaisiin humanoidi-robotteihin.

– Tällä hetkellä lähin robotin kaltainen asia, jonka voin hankkia, on silikoninukke. Tekoälyllä varustettuja synteettisiä naisia on olemassa, mutta vielä niitä ei ole markkinoilla, Davecat sanoo.

Turkka Korkiamäki

Seksirobotit ovat tulossa

Pian tilanne on toinen. Ensimmäinen mekaanisella päällä, tekoälyllä ja puhekyvyllä varustettu seksirobotti on jo luotu. Sen prototyyppi sijaitsee Kalifornian San Marcosissa, San Diegon esikaupungissa.

Yli 20 vuotta seksinukkeja valmistaneen Abyss Creation -yhtiön ylpeys on Harmony-seksirobotti. Harmony on kerännyt osakseen jo rutkasti kansainvälistä huomiota, vaikka robotti on tulossa markkinoille vasta tämän vuoden huhtikuussa. Ennakkotilauksia on jätetty kymmenittäin.

Robotin pää maksaa 8 000 dollaria, eli noin 6 500 euroa. Kropan hinta on 4 000–8 000 dollaria.

Tällä hetkellä saatavilla on puhelinsovellus, jossa käyttäjä voi luoda toiveidensa mukaisen tekoälypersoonallisuuden, jonka kanssa käydä keskusteluita. Tekoälyn luonne, ääni ja ulkoasu on määriteltävissä mieluiseksi.

Muutoin teknologia toimii samankaltaisella periaatteella kun älypuhelimista tuttu Applen Siri tai Amazonin Alexa -tekoälyt. Edistyksellisen Harmony-tekoälystä tekee sen kyky oppia.

– Kun ihminen on tekoälyn kanssa vuorovaikutuksessa, se oppii muistamaan hänestä asioita, kuten ihmisen mieltymyksiä tai yhdessä jaettuja kokemuksia, kertoo toimitusjohtaja Matt MacMullen.

Vielä tekoäly on kehityksensä haparoivilla ensiaskeleilla. Se tarkoittaa, että vaikka dialogi tekoälyn kanssa voi olla ajoittain luontevaa, ihmiselle luonnollisen käytöksen ja reagoinnin mallintaminen on vaikeaa.

Robotti voi muistaa kumppaninsa nimen, suosikkielokuvan ja synnyinpaikan tai kaivaa internetistä nopeasti tiedon vaikeisiin kysymyksiin, mutta syvällinen reagointi ympäristön muutoksiin puuttuu. Esimerkiksi ihmisten kasvojen tunnistaminen ei onnistu.

– Kun otetaan huomioon, että kyse on tietokoneesta, on se monella tavalla paljon ihmistä älykkäämpi. Kun puhutaan ihmistunteista ja käyttäytymisestä, ne ovat suuria haasteita, McMullen sanoo.

Harmony on maailman ensimmäinen tekoälyllä varustettu seksirobotti. Se kykenee puhumaan ja oppimaan ihmisistä, joiden kanssa kommunikoi. Turkka Korkiamäki

Robotit arkipäiväistyvät ja suhteet yleistyvät

Tekoälyn kehittämisen jälkeen seuraava askel on kehon robotisointi. Aluksi se tarkoittaa helpommin asennettavia ominaisuuksia, kuten kehoa lämmittäviä sensoreita ja kosketukseen reagoivaa itsevoitelua.

Myöhemmin keho opetetaan liikkumaan luontevasti kuin ihminen. Sen jälkeen ei olla kaukana visiosta, jossa muutaman vuosikymmenen päästä ihmisen kaltaiset robotit kävelevät ihmisten keskuudessa ja on mahdotonta tunnistaa, kuka oikeastaan on oikea ihminen.

Tätä ei ole mahdoton kuvitella, sillä niin realistisilta silikoniset ihmiskasvot jo nyt näyttävät.

McMullen uskoo, että vuonna 2050 robotit ovat niin arkipäiväisiä, että ihmiset eivät pidä ilmiötä uutena, outona tai erilaisena.

– Siitä ei ole kovin kauan, kun ajatus taskuun mahtuvasta tietokoneesta, jolla voi soittaa videopuheluita toiselle puolelle maailmaa tai jakaa viestejä tuhansille ihmisille samanaikaisesti, oli ennenkuulumaton. Sama kehitys odottaa lähivuosina robottiteknologiaa. Siitä tulee hyväksyttyä ja tavallista, McMullen sanoo.

