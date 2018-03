Kuntajohtajien pitää olla siellä missä kuntalaisetkin - twiittaava kaupunginjohtaja: "On oltava kaupunkinsa näköinen"

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki ja elinvoimajohtaja Erkki Välimäki ovat aktiivisia twiittaajia. He twiittaavat kaupungin tapahtumista, käsiteltävänä olevista asioista ja esimerkiksi uudelleentwiittaavat Seinäjoki-mainintoja mediassa.

Päivittäisten twiittien määrää kumpikaan ei ole laskenut eikä sitä ole missään määritelty, mutta parhaimmillaan niitä on useita.

– Päivän ja asian mukaan. Joskus, jos tulee keskusteluakin, enemmän, Erkki Välimäki sanoo.

Twitterin käyttäminen on Rasinmäelle ja Välimäelle vapaaehtoista, ei siis virkaan kuuluvaa tai sopimuksissa määritelty. He kokevat sen kuitenkin sopivan sekä kaupungin viestintään, markkinointiin ja brändäykseen että informaation jakamiseen. Kumpikaan ei silti kiistä, etteikö twiittaaminen vähän koukuttaisikin.

– Pääviesti on kaupunkilaisten asiat, kaupungin asiat ja ehkä ilmiöitä Suomessa. Päätavoite on tuoda Seinäjoki-näkökulmaa esille, Rasinmäki sanoo.

Täytyy olla kaupunkinsa näköinen. Jorma Rasinmäki

Vaikka joskus twiitteihin lisätään ripaus omia kokemuksiakin, twiittaamisen linja on selvä.

– Saa olla mielipiteitäkin, mutta täytyy ymmärtää, että on kaupungin palveluksessa ja se, mitä laittaa, on kaupungin viestintää. Täytyy olla kaupunkinsa näköinen, Rasinmäki toteaa.

– Aina pitää miettiä mitä twiittaa. Joskus on kiva laittaa joku oheisviestikin rivinväliin tai pieni ideanpoikanen. Minusta on aika viehättävää, kun on vain muutama rivi käytössä, mahduttaa sinne joskus yllätyksiäkin. Että huomaako lukija, Välimäki sanoo.

Ylistaron kylät tekevät eivätkä meinaa. Kainastolla komia kesäteatteri ja paljon muuta, Aseman kylällä kylän asukkaat tekivät ISON liikuntahallin. #seinäjoki pic.twitter.com/z8qPlUiTA7 — Erkki Välimäki (@valimaki_erkki) 5. helmikuuta 2018

Twiitistä johtoryhmään keskusteltavaksi

Rasinmäki ja Välimäki jakavat Twitterissä Seinäjoen ajankohtaisia asioita, mutta myös seuraavat päivittäin, mitä muut Seinäjoesta kirjoittavat.

– Haen sitä, millaisia twiittejä Seinäjokeen liittyy ja mistä nyt keskustellaan, Välimäki sanoo.

Joskus Twitterissä vastaan tulleet asiat saattavat päätyä myös kaupungin johtoryhmän keskusteltaviksi. Rasinmäki ja Välimäki keskustelevat myös Twitterissä käyttäjien kesken.

– Palaute on lähinnä tykkäämisiä, mutta joskus tulee myös keskustelua. Ehkä enemmänkin toivoisi myös keskustelupalautetta, Välimäki toteaa.

Johtajan oltava siellä, missä tavoittaa kuntalaiset

Twitterissä on kunnanjohtajia joka lähtöön. On aktiivisia twiittaajia, joille Twitterin käyttäminen on luonnollinen osa viranhoitoa, on palveluun kirjautuneita, jotka eivät sitä kuitenkaan käytä – ja kaikkea siltä väliltä.

– Jotkut ovat tosi hyviä, mutta osa on kehittymässä. sanoo puheviestinnän professori Pekka Isotalus.

Isotaluksen mukaan yritysjohtajissa on vielä varsin vähän aktiivisia twiittaajia, mutta poliitikoissa paljon. Poliitikot ovat etujoukoissa ja herkkänä mukana, kun on kyse ihmisten tavoittamisesta.

– Oli kyse millaisesta johtajasta tahansa, mielestäni hänen pitää olla siellä, missä ovat ne, joita hän johtaa. [Johtajien] pitää olla siellä, missä he tavoittavat kuntalaiset. Twitterissä pystyy luomaan vuorovaikutusta päättäjien ja kansalaisten välille, Isotalos sanoo..

– Kynnys ottaa yhteyttä on twitterissä aika matala. Asioita pystytään ratkomaan, viemään eteenpäin ja saattamaan tietoon hyvinkin nopeasti. Hyödyt voivat heijastua monella tavalla.

Kohuja ei kannata vasiten someen synnyttää, mutta ei niitä tarvitse pelätäkään. Isotalus toteaa, että herkimmin kohu syntyy kovin kriittisen mielipiteen ympärille.

– Kannattaa olla varovainen, mitä kritisoi.

"Idea on, että keskustellaan"

Twitterin tiiviiseen 280 merkin viestiin Isotalus kehottaa lisäämään inhimillisen vivahteen.

– Pitää olla jonkinlaista ihmisen makua ja hajua. Täytyy näkyä, että twiittaamassa on ihminen. On jonkinlaisia mielipiteitä, tunteita, näkemyksiä ja kokemuksia, etteivät twiitit ole neutraaleja kuten esimerkiksi ”Tänään on kunnanvaltuuston kokous kello 18”; Isotalus sanoo.

Ja, kun viestiä, kysymyksiä ja keskustelua tulee, siihen on syytä reagoida.

– On tärkeää, että reagoi. Osoittaa, että on kuullut, jos joku ottaa yhteyttä Twitterin kautta ja reagoi siihen jollain tavalla.

– Idea on, että keskustellaan. Twitter ei ole yksisuuntainen väline. Yksisuuntaisella töötöttämisellä ei saa seuraajia ja uudelleentwiittauksia.

On realismia, että tänä päivänä siellä on oltava. Jos emme olisi siellä, se olisi iso uutinen. Erkki Välimäki

Somessa on oltava

Seinäjoen kaupunki twiittaa johtajiensa omien tilien lisäksi usealla kaupungin tilillä. Paluuta twitterittömään aikaan tai aikaan ennen sosiaalista mediaa ei enää ole.

– On realismia, että tänä päivänä siellä on oltava. Jos emme olisi siellä, se olisi iso uutinen, Erkki Välimäki sanoo.