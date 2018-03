Apu tulee pian automaattisesti onnettomuuspaikalle – tusina suomalaishenkeä säästyy vuosittain eCallin yleistyessä

eCall-hätäviestipalvelu eCall lähettää onnettomuustilanteessa automaattisesti viestin hätäkeskukseen ja avaa puheyhteyden hälytyspäivystäjän ja kuljettajan välille

Datapaketti sisältää tietoa muun muassa ajoneuvon kulkusuunnasta, sijainnista, ajoneuvotyypistä sekä onko hälytys tehty manuaalisesti vai automaattisesti

Koko EU-alueella toimiva järjestelmä on pakollinen kaikissa 31.3.2018 jälkeen tyyppihyväksyttävissä henkilö- ja pakettiautoissa

Tyyppihyväksyttävät henkilö- ja pakettiautot tulee olla varustettu yleiseurooppalaisella eCall-järjestelmällä (siirryt toiseen palveluun) maaliskuun lopulta. Automaattisen hätäviestipalvelun käyttöönottoa suunnitellaan myös kaksipyöräisille ja raskaille ajoneuvoille.

Järjestelmää käyttävä ajoneuvo ottaa onnettomuustilanteessa automaattisesti yhteyttä lähimpään hätäkeskukseen. Se ilmoittaa hätäkeskukselle onnettomuuspaikan ja ajoneuvon tyypin, sekä avaa puheyhteyden.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskasen mukaan eCall-järjestelmän on arvioitu vähentävän liikennekuolemia noin viidellä prosentilla Euroopan alueella.

– Suomessa puhuttaisiin noin kahdestatoista liikennekuolemasta vuosittain, mutta Euroopan tasolla järjestelmän arvioidaan pelastavan peräti 2 500 ihmishenkeä, kertoo Heiskanen.

Auttajat nopeasti hätiin

Järjestelmän tarkoituksena on saada apu mahdollisimman nopeasti matkaan (siirryt toiseen palveluun), vaikka kuljettaja ei kykenisikään soittamaan hätäkeskukseen. Se ei seuraa auton liikkeitä jatkuvasti, vaan aktivoituu onnettomuustilanteessa.

On ollut tilanteita, joissa uhrit ovat viruneet pitkäänkin ojan penkalla ennen kuin ensimmäinen tarkkasilmäinen ohikulkija on hälyttänyt apua. Tapio Heiskanen

– Sytykkeensä se saa esimerkiksi siitä, että turvatyyny laukeaa. Hätäkeskus voi yrittää ottaa puheyhteyden kuljettajaan, mutta jos se ei onnistu, apua voi lähettää paikalle eCall-järjestelmän toimittaman GPS-tiedon pohjalta, kertoo Heiskanen.

GPS välittää onnettomuuspaikan sijainnin pelastajille muutaman metrin tarkkuudella.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan jäsenenä Tapio Heiskasen mieleen tulee useampikin onnettomuus viime vuosilta, joissa avun nopeampi perille tulo olisi hyvin todennäköisesti pelastanut ihmishenkiä. Ensimmäiset minuutit ovat usein kriittisiä.

– Meillähän on ollut tilanteita, joissa uhrit ovat viruneet pitkäänkin ojan penkalla ennen kuin ensimmäinen tarkkasilmäinen ohikulkija on hälyttänyt apua.

Hätäkeskuksilla on ollut valmius vastaanottaa eCall-järjestelmän välittämiä viestejä viime lokakuusta.

– Kaikki on edennyt suunnitelmien mukaan. Integrointi ELS-hälytyskeskustietojärjestelmään on tehty, ja viime kuukausien aikana VTT on testannut järjestelmän toimivuutta, kertoo hätäkeskuslaitoksen teknisten palvelujen johtaja Jukka Aaltonen.

Aaltosen mukaan eCall sisältyy myös kehitteillä olevaan Erica-tietojärjestelmään, joka on tulossa hätäkeskusten käyttöön näillä näkymin ensi talven kuluessa.

– Järjestelmähän nojautuu matkapuhelinverkkoon, niin sen armoilla tässä ollaan. Mutta kyllä eCall kaikkialla Suomessa toimii, sanoo Aaltonen.

Autokanta uusiutuu hitaasti

Vaikka eCall-järjestelmä tulee pakolliseksi uusiin tyyppihyväksyttäviin autoihin, sille ei ennusteta nopeaa voittokulkua. Suomalaisilla teillä suhaavat autot ovat vanhimmasta päästä Euroopan tasolla.

