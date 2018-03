Helsinkiläiset löysivät oman kaupunkinsa hotellipalvelut – "Staycation on eräänlainen illuusio ulkomaanmatkasta"

Lauantai-iltapäivänä helsinkiläisen Lilla Roberts -hotellin aulassa ei voi välttyä yhdeltä havainnolta. Lähes jokaisella sisäänkirjautuvalla on mukanaan minimaalisesti matkatavaroita.

Tiskin takana päivystävä vuoropäällikkö Heidi Tarilo tietää syyn. Nykyään moni asiakkaista saapuu läheltä. Jotkut jopa vain korttelin päästä.

– Majoitusviipymä on yleensä viikonloppuisin yksi vuorokausi ja aika usein tänne saavutaan ilman sen suurempaa syytä. Halutaan irtiotto arjesta, Tarilo kertoo.

Ilmiölle on olemassa myös nimi. Staycation.

Se on yhdistelmä englanninkielisistä sanoista stay (jäädä, pysyä) ja vacation (loma). Nykyään yhä useampi ei lähdekään lomalle ulkomaille tai toiseen kaupunkiin, vaan viettää sen omilla kotikulmillaan paikallisia palveluita hyödyntäen.

Enää ei haeta siirtymistä paikasta toiseen, vaan elämystä ja kokemusta. Jotain erityistä mielentilaa. Laura Aalto, toimitusjohtaja, Helsingin markkinointi

Jos joku asia on mullistanut matkailua viime vuosien aikana, niin se on paikallisuus. Se näkyy siinä, ettei kukaan halua olla turisti. Reissussa halutaan larpata hetken ajan paikallisen elämää. Etsiä se mahdollisimman autenttinen kuppila turistimenua mainostavien keskustapaikkojen sijaan ja yöpyä mieluummin asunnossa kuin persoonattomassa hotellihuoneessa.

Helsingin kaupungin markkinointia luotsaava Laura Aalto sanoo, että paikallisuuden eli eräänlaisen aitouden tavoitteleminen kertoo siitä, että koko ajatus matkailusta on muuttunut ratkaisevasti.

– Enää ei haeta siirtymistä paikasta toiseen, vaan elämystä ja kokemusta. Jotain erityistä mielentilaa, Aalto sanoo.

Siinä missä matkailija hakee aitoa kokemusta paikallisen elämästä, staycationin ytimen voi Aallon mielestä ajatella toisin päin: kaupunkilaiset haluavat kokea oman kaupunkinsa matkailijoina.

– On virkistävää nähdä tuttu miljöö uusin silmin. Se on eräänlainen illuusio ulkomaanmatkasta.

Helsingin markkinoinnin toimitusjohtaja Laura Aalto toivoisi, että paikalliset alkaisivat majoituspalveluiden lisäksi hyödyntää myös muita matkaajille suunnattuja palveluita, vaikkapa opastettuja pyöräretkiä tai teemoitettuja kävelykierroksia. "Omasta kaupungista saa paljon irti matkaajan silmin", Aalto vinkkaa.

Helsinki luottaa vetovoimaansa

Mutta miksi helsinkiläiset ovat löytäneet oman kaupunkinsa matkailupalvelut juuri nyt? Vielä pari kolme vuotta sitten harva edes hoksasi ajatella kotikaupunkiaan vaihtoehdoksi ulkomaan viikonloppureissulle.

Laura Aalto uskoo, että yksi selitys löytyy siitä, että kestävän kehityksen trendi on varsinkin viime vuosina tullut vahvasti mukaan matkailuun. Nykyään tiedostetaan, millaisia ympäristötekijöitä matkailuun liittyy. Tästä näkökulmasta lähimatkailu on kestävä ratkaisu, jos vertaa vaikkapa lentomatkustamisen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin.

Mutta jotta haluaisi matkustaa lähelle, omien kulmien täytyy pystyä kilpailemaan kiinnostavuudessa eksoottisempien vaihtoehtojen kanssa.

Ja siinä Helsinki on Aallon mukaan onnistunut.

– Jos aiemmin ajateltiin, että Helsinki on kylmä, kallis ja kaukana, niin nyt se mindset on käännetty kokonaan ylösalaisin.

Myös tilastot kertovat samaa tarinaa (siirryt toiseen palveluun)siitä, että Helsingin vetovoima on lisääntynyt. Hotelliyöpymisten määrä kasvoi viime vuonna Helsingissä 13 prosenttia. Myös huoneiden käyttöaste kasvoi edellisvuodesta parilla prosenttiyksiköllä 73 prosenttiin.

Vauhdin ei odoteta hidastuvan, sillä Helsinkiin on parhaillaan rakenteilla toistakymmentä uutta suurhotellia.