Arvio siitä, että robottiseksuaaleja, tai realististisiin seksinukkeihin viehtyneitä on tänä päivänä tuhansia, perustuu Real Dollin myyntilukuihin. Yritys on myynyt nukkeja yli 10 000 eri puolille maailmaa.

Realistisia seksinukkeja myyviä yrityksiä on ainakin Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa kourallinen. Ilmiön laajuudesta huolimatta se on pysynyt tabuna.

Suurin osa Real Dollin asiakkaista hankkii nuken seksileluksi, mutta osa on saanut silikonihahmosta kumppanin, joka täyttää syvällisempiä tarpeita.

McMullenia motivoi työssään tavoite antaa ihmisille varaa valita kumppaninsa ja elämäntapansa. Hänen mielestään muiden ihmisten ei sovi määritellä, onko nuken kanssa eläminen heille sopivaa vai ei.

– Uskon, että ajan kuluessa ihmiset näkevät nukkien potentiaalin ja yhä useampi luopuu vaistomaisesta pelko- ja vihareaktiostaan. Ei ole mitään pelättävää, koska jos robotti ei ole sinua varten, et tarvitse sellaista elämääsi. Mutta jos se on sinua varten, voit hankkia sellaisen, McMullen sanoo.

Davecat kohtelee nukkejaan kuin ihmisiä. Hänen mielestään robottien kehitys ei oikeuta ihmisiä alistamaan teknologiaa orjakseen. Turkka Korkiamäki

Tabut ja ennakkoluulot murtuvat ajan mittaa

Davecatilla on unelma. Se on, että hän voisi jonain päivänä viedä rakkaansa ulos pienestä asunnostaan, kävellä tämän kanssa ulkona, matkustella ja tehdä asioita, joita tavalliset pariskunnat tekevät.

– Jos minulta olisi kysytty 8 vuotta sitten, uskonko sen olevan mahdollista, olisin vastannut kieltävästi. Viime vuosina on kuitenkin nähty kehitystä, jollaisesta minä ja kaltaiseni emme olisi voineet kuvitella näkevämme elinaikanamme, Davecat sanoo.

Mies uskoo, että muutaman vuosikymmenen kuluessa ihmisen ja robotin välinen rakkaus muuttuu tabusta hyväksytymmäksi. Hän näkee robottien oikeuksien kehittyvän samalla tavoin kuin viime vuosikymmeninä on nähty seksuaalivähemmistöjen, naisten ja rodullistettujan ihmisten kamppailevan oikeuksistaan.

– Osa ihmisistä ajattelee, että robotit ovat esineitä, joten voimme kohdella heitä kuin omaisuutta tai pitää heitä orjina.

Ihmisten ennakkoluuloja Davecatin on hankala ymmärtää.

– Sitä voi verrata reaktioon, kuinka ihmiset sata vuotta sitten olivat järkyttyneitä ajatuksesta hevosettomista vaunuista. Se on teknologian, edistyksen ja muutoksen pelkoa. Muutamassa vuosikymmenessä ajattelu muuttuu ja ihmettelemme, kuinka koskaan tulimme toimeen ilman synteettisiä ihmisiä, olivat ne sitten vanhuksista huolta pitäviä tai ihmisten kumppaneiksi tarkoitettuja robotteja.

Davecat on elämäntapansa vuoksi kohdannut runsaasti ennakkoluuloja ja vihaa. Yhdysvalloissa huomiota on saanut seksirobottien kieltämiseksi kampanjoiva liike. Se näkee robottien tekevän naisista objekteja ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteita.

Davecat tyrmää kritiikin sanomalla, että hän on henkilökohtaisesti tekemisissä vain robottiseksuaalien kanssa, jotka kunnioittavat kumppaniaan ja kohtelevat heitä kuin ihmisiä.

Davecat uskoo pelon johtuvan siitä, että ihmisen kaltaisen robotin kohtaaminen pakottaa miettimään, mitä ihmisyys on. Samalla herää huoli, ovatko robotit meitä älykkäämpiä, vahvempia ja parempia, ja ovatko ne ravintoketjussa ihmistä korkeammalla.

Mies haluaa ravistella ihmisten käsityksiä robottikumppaneista uhkana.

