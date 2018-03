Aika täsmentyi: Kiinan avaruusasema pudonnee huhtikuun alussa

Kiinan avaruusasema Tiangong-1 antaa lopullisesti periksi Maan vetovoimalle huhtikuun alussa, laskee Euroopan avaruusjärjestö Esa (siirryt toiseen palveluun).

Aseman kiertoradan alentumista Maata kohti on seurattu miltei kaksi vuotta ja putoamista ennakoitiin varhaisimmillaan jo lokakuuksi, mutta vasta nyt tutkijat ovat valmiita sanomaan putoamisajan parin viikon tarkkuudella.

Avaruusromuksi muuttunut Tiangong, "taivaan palatsi", päätyy Esan mukaan Maan ilmakehään luultavasti huhtikuun ensimmäisen puolentoista viikon aikana tai ehkä pari päivää jo maaliskuun puolella.

Esassa ei mennä tästäkään vielä valalle, sillä aivan varmaan tietoon Esa kertoo pystyvänsä vasta päivää ennen Tiangongin putoamista.

Etelä-Eurooppa voi olla reitillä

Putoamispaikan arviointi on vielä aikaakin epävarmempaa, sillä Tiangong kiertää maapallon useita kertoja vuorokaudessa. Vielä on mahdoton sanoa, missä kohdin asema on niin matalalla, että kiertorata muuttuu kuolinsyöksyksi. Rataa voi seurata ajantasaisesti Heanvens-above-verkkosivustolta (siirryt toiseen palveluun).

Suurin osa 8,5-tonnisesta asemasta palanee poroksi ilmakehässä ja näkyy Maahan vain tähdenlentoina. Aseman tiiviimmät rakenteen – kuten moottori – saattavat kuitenkin kestää kuumuutta niin, että päätyvät alas asti jopa satakiloisina murikoina.

Yhdysvaltalaisen Aerospace Corporation (siirryt toiseen palveluun) -yhtiön laskemat kaksi kaistaletta, joille kappaleet sen mukaan todennäköisimmin putoavat, halkovat pääasiassa merta, mutta myös Pohjois-Kiinaa, Yhdysvaltain pohjoisosia ja Etelä-Eurooppaa sekä eteläisintä Etelä-Amerikkaa, Tasmaniaa ja Uutta-Seelantia.

Aerospace Corporationin mukaan Suomi on alueella, jolla ei ole mitään vaaraa. Muuallakin on miljoona kertaa todennäköisempää saada loton jättipotti kuin osuma Tiangongin kappaleesta, laskevat asiantuntijat.

Tuhosta aiottiin hallittua

Vuonna 2011 avaruuteen lähetetylle Tiangong-1:lle ei alkujaan kaavailtu kuin parin vuoden elinikää. Kiina halusi avaruusasemaohjelmansa esikoisen avulla tietoa ja treenausta ensi vuosikymmeneksi suunnittelemaansa paljon suurempaa avaruusasemaa varten.

Toissa keväänä Kiina myönsi virallisesti, ettei asema ollut enää sen hallinnassa, mitä avaruuspiireissä oli epäilty jo kuukausia. Ilman ohjausta Tiangongia ei myöskään saada tuhoutumaan hallitusti Tyynenmeren asumattoman aavan päällä, kuten oli alun perin tarkoitus.

Kiinalla on tälläkin hetkellä avaruudessa työkuntoinen asema, Tiangong-2.