– Helsingillä menee hyvin, ja kaupunkikulttuuri on valtavan kiinnostavaa tällä hetkellä. Uusia ravintoloita tulee koko ajan, erilaisiin tapahtumiin panostetaan ja täällä on joka päivä paljon tekemistä. Paikalliset haluavat nauttia niistä samoista asioista kuin matkaajatkin, joten ehkä sellainen rajanveto, että kuka on matkailija ja kuka paikallinen, on häviämässä.

Hotelli Lilla Robertsin vuoropäällikkö Heidi Tarilo kertoo, että staycation-viikonloppuun saattaa helposti kulua 400 euroa per henkilö, sillä usein minilomaan halutaan sisällyttää pitkä ravintolaillallinen.

Mikä tahansa majapaikka ei kelpaa, hotellin odotetaan olevan elämys

Mutta keitä nämä omaan kaupunkiinsa matkaajan perspektiiviä hotellista hakevat staycation-lomailijat ovat?

– Pääasiassa pariskuntia ja ystäväporukoita, vastaa Clarion Helsinki -hotellin general manager Inari Lehtinen.

Jätkäsaareen marraskuussa 2016 avattu tornihotelli on houkutellut alusta alkaen paljon paikallisia, ja se on Lehtisen mukaan ollut todella täysi ensimmäisestä viikonlopusta lähtien.

Hotellit ovat arkipäiväistyneet siinä mielessä, ettei niiden palveluita nähdä enää saavuttamattomana luksusjuttuna. Kaikki tarvitsevat vähän breikkiä välillä. Inari Lehtinen, general manager, Clarion Helsinki

Lehtinen sanoo, että koska itse hotellilla ja sen luonteella on niin suuri merkitys yhden tai kahden vuorokauden minilomassa, asiakkaat suhtautuvat niihin kuin matkakohteisiin. Ei todellakaan ole sama asia, että missä yövytään. Hotellin itsessään odotetaan olevan elämys.

Lehtisen mukaan staycation-ilmiö kietoutuu myös vahvasti tämän ajan henkeen, jossa itsestään huolehtiminen ja hyvinvointi nostetaan keskiöön. Vapaa-ajasta halutaan saada kaikki hyöty irti – ja yhä useampi on valmis kuluttamaan siihen myös aiempaa enemmän rahaa.

– Sehän on upeaa, että hotellit ovat arkipäiväistyneet siinä mielessä, ettei niiden palveluita nähdä enää saavuttamattomana luksusjuttuna. Kaikki tarvitsevat vähän breikkiä välillä, Lehtinen summaa.

Pariskuntien ja ystäväporukoiden ohella tyypillinen staycation-kohderyhmä ovat pienten lasten äidit, jotka buukkavat itselleen hotellihuoneen nukkuakseen kokonaisen yön ensimmäistä kertaa kuukausiin.

Jerina Wallius ja Tuomas Peltola nauttivat siitä, että hotellissa joku muu hoitaa arjen velvollisuudet. "On mahtavaa, kun aamupala on jo valmiina, sitten kun itse viitsii nousta sängystä."

Paikallinen on liikematkaajaa vaativampi asiakas

Lauantai-ilta on siinä vaiheessa, että Lilla Robertsin aulabaari alkaa täyttyä asiakkaista ja lasit hauskaa iltaa ennakoivista kuplista. Ikkunapöydässä skoolaavat parhaimpiinsa pukeutuneet salolaiset Jerina Wallius ja Tuomas Peltola.

Pariskunnalla on Peltolan töiden takia myös asunto Helsingin kantakaupungissa, mutta silti he päättivät yöpyä hotellissa. Aina toisinaan niin on tapana tehdä.

– Onhan se nyt mukavaa, kun kaikki on valmista ja siistiä eikä itse tarvitse tehdä mitään. Helppo käydä drinkkibaarin ääreen, pikkuveljensä nelikymppisille saapunut Peltola virnistää.

– Ja tällä tavalla viikonloppu tuntuu ihan minilomalta, Wallius sanoo.

Vaikka Wallius ja Peltola eivät asu Helsingissä, ovat he varsin tyypillisiä staycation-matkailijoita. Nimittäin siinä missä esimerkiksi liikematkaajille riittää nukkuminen ja hyvä aamupala, staycation-asiakkaat haluavat vierailultaan laatua ja lisäpalveluita. Halpamatkustamisesta ei ole kysymys.

Peltola kertoo ottaneensa huonepaketin, johon kuuluu myöhäisempi huoneenluovutus ja aamiaisen sijaan brunssi.

– Viikolla tuli otettua niin paljon univelkaa, ettemme kuitenkaan ehtisi aamiaiselle. Parempi nukkua pidempään, kun kerrankin voi. Brunssille ehtii aina.