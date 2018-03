Haavoja, hengenahdistusta ja sydänoireita – perjantaiyönä päivystyksen petipaikat ovat täynnä, mutta tunnelma rauhallinen

Perjantaiyönä sairaalan päivystyksessä on kiirettä tavalliseen tapaan. Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen arjesta kertoo videolla sairaanhoitaja Essi Latva-Korpela.

Räntäsateinen perjantai-ilta on jo pimentynyt, kun Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen yövuorolaiset aloittavat työnsä.

Yön aikana Vaasan keskussairaalan Y-rakennuksessa olevaan päivystykseen tulevista potilaista huolehtii kahdeksan hoitajaa sekä päivystysvastuussa olevat lääkärit. Maaliskuussa mukaan joukkoon tuli myös ympärivuorokauden päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Lääkäri Teemu Pöytäkangas potilaan luona Jarkko Heikkinen/Yle

Alkuilta on ollut vilkas. Päivystyksen valvomossa on sänkypaikkoja parikymmentä ja ne ovat kaikki käytössä. Lisäksi odotusaulassa on parikymmentä vuoroaan odottavaa.

Sairaanhoitaja Essi Latva-Korpela tietää, että perjantai on usein vilkas.

– Perjantait, maanantait ja viikonloput. Tämä on yleensä perussettiä, että on täynnä, kertoo Latva-Korpela.

Kiireellisyysluokitus tehdään heti

Hoitajat käyvät läpi iltavuorolaisten kanssa päivystyksen tilanteen ja jokainen ottaa oman paikkansa eri puolilla päivystystä. Tärkeä kohta yhteispäivystykseen tultaessa on ilmoittaumisluukku.

Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Jarkko Heikkinen/Yle

Yöllä ilmoittautumista hoitaa pääasiassa yksi sairaanhoitaja mutta päivä- ja iltavuorossa tarvitaan välillä useampia vastaanottajia. Tänä yönä ilmoittautumisluukulla on sairaanhoitaja Jatta Valtonen.

– Teen tässä luukulla triage-luokitusta eli potilaat laitetaan kiireellisyysjärjestykseen, kertoo Valtonen.

Samassa vanhempi pariskunta tulee ilmoittautumaan. Miehellä on ollut kipuja vatsassa eikä olo ole helpottunut. Pariskunta on soittanut ennen sairaalaan tuloa puhelinneuvontaan, jossa sairaanhoitaja on todennut tarpeelliseksi kutsua potilas päivystykseen. Valtonen kartoittaa potilaan tilannetta ja laittaa hänet eteenpäin lääkärille.

Valtonen kirjaa potilaan tiedot ja kiireellisyysluokituksen potilaslogistiikkaohjelmaan, jonne kaikki potilasta koskevat toimenpiteet ja lääkemääräykset päivittyvät reaaliaikaisesti. Tämä auttaa sekä lääkäreitä että hoitajia heti näkemään mitä potilaalle on tehty ja missä vaiheessa hänen hoitonsa on. Tiedot näkyvät muun muassa valvomoon sijoitetuissa isoissa ruuduissa.

Päivystyksen puhelinneuvonta toimii läpi yön ja soittoja tulee tasaisena virtana.

Murtunut nilkka, hengenahdistusta ja sydänoireita

Tällä hetkellä influenssa-kausi on huipussaan ja se näkyy myös päivystyksessä. Illan ja yön aikana on kuitenkin monenlaisista oireista kärsiviä potilaita. On hengenahdistusta, murtunutta nilkkaa ja sijoiltaan mennyttä olkapäätä. Sydänvaivojen vuoksi on myös lähdetty päivystykseen.

Ambulanssit tuovat kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita päivystysrakennuksen takaa. Tämä usein vilkas liikenne ei näy odotusaulan puolelle. Aulan rauhallisuus hämää, sillä toisella puolella kaikki liikenevät käsiparit ovat työssä.

Yksi ambulanssilla päivystykseen tulleista on vaasalainen Raimo Mäkiranta. Hän on lyönyt päänsä parvekkeen peltireunaan. Pään takaosassa on kuuden sentin mittainen runsaasti verta vuotava haava.

Raimo Mäkiranta tuli neulottavaksi. Jarkko Heikkinen/Yle

Sairaanhoitaja Anniina Suvala ja opiskelija Niina Kankaanpää puhdistavat haavan ja sen ympäryksen sekä leikkaavat alueelta hiuksia pois. Mäkiranta tyytyy kohtaloonsa ja eikä harmittele hiustensa uutta muotoa.

– Oma vika, eipä tässä muuta voi, hymähtää Mäkiranta.

Haava ommellaan ja Mäkiranta saa ohjeet haavan hoitoon. Sitten taksia odottamaan aulaan ja kotiin.

Yövuorot mieluisia

Essi Latva-Korpela on ollut sairaanhoitajana kuusi vuotta. Koko tämän ajan hän on tehnyt töitä Vaasassa päivystyksessä ilta- ja yövuoroja.

Latva-Korpela on mukana myös niin sanotussa traumatiimissä eli esimerkiksi onnettomuudessa vakavasti vammautuneen potilaan ensihoidossa. Siinä yhdistyvät kaikki ne piirteet, mikä Latva-Korpelaa sairaanhoitajan työssä viehättää.

– Se, että joutuu tekemään nopeasti päätöksiä ja tiimin työskentely sujuu yhdessä, on hienoa. Pidän myös kirurgisten toimenpiteiden tekemisestä eli esimerkiksi haavojen paikkaamisesta. Kaikki, missä käsillä saa tehdä jotain, on mun juttu, kertoo Latva-Korpela.

Murtunutta nilkkaa paketoidaan. Jarkko Heikkinen/Yle

Yövuoroissa on oma tunnelmansa, sanovat hoitajat. Vaikka valvomon petipaikat ovat välillä aivan täynnä, on tunnelma rauhallinen. Hoitajat käyvät potilaiden luona, mutta turha kiire ja vauhti puuttuu.

Valvominen vaatii veronsa

Hoitajat vievät potilaita päivystyksestä eteenpäin osastoille ja yöllä heitä saatetaan käyttää esimerkiksi röntgenissä. Essi Latva-Korpela kertoo pitäneensä jonakin yönä askelmittaria, johon kertyi matkaa viisi kilometriä.

Valvominen vaatii kuitenkin veronsa. Latva-Korpela kertoo, että pidemmän päälle jatkuva yövuorojen teko on tuonut muun muassa joskus lieviä rytmihäiriöitä ja tietenkin väsymystä. Hän on joutunut vähentämään yövuoroja.

Essi Latva-Korpela laittaa kanyylia potilaalle. Jarkko Heikkinen/Yle

– Niin paljon kuin näistä tykkäänkin, niin kropassa tuntuu, että täytyy varmaan himmata. Unta pitäisi saada enemmän, ei jaksa. Aiemmin tein kolmessa viikossa 4+4 yövuoroa, se on aika paljon. Mutta nyt ollaan vähennetty muutama molemmista päistä niin jaksaa paremmin, kertoo Latva-Korpela.

Yövuorolaiset tulevat töihin kello 21 ja lähtevät kotiin aamulla kello 7.20. Perjantain ja lauantain välisenä yönä päivystyksessä hoidettiin kuutisenkymmentä potilasta. Alkuillan jälkeen tilanne päivystyksessä rauhoittui.