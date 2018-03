Minipossuillekin on tehtävä ylimääräinen aita sikaruton vuoksi – lemmikeistä saatetaan ennemmin luopua kuin rakentaa aitaus

Thaimaalainen minisika Aaron asustaa talviaikaan hevostallissa, mutta kesäisin se on Kuopion eläinpuistossa aitauksessa, lasten rapsuteltavana.

Tai niin oli ainakin aiempina kesinä, sillä entisenlainen aitaus ei enää tulevana kesänä viranomaisille kelpaa. Syynä on Suomen lähialueilla Baltiassa ja Venäjällä jylläävä afrikkalainen sikarutto, joka tuo muutoksia suomalaissikojen ulkoiluun.

Seitsemän vuotta vanha Aaron ei ulkoile talvella. Matti Myller / Yle

Ulkoilu on kesäkuun alusta sallittu asetuksen mukaan vain silloin, kun sialle on rakennettu ylimääräinen suoja-aita. Olemassa olevan aidan oheen rakennettavaa aitaa tarvitaan, jotta villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa olevien sikojen kanssa.

Aidan oltava kaksinkertainen

Suoja-aidaksi kelpaa määräysten mukaan esimerkiksi vähintään 160 senttimetriä maan yläpuolelle kohoava teräsverkkoaita, josta 40 senttimetriä on maanpinnan alla. Yksi hyväksytty vaihtoehto on myös jo olemassa olevan aidan molemmille puolille asennettava sähköaita.

Tällainen possujen aitaus ei kelpaa enää kesäkuussa. Matti Myller / Yle

Kuopion eläinpuiston yrittäjän Outi Parviaisen näkökulmasta kaksinkertaisen sähköaidan rakentaminen on kuitenkin poissuljettu vaihtoehto.

– Me emme voi ottaa sitä riskiä, että lapset saavat säpsyjä kun haluavat katsoa possuja, hän huomauttaa.

Parviaisen mukaan aitamateriaalista on tehtävä päätös vielä kuluvan kuukauden aikana, jotta aita ehditään tehdä heti, kun lumet sulavat.

Suoja-aitojen rakentamispakko saattaa Outi Parviaisen mukaan johtaa siihen, että omistajat luopuvat minipossuista. Matti Myller / Yle

Ei aitapakkoa, jos possu ulkoilee kytkettynä

Suoja-aidan rakentamispakko koskee myös kotona pidettävää lemmikkipossua, jos sika ulkoilee pihalla vapaana. Aitaa ei kuitenkaan tarvita, jos sika on jatkuvasti sisätiloissa, tai jos se ulkoilee kytkettynä.

Kuopiolainen vuoden vanha Nero-possu pärjää ilman aitaa, sillä se ulkoilee omistajansa Neve Hurmevuoren, 10, pitämässä hihnassa. Minipossun ulkoiluttaminen talviaikaan on kuitenkin haasteellista.

– Se ei oikein tykkää talvesta, mutta kesällä se lähtee ulos ihan ilomielellä, Neve Hurmevuori virnistää.

Neve Hurmevuoren mukaan Nero-possu ei pidä ulkoilusta talvella. Matti Myller / Yle

Rakentamiseen mahdollista saada avustusta

Aidan rakentamiseen on mahdollista saada avustusta maatalouden kehittämisrahastosta. Avustus ei kuitenkaan kata kaikkia kuluja, sillä esimerkiksi tarhassa jo olevan aidan oheen rakennettavan teräsverkkoaidan avustus on 7,5 euroa juoksumetriä kohti.

Suomen minipossuyhdistyksen laskelman mukaan esimerkiksi 24 neliön kokoisen aitauksen ympärille rakennettava teräsverkkoaita maksaisi noin 580 euroa. Avustus olisi kuluista alle puolet, 270 euroa.

Valtio on varannut suoja-aitojen rakentamiseen avustusrahaa yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Se näyttää kuitenkin jäävän suurimmalta osin käyttämättä, sillä avustushakemuksia on tullut vähän. Kevään haku päättyi helmikuussa, jolloin määräaikaan tehtiin vain runsaat kolmekymmentä avustushakemusta. Se on vähemmän kuin viime syksynä, jolloin hakemuksia oli runsaat viisikymmentä.

Arvioiden mukaan viidelläsadalla suomalaisella on ainakin yksi minipossu. Matti Myller / Yle

"Jokainen hakija saa myönteisen päätöksen"

Hakemusten määrä on pieni, kun sitä vertaa sianpitäjien määrään. Maaseutuviraston erityisasiantuntijan Aulis Kuuselan mukaan arviolta viidelläsadalla suomalaisella on ainakin yksi sika.

– Hakijamäärä on aivan liian pieni. Hakemuksia olisi pitänyt tulla enemmän, hän suree.

Kuuselan mukaan käytännössä lähes jokainen hakija saakin nyt myönteisen päätöksen.

Edessä luopumisaalto?

Kuusela uskoo, että suoja-aidan rakentamisvelvoite johtaa siihen, että moni minipossun omistaja luopuu mieluummin lemmikistään. Kuopion eläinpuiston yrittäjä on samaa mieltä.

– Veikkaan, että aika moni harrastepossun omistaja ei voi enää pitää possua kotipihassa, Parviainen ennustaa.

Nero-possu ei tarvitse aitaa, sillä se ulkoilee aina kytkettynä. Matti Myller / Yle

Aulis Kuuselan mukaan toinen – ja viranomaisten kannalta huonompi – vaihtoehto on se, että ensi kesänä on sikoja ulkoilemassa ilman säädettyä suoja-aitaa.

– En usko, että tupla-aitaa on vielä kenelläkään, hän synkistelee.