– Autokanta on meillä EU15-alueen kolmanneksi vanhin heti Romanian ja Portugalin jälkeen. Menee varmaan hyvinkin 2030-luvulle, ennen kuin enimmässä osassa autoja on tämä järjestelmä, arvioi Tapio Heiskanen.

EU15-alueella tarkoitetaan jäsenmaita ennen EU:n vuoden 2004 laajentumista.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen. Sannimari Lehtilä / Yle

Monilla automerkeillä on jo useamman vuoden ajan ollut omia turvajärjestelmiään. Niiden käyttöä voi edelleen jatkaa, vaikka ne eivät olisikaan yhteensopivia eCall-järjestelmän kanssa.

Jokaisessa jäsenmaassa on hieman erilaiset hätäkeskusjärjestelmät ja tapa hoitaa toimintaa. Tiedän kyllä, että ei tämä nyt ihan kaikilla vielä kunnossa ole. Jukka Aaltonen

Yleiseurooppalaisena järjestelmänä eCallin etuna on sen toimivuus koko Euroopan alueella. Tosin ainakaan alkuvaiheessa paikallisten hätäkeskusten valmius ottaa hälytyksiä vastaan ei välttämättä ole samalla tasolla kuin Suomessa.

– Vähän epäillä saattaa. Nämä EU:n laajuiset hankkeet ovat osoittautuneet aika haastaviksi. Jokaisessa jäsenmaassa on hieman erilaiset hätäkeskusjärjestelmät ja tapa hoitaa toimintaa. Tiedän kyllä, että ei tämä nyt ihan kaikilla vielä kunnossa ole, sanoo Jukka Aaltonen Hätäkeskuslaitokselta.

eCall on suoraan yhteydessä hätäkeskukseen, kun automerkkien omissa järjestelmissä välikätenä on valmistajien oma palvelukeskus.

– Niissä on hieman sekalaista käytäntöä. Meillä on muutamien valmistajien kanssa sopimus, että heidän valvomostaan välitetään tietoa onnettomuustilanteessa, mutta siitä tulee jonkun verran viivettä, kertoo Jukka Aaltonen Hätäkeskuslaitokselta.

Aaltosen mukaan pariin otteeseen on tullut myös virheellisiä hälytyksiä ilmeisesti auton ollessa huollossa. Pelastuslaitokset voivat laskuttaa toistuvasti vääriä automaattihälytyksiä aiheuttavia kiinteistöjä, ja periaatteessa sama voisi päteä autovalmistajien omista järjestelmistäkin johtuviin turhiin lähtöihin.

– Niitä on ollut niin vähän, että ei siitä ole edes keskusteltu. Ei tämä vielä ole sen luokan asia, että siitä aiheutuisi korvausvelvollisuutta, sanoo Hätäkeskuslaitoksen teknisten palveluiden johtaja Jukka Aaltonen.

Isoveli ei valvo – ei edes vaimo

Nyt käyttöön tulevaa eCall-järjestelmää on myös kritisoitu. Joidenkin mielestä se on ehtinyt vanhentua käsiin vuosituhannen vaihteessa alkaneen valmistelun aikana (siirryt toiseen palveluun).

Rysän päältä täytyy jatkossakin jäädä kiinni perinteisin menetelmin. Tapio Heiskanen

Monet kriitikot ovat myös pelänneet isoveljen valvontaa. Järjestelmä ei kuitenkaan aktiivisesti seuraa tai välitä ajoneuvon sijaintitietoja.

Liikenneturvan Tapio Heiskanen uskoo pelon taustalla olevan taannoisen keskustelun seurantaan perustuvasta verotusjärjestelmästä.

– Lohdutuksena voin sanoa, että siitä on luovuttu, asiasta ei enää puhuttu liikenneverkkotyöryhmän loppuraportissa. Toisekseen tämä on yleiseurooppalainen järjestelmä, eikä sitä voi yksikään valtio valjastaa omaan käyttöönsä, vaikka halua olisikin.

Vasta onnettomuustilanteessa aktivoituva eCall-järjestelmä ei myöskään soittele kotiin ja kieli luvattomista harharetkistä.

– Rysän päältä täytyy jatkossakin jäädä kiinni perinteisin menetelmin, virnistää Tapio Heiskanen.