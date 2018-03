Herätys: Antibiootti ei pure kaikkiin broilerinlihan bakteereihin, sellun tuotannossa ennätyksiä, lumisateita tulossa

Antibiootti ei enää nitistä kaikkia broilerinlihan bakteereita

Broilerinlihassa on yhä useammin bakteereita, joiden aiheuttamiin tulehduksiin eivät tutut antibiootit pure. Suomessa broilerinliha on EU-maista puhtainta, mutta täälläkin joka viidennessä näytteessä on antibioteeille vastustuskykyisiä ESBL-bakteereita. Huolellinen kotikokki pystyy kuitenkin nujertamaan ne.

Sellu sai säpinää Suomen satamiin – tonnihinta kiipeää taivaisiin

Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomen osuus maailman vientimarkkinoista on tullut tasaista tahtia alas, mutta sellun osalta vientinäkymät näyttävät tällä hetkellä hyviltä.

Sellun tuotannossa ja viennissä rikottiin viime vuonna kaikkien aikojen ennätykset, ja tästä vuodesta tulee luultavasti uusi ennätysvuosi.

Venäjän presidentinvaaleihin enää viikko

Raisa Timofejeva aikoo äänestää Putinia. Oksana Yusko

Venäjän presidentinvaaleihin on enää vajaa viikko. Kirjeenvaihtajamme Marjo Näkki kysyi venäläisiltä, miten presidentti Vladimir Putinin aikakausi on näkynyt heidän elämässään ja ketä he aikovat äänestää.

Hyökkäykset moskeijoihin Saksassa lisääntyneet

Berliiniläiseen moskeijaan tehty tuhopolttoisku aiheutti merkittävää vahinkoa varhain sunnuntaiaamuna. Felipe Trueba / EPA

Saksan poliisin mukaan sunnuntain vastaisena yönä Berliinissä tapahtunut tulipalo moskeijassa oli tahallaan sytytetty. Muslimien pyhiin paikkoihin viime aikoina tapahtuneet hyökkäykset Saksassa ovat herättäneet vaatimuksia muslimien ja moskeijoiden suojelemiseksi.

Suur-Hamari Suomen mitalitoivo paralympialaisissa

Suomen Lumilautaliitto

PyeongChangin paralympialaisissa on tänään odotettu suomalaispäivä, kun Matti Suur-Hamari kilpailee lumilautailun snowcrossissa. Suomalaisella on täydet mahdollisuudet napata Suomeen kisojen ensimmäinen mitali, jopa kultainen sellainen.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, suomalainen kisailee finaalissa noin kello 8.00 Suomen aikaa. Lähetys paralympialaisista on nähtävissä TV2:ssa klo 7.00–10.00. Lähetyksessä on mukana myös maastohiihtoa ja pyörätuolicurlingia.

Alkuviikolla maan keskiosaan runsaita lumisateita

Yle

Lumisadealue saapuu iltapäiväksi maan länsiosaan ja leviää nopeasti päivän aikana Etelä- ja Keski-Suomen ylle, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela.

Runsaimmat lumisateet painottuvat maan keskivaiheille, missä ajokeli muuttuu jopa erittäin huonoksi. Etelässä sade jää vähäisemmäksi ja on osin vetisempää. Seassa voi olla myös jäätävää sadetta. Lapissa on laajalti poutainen ja aurinkoinen päivä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.