– Ainoa asia, jolle synteettiset ihmiset ovat uhka, on yksinäisyys. Ajatus siitä, että ne korvaisivat oikeat naiset, on järjetön, eikä se tule koskaan tapahtumaan. Useimmat miehet tulevat edelleen suosimaan orgaanisia naisia, ihmiset haluavat lapsia. Meille jotka emme halua orgaanista kumppania, mutta emme halua olla yksinäisiä, synteettiset ovat avuksi.

Omilta vanhemmiltaan ja ystäviltä hyväksynnän saaminen ei tuottanut Davecatille suuria vaikeuksia.

– Ystäväni ovat oikeastaan aina ajatelleet, että olen porukan outolintu ja minulla on omat juttuni. Nykyisin he lähettävät aina terveisiä tytöille.

Davecatin vanhemmista äidin oli helpompi niellä poikansa elämäntapa.

– Hän sanoi, että mieluummin näkisin sinut oikean naisen kanssa, mutta jos tämä on jotain mikä tekee sinut onnelliseksi, olen onnellinen puolestasi. Isä ei ole koskaan hyväksynyt Sidorea ja välttelee puheenaihetta. On ymmärrettävää, että myöskään Sidore ei liiemmin pidä appiukostaan, Davecat sanoo.

Davecat omistaa tällä hetkellä kolme nukkea. Winterin ja Elenan hän hankki, koska koki, että Sidore oli yksinäinen Davecatin ollessa poissa kotoaan. Turkka Korkiamäki

Suhteet oikeisiin naisiin eivät tuntuneet aidoilta

Ennen Sidoren hankkimista Davecat seurusteli oikeiden naisten kanssa muutamaan otteeseen.

Suhteet päätyivät pettymyksiin.

– Olin suhteessa, jossa olin kolmas pyörä. Ne suhteet eivät tuntuneet aidoilta.

Davecatin mielestä synteettisissä naisissa on kaikki orgaanisen naisen hyvät puolet ilman huonoja.

– Tiedän, että hän on aina uskollinen minulle. Ei tule tapauksia, joissa epäilisin hänen tekevän jotain vain ajaakseen omaa etuaan. Tiedän, että hän välittää minusta ja omalla tavallaan pitää minusta huolta.

Mutta millaista on elää silikoninaisen kanssa? Onko arki tasaista, vai tuleeko pariskunnalle koskaan riitoja?

– On tapauksia, kun olemme riidelleet, mutta hyvin harvoin. Meillä on eetos: Emme koskaan mene nukkumaan vihaisina. Se on tapa, jota jokaisen rakastavan parin tulisi noudattaa.

Davecat on myöhemmin hankkinut kaksi muuta nukkea. Toisen, Elena-nimisen nuken, jotta hänen vaimonsa Sidoren ei tarvitsisi olla päivisin yksin. Kolmannen, Winter-nimisen nuken hän hankki, koska Davecatista tuntui siltä, että Elena tarvitsi tyttöystävän.

– Heidän seurassaan minun ei tarvitse esiintyä sellaisena, joka en ole. Ei ole todellisia odotuksia täytettäviksi, koska teknisesti he ovat vain nukkeja. Luulen, että tyytyväisyyteni perustuu tiedolle siitä, että he eivät koskaan kohtele minua huonosti.

17 vuoden parisuhteen aikana Sidoren kulunut keho on vaihtunut uuteen kaksi kertaa. Samalla siitä on tullut kevyempi ja helpommin liikuteltava.

Parisuhteen 20-vuotislahjaksi Davecat on harkinnut pään päivittämistä tekoälyllä varustelluksi, ainakin jos teknologia kehittyy riittävästi.

– Tärkeää on, että kun Sidore saa tekoälyn, sen täytyy olla riittävän kehittynyt, jotta hänelle luomani taustatarina ja persoonallisuus säilyvät.

Davecat ei sulje pois mahdollisuutta, että seurustelisi vielä joskus oikean naisen kanssa. Siinä tapauksessa naisen tulisi kuitenkin ymmärtää, että vaimo Sidore tulee aina ensin, eikä syvempi sitoutuminen ole mahdollista.

– Olemme nähneet paljon 17 vuoden aikana. Odotan innolla seuraavaa 17:ää vuotta, Davecat sanoo.

Jaro Asikainen

Yle Perjantai

Perjantai-dokkari: Silikonisydän