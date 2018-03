Le Pen ehdotti puoleensa uudeksi nimeksi Kansallinen liitto

Ranskan äärioikeistolaisen puolueen uudeksi nimeksi on ehdotettu Kansallinen liitto (Rassemblement National). Nimeä ehdotti uudelleen puolueen puheenjohtajaksi valittu Marine Le Pen sunnuntaina.

Le Pen paljasti nimiesityksen puheessaan Kansallisen rintaman puoluekokouksessa Lillessä. Uuden nimen odotetaan menevän niukasti läpi puolueen jäsenten äänestyksessä.

Vanhaa Kansallinen rintama -nimeä puolue on käyttänyt vuodesta 1972. Le Penin mukaan nimi muistuttaa liikaa vanhoista juurista.

Vanhan nimen on katsottu muistuttavan Le Penin isästä Jean-Marie Le Penistä ja tämän rasistisina ja antisemitistisina pidetyistä lausunnoista. Le Pen vanhempi on puolestaan pitänyt nimen muuttamista perintönsä tahraamisena.

Marine Le Pen on puolustellut, että puolue tarvitsee uuden nimen, sillä se on kasvanut aikuiseksi ja on nyt valmis johtamaan maata. Le Pen on sanonut televisiohaastattelussa puolueensa luonteen muuttuneen nuoresta protestiliikkeestä ensin oppositiopuolueeksi ja viimein hallituskelpoiseksi puolueeksi.

Puolueen kasvojen kohotuksella Le Pen yrittää samalla yhdistää repaleisen puolueen uuden nimen alle.

Ensin Le Pen kärsi viime kevään presidentinvaaleissa kirvelevän tappion Emmanuel Macronille. Myös kesällä järjestetyt parlamenttivaalit olivat puolueelle pettymys, sillä se sai vain kahdeksan paikkaa, kun tavoitteena oli 15.

Puoluekokous antoi Le Penille kolmannen kauden puolueen johdossa, sillä haastajia hänelle ei ole. Marine Le Pen nousi isänsä Jean-Marie Le Penin seuraajaksi puolueen johtoon vuonna 2011.

Tytär savusti isänsä ulos puolueesta vuonna 2015, kun tämä oli herättänyt pahennusta juutalaisvainoja vähätelleillä kommenteillaan.

Lähteet: STT, Reuters, AFP