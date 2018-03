Iso osa verkko-ostoista tehdään jo kännykällä – entistä useampi ostaa verkon kautta myös ruokaa

Kaupan liiton selvityksen mukaan kaupan kasvaessa Suomessa tehtyjen ostosten määrä on vähentynyt.

Jo yli puolet tavaroiden verkkokaupan euroista menee ulkomaille.

Kaupan liiton selvityksen mukaan suomalaiset ostavat verkosta entistä enemmän ja siitä on tullut arkipäivää. Muutos tarkoittaa selvityksen mukaan sitä, että monet ostavat kännyköillä entistä enemmän vaatteita ja esimerkiksi auton vara-osia ulkomaisista verkkokaupoista. Joka neljäs verkkovaate on ostettu puhelimella.

Melkein joka toinen ostos on tehty selvityksen mukaan ulkomaisessa verkkokaupassa. Kotimaisen kaupan osuus on tippunut vuodessa 59 prosentista 54 prosenttiin.

Euroissa ulkomaille menee jo yli puolet rahavirroista eli reilusti yli kaksi miljardia euroa. Digitaalisen kaupan arvo on Kaupan liiton selvityksen mukaan 4,9 miljardia euroa.

Kerralla ostetaan enemmän

Yli kymmenen prosentin kasvu verkossa tulee selvityksen mukaan siitä, että ostoksia tehdään entistä useammin, mutta myös isompia kertaostoksia. Joka kymmenes vähittäiskaupan euro on verkkoeuro.

– Kuluttajat ostavat aiempaa useammin ja kerralla enemmän. Toki joissakin tuoteryhmissä, kuten päivittäistavaroissa, myös ostajien määrä kasvaa vauhdilla, kuvaa pääekonomisti Jaana Kurjenoja Kaupan liitosta kehitystä.

Ruoan ostaminen verkossa on lähes kaksinkertaistunut vuodessa. Vaikka sen osuus vielä koko ruokakaupasta on hyvin pieni, ruokakauppaa ja yleisemminkin kauppaa on vauhdittanut tarjonta ja ostamisen helpottuminen erilaisilla aplikaatioilla.