Oletko perustamassa uusperhettä? Asiantuntija listasi neljä hyväksi todettua uuden kodin peruspilaria – kerro sinä omasi

Vertaistuki on yksi merkittävimmistä uusperheiden peruspilareista. Minkälaisia neuvoja sinä antaisit uusperhettä perustavalle tai mitä itse haluaisit kysyä sen vaiheen jo kokeneilta? Osallistu keskusteluun.

Uusperheen perustamisessa on muistettava, että edessä ei ole vain kahden kauppa. Mukana tulevat myös joko toisen tai molempien lapset. Jotta perheiden yhdistyminen sujuisi mahdollisimman kivuttomasti, kiinnitä huomiota muutamaan perusseikkaan.

– Uusperheiden liiton neuvontapuhelimeen soittavat ovat toivoneet juuri tällaisia muutaman kohdan listauksia tai ohjeita, joiden varaan uutta perhettä on hyvä rakentaa, kertoo liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo.

Tärkeimpinä ohjeina hän pitää rauhallista tutustumista, rajaviivojen vetämistä, parisuhteen hoitamista ja vertaistukea.

Tutustu rauhassa

Uusperheen perustamisen lähtökohdat ovat kaikilla erilaiset. Uuden pariskunnan voi olla vaikea löytää kahdenkeskistä aikaa, jos toinen on esimerkiksi yksinhuoltaja. Kirsi Heikinheimo neuvoisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa pitämään lapset tutustumisvaiheen ulkopuolella.

– Lapsen näkökulmasta voi olla kuormittavaa, jos äidin tai isän nyksät ovat nopeasti kehissä. Varsinkin, jos seurustelukumppani vaihtuu usein. Tällaisissa tilanteissa olleet lapset kertovat, että uusiin ihmisiin ei jaksa tutustua, kun ei tiedä, voiko heihin kiintyä vai ei.

Heikinheimo toivoo, että uudet puolisot esiteltäisiin lapsille vasta siinä vaiheessa, kun suhde on vakaalla pohjalla. Ja vasta sitten, kun koko perhe on tutustunut toisiinsa ja asiat toimivat yhdessä, on aika harkita yhteenmuuttoa.

– Ei työelämässäkään tapahdu niin, että yritykset fuusioituisivat vain siksi, että toisessa yrityksessä on kivoja tyyppejä. Ennen diilin tekemistä pitää katsoa, mitkä ovat ne eväät, joilla yhteen mennään. Eli tutustu ensin toiseen ja sitten hänen perheeseensä rauhassa.

Vedä perheelle rajat

Heti perheen perustamisen yhteydessä kannattaa Kirsi Heikinheimon mukaan puhua siitä, millaisia tapoja yhdessä noudatetaan. Silloin kaikki tietävät, mitä heiltä odotetaan, mitä saa tehdä ja mitä ei.

– Kaikkien on hyvä tietää, odotetaanko koko perhettä samaan aikaan ruokapöydän ääreen, kuka osallistuu kotitöihin, milloin herkutellaan ja miten harrastukset hoidetaan. Jos yhteistä mallia ei luoda, on yhteisiin tapoihin kiinnittyminen vaikeaa.

Myös yhdessä sovittuja rajoja perheen lähipiiriin liittyen voi olla tarvetta vetää.

– Ennen oli ehkä exiä ja ystäviä, jotka vaikuttivat elämään. Uudessa suhteessa osa rajoista pitää sulkea, ettei koti ole kuin hollitupa, jossa tullaan ja mennään eikä kukaan tiedä, kuka määrittelee mitäkin.

Hoida parisuhdetta

Kirsi Heikinheimo muistuttaa, että uusperheessä eletään aikuisten ehdoilla. He luovat perheelle perustan.

Jos perheen aikuiset voivat hyvin, jaksavat he huolehtia paremmin myös muiden hyvinvoinnista. Parisuhdettakin pitää muistaa hoitaa.

– Jos ympärillä on paljon liikkuvia osia ja lapset ovat jatkuvasti läsnä, voi vaikka pistää makuuhuoneen oven lukkoon. Lapsille voi ilmoittaa, että tämä on nyt aikuisten aikaa ja sillä siisti, koputa oveen vain hätätilanteessa.

Vaikka parisuhde onkin perheen perusta, on kaikki perheenjäsenet huomioitava. Eri-ikäiset lapset hyväksyvät uuden perheen syntymisen eri tavalla. Murkkuikäisen odotukset ovat aivan erilaisia kuin alle kouluikäisen.

– Pitääkin muistaa, että uusperheessä on enemmän jäseniä kuin kaksi keskenään parisuhdetta muodostavaa aikuista. Jos perustuksiin ei laita riittävästi aikaa, murenee hienoinkin linna.

Luota vertaistukeen

Suomessa on yli 50 000 uusperhettä ja yli 10 prosenttia maan lapsista elää uusperheessä.

Jos lähipiirissä ei ole kokemusta uusperheestä, voit hakea vertaistukea muualta, esimerkiksi Suomen uusperheiden liitosta. Kirsi Heikinheimon mukaan muiden kokemukset voivat tehdä omasta arjesta normaalimman tuntuisen.

– Saman kokeneet toimivat kuin peilinä, joka kertoo, mitkä asiat ja ajatukset liittyvät uusperhekysymyksiin ja mitkä johtuvat jostain ihan muusta.

Kerro myös omat kokemuksesi tai ajatuksesi asiasta. Olivatko nämä ohjeet toimivia vai miten itse rakentaisit uusperhettä? Mikä uusperheen perustamisessa askarruttaa?

