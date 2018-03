Heli Vaarasen kolumni: Alkoholiriippuvaisille naisille on taattava maksuton ehkäisy

Äidin kohdussa kehittyvän vauvan altistuminen alkoholille on yksi länsimaiden suurimmista kehitysvammaisuuden syistä. Alkoholin vaurioittamien FASD-lasten määrä koko Euroopassa on noin 3 – 5% vastasyntyneistä. Suomessa syntyy vuosittain (siirryt toiseen palveluun) kuudesta sadasta kolmeen tuhanteen FASD-lasta.

Luku on näin laaja siksi, että tietoa äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä on vaikeaa saada, ja alkoholialtistus ilmenee syntyneissä lapsissa vaihtelevasti.

Raskaudenajan vaurioita lapselle on selitetty sillä, että on vaikea tietää onko raskaana. Miten olisi tällainen nyrkkisääntö: jos harrastat jollakin vilkkaudella seksiä, olet hedelmällisessä iässä eikä sinulla ole ehkäisyä, raskauden todennäköisyys on viisikymmentä prosenttia. FASD on täysin ehkäistävissä välttämällä alkoholia raskauden aikana ja raskauden ollessa mahdollinen.

Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos he saavat tietää raskaana olevan naisen käyttävän päihteitä. Entä koskeeko syntymättömän lapsen suojelu kulmakapakoita? Ruokakauppoja? Pullojen etikettejä? Mitä luulette?

Alkoholi on sikiölle vaarallista jokaisessa raskauden vaiheessa. Seurauksena on pysyviä, vakavia kehitysvammoja ja keskushermoston toimintahäiriöitä. Osa vaurioista tulee ilmi vasta kouluiässä. Åbo Akademissa hyväksytyn väitöskirjan mukaan (siirryt toiseen palveluun) FASD-lasten ryhmässä ilmeni vakavia vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa ja arkielämän taidoissa. FASD-nuorilla havaittiin poikkeuksia aivojen toimintakyvyssä.

Toistan: näitä lapsia syntyy Suomessa vuosittain kuudesta sadasta kolmeen tuhanteen.

Alkoholiriippuvaisen itsekontrolli ei kehity, sillä pullo tulee aina hänen avukseen.

Humalajuomisen luvatussa maassa, Suomessa, ymmärrys alkoholiriippuvuuden luonteesta on hämmästyttävän heikkoa. Se näkyy terveyseliitissä, poliittisessa eliitissä ja valuu alaspäin parien ja perheiden tasolle. Ei ymmärretä, että alkoholiriippuvaisen juominen ei ole hänestä itsestään kiinni. Kun juomari juo, siinä ei toteuta itseään yksilön vapaus, vaan yksilön riippuvuus. Riippuvuus johtuu pitkäaikaisesta ahdistuksen tai vaikkapa ujouden hallinnasta alkoholin avulla.

Alkoholiriippuvaisen itsekontrolli ei kehity, sillä pullo tulee aina hänen avukseen. Pyydä alkoholiriippuvaiselta selvä lasten syntymäpäivä, joulu tai juhannus, ja hän lupaa ne sinulle. Vaadi juovalta äidiltä alkoholinkäytön välitöntä lopettamista, ja hän vakuuttaa, että ”Ohi on!”

Mutta alkoholiriippuvuus on fyysinen ja psyykkinen, yksilön päätösvallan ulkopuolinen tila. Keho on totutettu jokapäiväiseen turtumukseen. Turtumukseen tarvitaan aina vain lisää juomaa. Tällaisen kehon kantaja ei kykene hallitsemaan juomistaan tahdonvoimalla.

Alkoholi on Suomessa sellainen tabu, että edes lääkärit eivät uskalla ottaa sitä puheeksi vastaanotolla.

Lopettaminen vaatisi pitkän ja sitoutuneen hoidon Ympäristön tuki lopettajalle olisi tärkeää . Mutta alkoholi on Suomessa sellainen tabu, että edes lääkärit eivät uskalla ottaa sitä puheeksi vastaanotolla. Miten sitten se uskallettaisiin ottaa puheeksi kavereiden kesken baarissa?

Erityisesti nyt, kun alkoholia säännöllisesti käyttäville ovat apajat auki marketteja myöden, olisi ehkäisyn oltava maksutonta lisääntymisikäisille naisille. Kapseliehkäisy on luotettava, riippumaton muistamisesta ja sen vaikutus kestää vuosia.

Alkoholiriippuvaisen yleisin lause on ”Minä en ole mikään alkoholisti”. Toiseksi yleisin lause on ” Minä en ikinä vahingoittaisi lastani”. Siksi syntymättömän lapsen suojeluun on panostettava yhteiskunnan taholta kaikki mahdollinen.

Heli Vaaranen

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, sosiaalitieteilijä ja psykoterapeutti. Hän johtaa Väestöliitossa parisuhdepalveluita. Vaarasen intohimona on saada eronneet parit rauhanneuvotteluun ja rakentaa uusia alkuja pareille parisuhdekriisien jälkeen. Hän kehottaa sinkkuja välttämään nolla-aikaa.