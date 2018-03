Syyttäjä: Lakitoimisto laskutti valtiota, vaikka ei avustanut turvapaikanhakijoita

Syyttäjä on nostanut syytteet törkeästä petoksesta, törkeästä kavalluksesta ja omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta. Lakiasiaintoimiston johtaja kiistää syytteet.

Turvapaikka-asioita hoitavan helsinkiläisen lakiasiaintoimiston ja tulkkipalveluita tarjoavan yhtiön johtajaa syytetään yli kahdentoistatuhannen euron perusteettomasta oikeusavun laskuttamisesta valtiolta.

Syyttäjän mukaan firman kääntäjätaustainen toimitusjohtaja laati oikeusapuhakemukset ja teki laskut avustamisesta itse.

– Hän on laatinut oikeusapuhakemukset ja tehnyt laskut avustamisesta. Laskuihin perustuvia avustustoimenpiteitä ei ole tehty vireilläoloaikoina, syyttäjä Petteri Perälä sanoi.

Syyttäjä vaatii 32-vuotiaalle naiselle neljän vuoden liiketoimintakieltoa ja kahdeksan kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä petoksesta, törkeästä kavalluksesta ja omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta.

Asiaa alettiin käsitellä maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa.

"Jokaisen asiat on hoidettu"

Toimitusjohtaja sanoi, ettei hän tehnyt oikeusapuhakemuksia, vaan hakemukset tekivät yhtiön lakimiehet. Hän kiistää kaikki syytteet kokonaisuudessaan.

– Jokainen näistä syyttäjän tarkoittamista on ollut toimiston asiakkaana. Jokaisen asiat on hoidettu, ja laskuihin perustuvat toimenpiteet on tehty, sanoi hänen avustajansa Vesa Juntunen.

Syyttäjän mukaan nainen myös jätti lupalakimiehenä toimineen työntekijänsä palkan tilittämättä ulosottoviranomaisille ja käytti sen sijaan rahat firman toimintaan.

Toimitusjohtajan mukaan näin ei käynyt, vaan hän maksoi palkat työntekijälleen käteisellä.

– [Työntekijä] väitti sopineensa ulosottomiehen kanssa siitä, että hän maksaa itse suoritukset ulosottovirastolle, vastauksessa kerrotaan.

Toimitusjohtaja sanoi luottaneensa siihen, että yhtiön ainoa lakimies olisi itse maksanut omat suorituksensa ulosottovirastolle. Senttiäkään ei kuitenkaan mennyt ulosottoviranomaiselle.

Lue lisää:

Helsinkiläisen lakiasiaintoimiston johtajan epäillään syyllistyneen törkeään petokseen – Toimisto on keskittynyt turvapaikanhakijoiden asioiden hoitamiseen